"Королева пехоты" остается грозным оружием в условиях современной войны

В России продолжается традиция разработки и модернизации боевых машин пехоты, начатая в СССР

Тысячи бронемашин, созданных еще в советское время, кажутся сегодня из-за своего возраста совершенно бесполезными для целей спецоперации. Однако на самом деле простая и дешевая модернизация делает из них грозную боевую единицу. Ярким примером этого служат боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, которые уже сейчас действуют на фронте с доработками.Еще в 1977 году в СССР начались работы по созданию нового поколения боевых машин пехоты. В Курганском специальном конструкторском бюро машиностроения разработали более крупный и тяжелый по сравнению с БМП-1 и БМП-2 проект, защищенный алюминиевой броней и несущий очень мощное вооружение. БМП-3 приняли на вооружение в 1987 году, производство продолжается до сих пор. Эта боевая машина до недавнего времени не так сильно распространена по сравнению с БМП-1 и БМП-2. По данным из открытых источников, помимо России, ее используют только 12 государств. Боевой дебют состоялся во время Первой чеченской войны. БМП-3 активно применяется российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.У БМП-3 имеется несколько модификаций. Для нее выпускаются серийные дополнительные модули динамической защиты и навесной брони. Одна из самых глубоких переработок – пока что не принятый на вооружение курганский "Манул", на котором двигатель установлен спереди, а вооружение ограничено 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой ПТУР "Корнет". Осенью текущего года партия боевых машин пехоты БМП-3, построенная на "Курганмашзаводе" поступила в войска в зоне СВО. Российская армия на фронте получила противокумулятивные решетки, броневые экраны и системы радиоэлектронной борьбы. Эти БМП также получили "Накидку" — комплекс средств снижения заметности из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.Среди экспертов много разговоров по поводу того, нужны ли вообще БМП. Некоторые полагают, что боевая машина пехоты стала неким атавизмом в концепции современной войны с привязкой к СВО. Мол, и особой активности не видно, и броня ненадежная. В общем, только дроны сейчас рулят, а на броню нет смысла тратиться. Но вот в самой армии от танков и БМП отказываться не собираются.Сразу стоит подчеркнуть, что БМП являются самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения. Их ценят за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации в любых условиях. Починить "Бэху", как её называют на передовой, можно практически у линии фронта силами ремонтного подразделения, эвакуировать в глубокий тыл не нужно.Другое дело состоит в том, что обе стороны конфликта постоянно демонстрировали и продолжают демонстрировать активное боевое применение в зоне СВО своих гусеничных боевых машин: российских/советских БМП разных поколений, МТЛБ (знаменитые "мотолыги"), американских Bradley M2, бельгийских M113 и прочей техники западноевропейских стран. Все это наталкивает на мысль о том, что и мы, и противник опытным путем выяснили, что колесная бронетехника в условиях украинского юго-востока гораздо менее эффективна и востребована, нежели гусеничная. Колесные машины хороши там, где требуется скоростной, практически кавалерийский, стиль боевых действий. Колеса быстро несут бронемашину по асфальту населенных пунктов, ровным поверхностям засушливой местности. Гусеничным БМП тут за БТР не угнаться.Но Украина — не Африка и не Афганистан. Прежде всего потому, что вся линия боевого соприкосновения усеяна не только минами и движение в сторону противника возможно лишь после того, как перед тобой медленно и тщательно пройдется саперное подразделение. Природный ландшафт совершенно иной. Овраги, леса, наличие водоемов и рек, резкопересеченная местность, с осенне-весенней распутицей, сплошными туманами и дождями. Не менее острая проблема боевых машин в условиях боевых действий на Украине — их меньшая проходимость по сравнению с гусеничной техникой. Там, где БМП на брюхе "проползет" по грязи туда, куда ей нужно, БТР с большой долей вероятности встанет намертво, беспомощно вращая всеми своими 4х4 или 8х8. Да и опрокидывается колесная техника при случае куда охотнее чем гусеничная.БМП-3 совершенно не случайно называют уничтожителем боевых машин противника, да и не только их. Они оснащены 100-мм орудием со скорострельностью 10 выстрелов в минуту, которое может использоваться и как пусковая установка для ПТУР, плюс 30-мм автоматическая спаренная пушка, скорострельность которой составляет 330 выстрелов в минуту. В качестве "бонуса" — три 7,62-мм пулемёта — два курсовых и один спаренный с пушками на башне. Мощность многотопливного дизельного двигателя 6V-53T — 265 л.с. позволяет разгонять 14-тонную машину до 70 км/час, на плаву — 10 км/час. Запас хода по топливу — 490 километров со своими баками, при наличии топливозаправщика эта БМП способна пройти с небольшими остановками 2 000 км (задокументированный факт). Подобную дистанцию американские и немецкие БМП пройти не в состоянии.