Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом - 09.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251209/obmenyaem-pavlograd-na-kherson-mayor-ramm-o-glavnom-udare-rossii-na-fone-peregovorov-s-trampom-1072837143.html
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом - 09.12.2025 Украина.ру
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте и о кризисе резервов
2025-12-09T10:52
2025-12-09T10:53
видео
россия
донбасс
херсон
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072836882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8804224761a55a299af456c393b9dc1.png
00:35 - О продвижении ВС России после Волчанска и положении ВСУ в Купянске.12:14 - О вероятности отказа Украины от битвы за Донбасс.14:24 - О движении войск в направлении Павлограда.18:30 - Сложности на Запорожском направлении.21:11 - Ситуация на стыке Сумской и Курской областей.24:06 - Задачи на зимнюю кампанию.
россия
донбасс
херсон
видео, россия, донбасс, херсон, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Донбасс, Херсон, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом

10:52 09.12.2025 (обновлено: 10:53 09.12.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте и о кризисе резервов
00:35 - О продвижении ВС России после Волчанска и положении ВСУ в Купянске.
12:14 - О вероятности отказа Украины от битвы за Донбасс.
14:24 - О движении войск в направлении Павлограда.
18:30 - Сложности на Запорожском направлении.
21:11 - Ситуация на стыке Сумской и Курской областей.
24:06 - Задачи на зимнюю кампанию.
