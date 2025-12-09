https://ukraina.ru/20251209/udobnyy-peregovorschik-pochemu-umerov-stal-glavnym-predstavitelem-ukrainy-na-peregovorakh-v-ssha--1072858342.html
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США - 09.12.2025 Украина.ру
Удобный переговорщик: почему Умеров стал главным представителем Украины на переговорах в США
Переговорную группу Киева в США возглавил Рустем Умеров. Фигура достаточно удобная для Вашингтона, ведь он находится на крючке у НАБУ, став фигурантом в... Украина.ру, 09.12.2025
2025-12-09T16:29
2025-12-09T16:29
2025-12-09T16:29
видео
сша
украина
киев
тимур миндич
рустем умеров
набу
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072858198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4280baa52318ec56543d2740791c8549.png
Переговорную группу Киева в США возглавил Рустем Умеров. Фигура достаточно удобная для Вашингтона, ведь он находится на крючке у НАБУ, став фигурантом в коррупционном скандале с Миндичем. Также он гражданин Соединённых Штатов Америки.Как получилось, что главный переговорщик — американский гражданин и как Рустем Умеров пришёл к этой должности — в нашем материале.
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072858198_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d99fa882ed54af2342ce6a38edce13df.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, украина, киев, тимур миндич, рустем умеров, набу, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, коррупция, видео
Видео, США, Украина, Киев, Тимур Миндич, Рустем Умеров, НАБУ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, коррупция