Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом - 09.12.2025 Украина.ру
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте и о кризисе резервов
Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
10:52 09.12.2025
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте и о кризисе резервов
00:35 - О продвижении ВС России после Волчанска и положении ВСУ в Купянске.
12:14 - О вероятности отказа Украины от битвы за Донбасс.
14:24 - О движении войск в направлении Павлограда.
18:30 - Сложности на Запорожском направлении.
21:11 - Ситуация на стыке Сумской и Курской областей.
24:06 - Задачи на зимнюю кампанию.