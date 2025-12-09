https://ukraina.ru/20251209/obmenyaem-pavlograd-na-kherson-mayor-ramm-o-glavnom-udare-rossii-na-fone-peregovorov-s-trampom-1072837143.html

Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом

Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом - 09.12.2025 Украина.ру

Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом

Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте и о кризисе резервов

00:35 - О продвижении ВС России после Волчанска и положении ВСУ в Купянске.12:14 - О вероятности отказа Украины от битвы за Донбасс.14:24 - О движении войск в направлении Павлограда.18:30 - Сложности на Запорожском направлении.21:11 - Ситуация на стыке Сумской и Курской областей.24:06 - Задачи на зимнюю кампанию.

