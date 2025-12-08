Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/strany-evrosoyuza-toropyat-fon-der-lyayen-s-resheniem-po-rossiyskim-aktivam-1072796959.html
Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам
Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам - 08.12.2025 Украина.ру
Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам
Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по возможностям использования замороженных российских активов, текст письма опубликовало издание Politico
2025-12-08T14:00
2025-12-08T14:00
новости
россия
украина
урсула фон дер ляйен
эстония
еврокомиссия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg
"Учитывая нынешний масштаб и экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд, мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет средств от замороженных российских активов в ЕС... Время играет существенную роль", - написали лидеры и призвали ЕС принять соответствующее решение.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находится в ЕС.Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c00a866054842c1ea5a502a1a21d43b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, урсула фон дер ляйен, эстония, еврокомиссия, ес
Новости, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Эстония, Еврокомиссия, ЕС

Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам

14:00 08.12.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решений по возможностям использования замороженных российских активов, текст письма опубликовало издание Politico
"Учитывая нынешний масштаб и экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд, мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет средств от замороженных российских активов в ЕС... Время играет существенную роль", - написали лидеры и призвали ЕС принять соответствующее решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находится в ЕС.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева.
Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЭстонияЕврокомиссияЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14ВС РФ выбили ВСУ из северо-восточной части застройки Гуляйполе в Запорожской области
15:11Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге
15:02Мастерство нести - не языком плести.
14:59"Риск прослушки": в Офисе Зеленского объяснили, почему глава киевского режима не читал план Трампа
14:50Еврокомиссия предлагает разделить финансовые гарантии кражи российских активов
14:47Кремль рассчитывает получить информацию об итогах консультаций США и Украины
14:22Главная река Донбасса и Слобожанщины станет последним рубежом обороны ВСУ
14:11Euroclear отказался передать активы России для "репарационного кредита" Украине
14:05СВО и "позитивный регресс" общественных институтов
14:00Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам
13:51Футбола не будет - электричество кончилось: матч украинской премьер-лиги сорван
13:43Смена приоритетов: главнокомандующий ВСУ обозначил мобилизацию как ключевую задачу на фоне потерь
13:33В Харьковской области ВС РФ продолжают овладевать населёнными пунктами
13:20Полиция арестовала в центре Варшавы украинцев со средствами шпионажа
13:13Минобороны рассказало об уничтожении вражеских дронов над Россией
13:02Ключи от новой жизни: как восстановление Авдеевки заставляет её жителей возвращаться из-за границы
13:00Несколько украинских ДРГ уничтожено близ Купянска
13:00Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря
12:538 декабря 2025 года, утренний эфир
12:52Российская армия освободила Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области - Минобороны РФ
Лента новостейМолния