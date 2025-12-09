https://ukraina.ru/20251209/v-belgorodskoy-oblasti-zapustili-modul-kadrovogo-konkursa-stal-1072837592.html

В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь"

Третий модуль кадрового конкурса "Сталь" проводят в Белгородской области. Об этом 9 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков

2025-12-09T11:05

новости

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

сво

новости сво россия

ветераны

социальное государство

социальная политика

Региональный конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина для ветеранов специальной военной операции, которые готовы занять муниципальные, государственные должности. "Сейчас занятия теоретические, в ближайшее время начнутся практики в муниципальных образованиях, - рассказал Гладков. - 32 ветерана проходят сейчас обучение на базе Белгородского государственного университета". Среди обучающихся — Константин Кифаев, горный инженер, который был мобилизован, получил ранение и сейчас работает на водоканале. Губернатор области уверен, что у него всё получится - как и у всех его боевых товарищей, которые приняли решение проходить обучение."Большие испытания уже выпали на их долю, сейчас мы благодарим за их принятое решение. Ждём в муниципальных образованиях, ждём в наших министерствах, правительстве области их на работу. Их энергия, полученный жизненный опыт нам очень нужны. Самое главное, чтобы было желание", - подчеркнул Гладков.В своём телеграм-канале он также рассказал о развитии национального мессенджера MAX. Уже запущен чат-бот, который позволяет записаться для получения услуг в МФЦ. "Я надеюсь, что данная услуга будет полезна. Зачастую встречаю в комментариях: "Всё, государство нас загоняет в мессенджер MAX, всё, началась какая-то новая беда". Мне кажется, это совсем не так, потому что создаются новые возможности для всех. Государство хочет сделать максимально комфортное и доступное получение той или иной услуги, а человек уже сам принимает решение", - отметил губернатор.По его мнению, самое главное, чтобы был выбор.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, сво, новости сво россия, ветераны, социальное государство, социальная политика, кадры, обучение