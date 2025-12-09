Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/militarizatsiya-i-obyazatelnaya-voennaya-sluzhba-kantsler-germanii-pogovoril-s-nemtsami-1072827345.html
Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами
Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами - 09.12.2025 Украина.ру
Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами
Канцлер Германии Фридрих Мерц обосновал значительный рост расходов на милитаризацию ФРГ и других стран НАТО страхом перед восстановлением СССР президентом РФ Владимиром Путиным и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса". Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-09T03:59
2025-12-09T04:02
новости
украина.ру
германия
фридрих мерц
россия
владимир путин
ссср
нато
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068148088_41:146:927:644_1920x0_80_0_0_3f86ea2d529908110469b36cbb29be39.jpg
Мерц 8 декабря отвечал на вопросы граждан ФРГ в эфире телепередачи ARD-Arena. Одна из жительниц Дрездена предложила канцлеру направить на решение внутренних проблем и развитие Германии средства, предназначенные на военные расходы."Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", — ответил Мерц.Кроме того, заявил германский канцлер, не приведя никаких конкретных доказательств, Россия якобы готовится напасть на страны НАТО."Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", — сказал Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena.Глава Германии также допустил возможность возвращения стране к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев."Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе", — заявил Мерц, отметив, что власти Германии на данный момент рассчитывают обеспечить необходимую численность армии за счёт добровольцев.Ранее в рамках государственного визита в Индию президент России Владимир Путин дал интервью местному телеканалу India Today, в котором, в частности, заявил, что восстановление СССР исключено и является бессмысленным, а разговоры о такой возможности на Западе являются попыткой напугать население.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
германия
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068148088_25:0:884:644_1920x0_80_0_0_7df6a1fb0c458ccabed35657dfad8d24.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, германия, фридрих мерц, россия, владимир путин, ссср, нато, милитаризация
Новости, Украина.ру, Германия, Фридрих Мерц, Россия, Владимир Путин, СССР, НАТО, милитаризация

Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами

03:59 09.12.2025 (обновлено: 04:02 09.12.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Канцлер Германии Фридрих Мерц обосновал значительный рост расходов на милитаризацию ФРГ и других стран НАТО страхом перед восстановлением СССР президентом РФ Владимиром Путиным и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса". Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
Мерц 8 декабря отвечал на вопросы граждан ФРГ в эфире телепередачи ARD-Arena. Одна из жительниц Дрездена предложила канцлеру направить на решение внутренних проблем и развитие Германии средства, предназначенные на военные расходы.
"Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", — ответил Мерц.
Кроме того, заявил германский канцлер, не приведя никаких конкретных доказательств, Россия якобы готовится напасть на страны НАТО.
"Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", — сказал Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena.
Глава Германии также допустил возможность возвращения стране к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев.
"Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе", — заявил Мерц, отметив, что власти Германии на данный момент рассчитывают обеспечить необходимую численность армии за счёт добровольцев.
Ранее в рамках государственного визита в Индию президент России Владимир Путин дал интервью местному телеканалу India Today, в котором, в частности, заявил, что восстановление СССР исключено и является бессмысленным, а разговоры о такой возможности на Западе являются попыткой напугать население.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руГерманияФридрих МерцРоссияВладимир ПутинСССРНАТОмилитаризация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
05:27Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время
05:25Энергетические войны: Китай наращивает закупки российского СПГ, а США хотят пошатнуть позиции "Росатома"
05:10Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему
05:00"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
04:50"Перевоспитание" депутата или "подножка" планам Трампа. Что говорят на Украине о деле Анны Скороход
04:40Doha* как зеркало новой эпохи. Как мир освобождается от западных иллюзий и роль в этом процессе Трампа
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
04:23Украинские БПЛА нарастили активность: закрытые аэропорты и угрозы по регионам России к этому часу
04:15"Ржавая селедка" Запада: генерал-майор ФСБ назвал заказчика убийства Игоря Кириллова
04:00Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова
03:59Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами
03:14Циклон заметает снегом Петропавловск-Камчатский
02:49Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
02:29Стало известно содержание последнего разговора Зеленского с представителями Трампа
01:58Сводка событий за 8 декабря от канала "Украина.ру"
01:16Обстановку на ключевых направлениях СВО докладывает "Дневник десантника"
00:52"Королева пехоты" остается грозным оружием в условиях современной войны
00:52Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Лента новостейМолния