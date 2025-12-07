https://ukraina.ru/20251207/ankit-shakh-sanktsii-zapada-vyzyvayut-u-indii-ulybku-vmeste-s-rossiey-ona-idt-k-dedollarizatsii-1072750824.html

Анкит Шах: Санкции Запада вызывают у Индии улыбку, вместе с Россией она идёт к дедолларизации

Доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке прокомментировал визит Владимира Путина в Индию и итоги его встречи с Нарендой Моди.

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщили СМИ.— Доктор Шах, что означает визит Владимира Путина для Индии?— Этот визит дал новый импульс стратегическому партнёрству. Россия и Бхарат поддерживают отношения, проверенные временем, которые выдержали все глобальные превратности.[Бхарат — официальное самоназвание Индии на хинди и санскрите. Употребление термина подчёркивает политическую и культурную самостоятельность Индии на мировой арене.]— Как индийцы отреагировали на визит российского президента? Что писала местная пресса?— Граждане Бхарата воспринимают этот визит как позитивный шаг к многополярному миру, уходящему от западной гегемонии. Местные СМИ приветствуют официальное открытие полноценного офиса RT в Бхарате и рассчитывают на расширение сотрудничества с хинди-язычными медиа в Москве.— Как бы вы прокомментировали итоги визита Путина в Нью-Дели и его встречи с Моди? На какие соглашения стоит обратить внимание?— Бхарат стремится к развитию межчеловеческих контактов с Россией и расширению торговли в индийской валюте. Мы приветствуем российские инвестиции в важнейших отраслях: образование, производство, редкоземельные металлы, космические технологии.Нас также интересуют обмен технологиями и совместное производство в оборонной сфере. Особое внимание уделяется С-500 и выработке единого дипломатического подхода к политике нулевой терпимости к терроризму.— Россия и Индия последовательно переходят на национальные валюты во взаимных расчётах — их доля уже достигает 96%, как отметил Путин. Какие выгоды это принесёт Индии?— Это позволит нам, как и России, диверсифицировать резервы в сторону недолларовых активов. Связав между собой все платёжные системы мира, можно ускорить дедолларизацию и тем самым создать более стабильную и безопасную международную среду, в которой соседние страны не сталкивают друг с другом лишь ради сохранения доллара в качестве единственной мировой резервной валюты.— Как вы думаете, обсуждали ли Путин и Моди урегулирование украинского кризиса?— Вопрос Украины наверняка обсуждался. Бхарат занимает уникальную позицию, ведь наш премьер-министр Моди — государственный деятель, признанный лидерами по обе стороны глобальных разломов.— Как будут развиваться отношения Москвы и Нью-Дели на фоне санкций?— В Бхарате никого не волнуют санкции или тарифы. Эти метания порой вызывают улыбку. Это не наша проблема, и нам не нужно добиваться от Запада каких-либо особых условий.Наша экономика опирается на внутреннее потребление, и у нас есть демографический потенциал для устойчивого роста. Если Запад не может позволить себе покупать наши товары и услуги, мы будем диверсифицироваться и осваивать другие рынки.Мы можем помочь Москве укрепить демографию, развивая в будущем семейные и брачные связи. Этот аспект наших отношений пока остаётся нераскрытым.— Какие трудности, на ваш взгляд, всё ещё существуют между Индией и Россией? Каков должен быть следующий шаг на дипломатическом и высшем уровнях?— Китай неизменно остаётся негласной, но заметной составляющей наших отношений, в рамках которой от российско-индийских связей ждут сильных результатов. Понимается, что Россия может сделать гораздо больше, чем делает сейчас, чтобы побудить Пекин и Нью-Дели прийти к согласию о сотрудничестве в деле деконструкции однополярного мирового порядка.Следующим шагом должно стать создание безопасной транспортной связности через Среднюю Азию, что обеспечит прямую торговлю и туризм. Для этого Москве необходимо активнее продвигать антитеррористическое сотрудничество на земле — в Афганистане и Пакистане. А также дипломатически поддержать действия Бхарата против террористов среди наших соседей.

