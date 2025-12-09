В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь" - 09.12.2025 Украина.ру
В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь"
В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь"
Третий модуль кадрового конкурса "Сталь" проводят в Белгородской области. Об этом 9 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков
2025-12-09T11:05
2025-12-09T11:05
Региональный конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина для ветеранов специальной военной операции, которые готовы занять муниципальные, государственные должности. "Сейчас занятия теоретические, в ближайшее время начнутся практики в муниципальных образованиях, - рассказал Гладков. - 32 ветерана проходят сейчас обучение на базе Белгородского государственного университета". Среди обучающихся — Константин Кифаев, горный инженер, который был мобилизован, получил ранение и сейчас работает на водоканале. Губернатор области уверен, что у него всё получится - как и у всех его боевых товарищей, которые приняли решение проходить обучение."Большие испытания уже выпали на их долю, сейчас мы благодарим за их принятое решение. Ждём в муниципальных образованиях, ждём в наших министерствах, правительстве области их на работу. Их энергия, полученный жизненный опыт нам очень нужны. Самое главное, чтобы было желание", - подчеркнул Гладков.В своём телеграм-канале он также рассказал о развитии национального мессенджера MAX. Уже запущен чат-бот, который позволяет записаться для получения услуг в МФЦ. "Я надеюсь, что данная услуга будет полезна. Зачастую встречаю в комментариях: "Всё, государство нас загоняет в мессенджер MAX, всё, началась какая-то новая беда". Мне кажется, это совсем не так, потому что создаются новые возможности для всех. Государство хочет сделать максимально комфортное и доступное получение той или иной услуги, а человек уже сам принимает решение", - отметил губернатор.По его мнению, самое главное, чтобы был выбор.
В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь"

11:05 09.12.2025
 
© Фото : сталь31.рф
- РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : сталь31.рф
Третий модуль кадрового конкурса "Сталь" проводят в Белгородской области. Об этом 9 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков
Региональный конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина для ветеранов специальной военной операции, которые готовы занять муниципальные, государственные должности.
"Сейчас занятия теоретические, в ближайшее время начнутся практики в муниципальных образованиях, - рассказал Гладков. - 32 ветерана проходят сейчас обучение на базе Белгородского государственного университета".
Среди обучающихся — Константин Кифаев, горный инженер, который был мобилизован, получил ранение и сейчас работает на водоканале. Губернатор области уверен, что у него всё получится - как и у всех его боевых товарищей, которые приняли решение проходить обучение.
"Большие испытания уже выпали на их долю, сейчас мы благодарим за их принятое решение. Ждём в муниципальных образованиях, ждём в наших министерствах, правительстве области их на работу. Их энергия, полученный жизненный опыт нам очень нужны. Самое главное, чтобы было желание", - подчеркнул Гладков.
В своём телеграм-канале он также рассказал о развитии национального мессенджера MAX. Уже запущен чат-бот, который позволяет записаться для получения услуг в МФЦ.
"Я надеюсь, что данная услуга будет полезна. Зачастую встречаю в комментариях: "Всё, государство нас загоняет в мессенджер MAX, всё, началась какая-то новая беда". Мне кажется, это совсем не так, потому что создаются новые возможности для всех. Государство хочет сделать максимально комфортное и доступное получение той или иной услуги, а человек уже сам принимает решение", - отметил губернатор.
По его мнению, самое главное, чтобы был выбор.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
