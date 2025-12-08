https://ukraina.ru/20251208/strany-evrosoyuza-toropyat-fon-der-lyayen-s-resheniem-po-rossiyskim-aktivam-1072796959.html
Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам
Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по возможностям использования замороженных российских активов, текст письма опубликовало издание Politico
"Учитывая нынешний масштаб и экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд, мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет средств от замороженных российских активов в ЕС... Время играет существенную роль", - написали лидеры и призвали ЕС принять соответствующее решение.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находится в ЕС.Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