Основным предназначением БМП-3 в ходе СВО считается доставка личного состава к полю боя. Как средство поддержки танков (это одно из её предназначений) используется достаточно редко, поскольку и самих масштабных танковых атак в ходе спецоперации практически нет. В тренде сейчас артиллерия, реактивные системы залпового огня, конечно же, беспилотники. Про заслуги танков и БМП слышно несколько реже. Впрочем, это не означает, что такой тип бронетехники себя изживает.Действительно, слабым звеном у БМП было лёгкое бронирование, сейчас как видно, эта проблема в значительной степени устранена. А по применению в зоне СВО боевым машинам пехоты такого уровня ещё предстоит выполнять множество боевых задач.Конкурентами, если можно так сказать, для БМП-3 на Украине стали боевые машины западного производства. В первую очередь американские М2 Bradley и немецкие Marder, которые ВСУ оптимистично стали бросать в бой. Как показали боевые действия в зоне спецоперации, одним из "ликвидаторов" американских боевых машин, да и не только их, являются не только наша артиллерия и БПЛА, но и модернизированные российские БМП-3.Специалисты "Курганмашзавод" отмечают, что и Bradley, и Marder, обладают высоким классом защиты. У американской БМП лобовая состоит из многослойной разнесенной брони со стальными экранами. Но для 100-мм пушки российской боевой машины пехоты, с использованием в том числе кумулятивных ракет пробить её не составит большого труда даже с большого расстояния.Среди минусов Bradley российские военные эксперты отмечают её неспособность преодолевать водные преграды — при перемещении по Украине этим американским БМП приходится искать неглубокие броды или использовать мосты. И то, и другое отнимает время и позволяет поражать такую технику с большей эффективностью. Также у Bradley и Marder достаточно большая масса для такого класса машин — порядка 30 тонн, что ограничивает их подвижность, особенно в период весенне-осенней распутицы.Кстати, в российских закромах еще один артефакт, заслуживающий внимания. Речь о скоростных БМД-1, выпущенных с 1968 по 1987 год в количестве 3 800 экземпляров. Главное преимущество боевой машины заключается в высокой приемистости и энерговооруженности. При массе 7,2 тонны двигатель 5Д20 развивает 240 л. с. Для сравнения, заслуженный фронтовой труженик МТЛБ при аналогичной мощности мотора тяжелее на две с лишним тонны.Главный калибр БМД-1 не имеет особого значения – основной упор в эксплуатации можно сделать на высокие маневренные и динамические качества машины. Удлиненный и утяжеленный БТР-Д на базе десантной машины также может пригодиться на фронте в качестве скоростного транспортера. Российские вооруженные силы также получили партию модернизированных БМП-2М, оснащенных боевым модулем "Бережок". Установка нового модуля позволяет увеличить огневую мощь БМП в 3,2 раза по сравнению с исходным образцом и вдвое снизить расход боеприпасов при поражении типовых целей, сообщает Ростех. БМП-2М, оснащенные УБМ "Бережок", используются в зоне СВО и заслужили высокие оценки со стороны наших военных. Всего МО РФ располагает парком из более 3000 машин этого типа.БМП – основа любой современной армии. Требования к ним всегда высоки, при том, что они не способны решать задачи танка, обязаны быть легче и мобильнее при надёжной защите экипажа и десанта. В последнее время выдвигают особенно высокие требования к средствам связи и прицельным комплексам, что создаёт много хлопот, сильно удорожает каждую новую единицу и сокращает объёмы производства. Правда, некоторые БМП получают свойства, совсем не актуальные в наши дни и ради которых нет смысла жертвовать другими, более важными характеристиками.Есть еще разработки, которые проходят испытания и могут появиться на фронте. Еще 2015 году начались испытания универсальной гусеничной платформы "Курганец-25". На ее базе с помощью установки различных боевых модулей можно производить БМП Б-11 и БТР Б-10. Открытые источники указывают, что масса машины составит около 25 т, при этом она сможет плавать. БМП предполагается вооружить дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и пусковой установкой для четырех ракет ПТРК "Корнет".Боевая машинаТ-15: перспективная БМП с защитой как у современного танка. На параде Победы в Москве показали БМП на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Бронемашина с массой 55 т обладает такой же бронезащитой и комплексом активной защиты "Афганит", как и перспективный танк Т-14 "Армата". Конструкция БМП позволяет устанавливать различные боевые модули.Т-15 может стать первой тяжелой БМП на танковом шасси в Вооружённых силах РФ. Ближайший аналог среди отечественной бронетехники – мелкосерийная боевая машина огнеметчиков БМО-Т на базе танка Т-72.Но не стоит забывать, на мой взгляд, о проблемах защиты БМП, которые еще не до конца решены. Главное в том, что в России продолжается традиция разработки и модернизации боевых машин пехоты, начатая в СССР. Российские войска успешно используют отечественные БМП разных поколений. В перспективе у российских военных могут появиться БМП среднего и тяжелого классов с усиленной бронезащитой, более мощным вооружением и самыми современными системами управления.

