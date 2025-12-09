https://ukraina.ru/20251209/militarizatsiya-i-obyazatelnaya-voennaya-sluzhba-kantsler-germanii-pogovoril-s-nemtsami-1072827345.html

Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами

Канцлер Германии Фридрих Мерц обосновал значительный рост расходов на милитаризацию ФРГ и других стран НАТО страхом перед восстановлением СССР президентом РФ Владимиром Путиным и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса". Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068148088_41:146:927:644_1920x0_80_0_0_3f86ea2d529908110469b36cbb29be39.jpg

Мерц 8 декабря отвечал на вопросы граждан ФРГ в эфире телепередачи ARD-Arena. Одна из жительниц Дрездена предложила канцлеру направить на решение внутренних проблем и развитие Германии средства, предназначенные на военные расходы."Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", — ответил Мерц.Кроме того, заявил германский канцлер, не приведя никаких конкретных доказательств, Россия якобы готовится напасть на страны НАТО."Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", — сказал Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena.Глава Германии также допустил возможность возвращения стране к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев."Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе", — заявил Мерц, отметив, что власти Германии на данный момент рассчитывают обеспечить необходимую численность армии за счёт добровольцев.Ранее в рамках государственного визита в Индию президент России Владимир Путин дал интервью местному телеканалу India Today, в котором, в частности, заявил, что восстановление СССР исключено и является бессмысленным, а разговоры о такой возможности на Западе являются попыткой напугать население.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

