Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие - 06.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251206/voyna-londona-protiv-administratsii-trampa-evstafev-o-borbe-britanii-za-byloe-velichie-1072688890.html
Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие
Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие - 06.12.2025 Украина.ру
Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие
Новые пираты появились в Чёрном море и у берегов Африки – ВСУ со своими патронами продолжают "ломать" логистические цепочки. Украина.ру, 06.12.2025
2025-12-06T14:00
2025-12-06T14:00
черное море
британия
лондон
дмитрий евстафьев
дональд трамп
вооруженные силы украины
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072688749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_469d61818f9bc6e4207311b3b53be157.jpg
Новые пираты появились в Чёрном море и у берегов Африки – ВСУ со своими патронами продолжают "ломать" логистические цепочки. На счету Украины два гражданских танкера под флагом Гамбии, в Чёрном море были атакованы три судна. Кому нужны атаки на морское судоходство и кто стоит за действиями Киева, объяснил политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
черное море
британия
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072688749_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a26fd39474806267cd45a5e66f0d0c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
черное море, британия, лондон, дмитрий евстафьев, дональд трамп, вооруженные силы украины, видео, видео
Черное море, Британия, Лондон, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Видео

Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие

14:00 06.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Новые пираты появились в Чёрном море и у берегов Африки – ВСУ со своими патронами продолжают "ломать" логистические цепочки.
На счету Украины два гражданских танкера под флагом Гамбии, в Чёрном море были атакованы три судна.
Кому нужны атаки на морское судоходство и кто стоит за действиями Киева, объяснил политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Черное мореБританияЛондонДмитрий ЕвстафьевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47Компенсации за автомобили и "размороженные" дома: Хинштейн про новые меры поддержки курских переселенцев
15:40Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
15:27Конфликт на Украине вступает в "решающую фазу" — Bloomberg
14:30В Севастополе национализировали имущество лиц, оказывавших поддержку ВСУ и ГУР МО Украины
14:00Светлое будущее россиян, 220 млрд для Курской области, дипломаты ЕС оскорбили Индию. Главное к этому часу
14:00Война Лондона против администрации Трампа: Евстафьев о борьбе Британии за былое величие
13:56Кая Каллас: злобная Золушка Европы
13:41Кто написал тысячи доносов? Шеслер о страхах украинцев и стукачах
13:19Марат Хуснуллин оценил восстановление объектов и рост промышленности в ДНР
13:00Медиков и фармацевтов подготовят к службе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 декабря
12:52"Все объекты поражены": в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по целям на Украине
12:44Американское издание: Зеленский приобрёл нью-йоркский особняк скандального голливудского актёра
12:35"Удар по репутации": европейские инвесторы выступили против изъятия замороженных средств России
12:28Украсть, чтобы убивать. Российские активы не дают покоя Зеленскому и евромошенникам
12:21Гибель мирных жителей, "непрорывная" встреча США и Украины, невыполнимые правила ЕС. Главное к этому часу
12:10Расследование NYT: как Зеленский и его приближённые разрушали западный антикоррупционный надзор
12:00"Ямполь наш. Бойцы вошли в главный укреп ВСУ": про обстановку сообщает "Краснолиманский фронт"
11:44Солянка из ВСУ, бригад ТРО и колумбийских "наёмышей": про бои в Гуляйполе сообщает "Синяя Z Борода"
11:33"Те, кто не пойдут в войска, путь послужат в ЧВК": что ждёт ВСУ после конца СВО
11:20Новая жертва обстрелов ВСУ: в Горловке под завалами дома погибла мирная жительница
Лента новостейМолния