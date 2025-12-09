Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/udobnyy-peregovorschik-pochemu-umerov-stal-glavnym-predstavitelem-ukrainy-na-peregovorakh-v-ssha--1072858342.html
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США - 09.12.2025 Украина.ру
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США
Переговорную группу Киева в США возглавил Рустем Умеров. Фигура достаточно удобная для Вашингтона, ведь он находится на крючке у НАБУ, став фигурантом в... Украина.ру, 09.12.2025
2025-12-09T16:29
2025-12-09T16:29
видео
сша
украина
киев
тимур миндич
рустем умеров
набу
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072858198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4280baa52318ec56543d2740791c8549.png
Переговорную группу Киева в США возглавил Рустем Умеров. Фигура достаточно удобная для Вашингтона, ведь он находится на крючке у НАБУ, став фигурантом в коррупционном скандале с Миндичем. Также он гражданин Соединённых Штатов Америки.Как получилось, что главный переговорщик — американский гражданин и как Рустем Умеров пришёл к этой должности — в нашем материале.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072858198_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d99fa882ed54af2342ce6a38edce13df.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, украина, киев, тимур миндич, рустем умеров, набу, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, коррупция, видео
Видео, США, Украина, Киев, Тимур Миндич, Рустем Умеров, НАБУ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, коррупция

Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США

16:29 09.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Переговорную группу Киева в США возглавил Рустем Умеров. Фигура достаточно удобная для Вашингтона, ведь он находится на крючке у НАБУ, став фигурантом в коррупционном скандале с Миндичем. Также он гражданин Соединённых Штатов Америки.
Как получилось, что главный переговорщик — американский гражданин и как Рустем Умеров пришёл к этой должности — в нашем материале.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАУкраинаКиевТимур МиндичРустем УмеровНАБУпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровкоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46На Украине заканчиваются средства для ремонта энергосистемы — Харченко
17:45Необходима адаптация ветеранов СВО и КТО – Путин сделал ряд важных заявлений
17:25Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву — Собянин
16:59Северское направление: ВС РФ развивают успехи
16:55Германия готовится одобрить рекордные военные закупки на 52 млрд евро — Bloomberg
16:52На Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и вузов - ищут уклонистов
16:44Аварийные отключения электроэнергии действуют в большинстве регионов Украины — "Укрэнерго"
16:39Владимир Зеленский: почему его боятся коты и римские папы
16:29Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США
15:59Три всадника апокалипсиса и Зеленский во главе
15:59Предтеча сталинской украинизации. Как Борис Гринченко с "московским языком" боролся
15:53Ожесточённые встречные бои идут западнее Часов Яра
15:48"Счёт пошёл на дни. ВСУ огрызаются как могут": про ситуацию в Северске сообщил военкор Котенок
15:45ЕС заявил о рычагах давления на КНР, Трамп рассказал о Третьей мировой войне. Главное к этому часу
15:31Форсирование Гайчура и расширение зоны контроля: про ситуацию в Гуляйполе сообщает "Донбасский партизан"
15:01Путин вручает медали "Золотая Звезда" Героям России в Кремле
15:01"Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине
14:59ООН гонят на войну. Настала пауза, чтобы Россия освободила 20% своих новых земель
14:51Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука
14:45Трамп бросил вызов Киеву: признал преимущество России и потребовал восстановить демократию через выборы
Лента новостейМолния