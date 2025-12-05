https://ukraina.ru/20251205/izrail-mozhet-deportirovat-25-tysyach-ukrainskikh-bezhentsev---smi-1072664048.html
Израиль может депортировать 25 тысяч украинских беженцев - СМИ
В январе 2026 года порядка 25 тысяч украинских беженцев, получивших временную защиту в Израиле, могут лишиться ее и отправиться на родину, если власти страны решат не продлевать ее действие, сообщает газета Haaretz
2025-12-05
По данным издания, в феврале 2022 года тогдашняя министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила, что еврейское государство предоставит временную защиту 20 тысячам украинских беженцев, большинство из которых находились в Израиле без законного статуса еще до начала конфликта на Украине. Защита также распространялась еще на пять тысяч беженцев, покинувших Украину.Haaretz отмечает, что в отсутствие действующего главы МВД, выдавшего украинцам групповую защиту, этот вопрос перешел в ведение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины на сайте Украина.ру.
08:08 05.12.2025 (обновлено: 08:51 05.12.2025)
В январе 2026 года порядка 25 тысяч украинских беженцев, получивших временную защиту в Израиле, могут лишиться ее и отправиться на родину, если власти страны решат не продлевать ее действие, сообщает газета Haaretz
По данным издания, в феврале 2022 года тогдашняя министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила, что еврейское государство предоставит временную защиту 20 тысячам украинских беженцев, большинство из которых находились в Израиле без законного статуса еще до начала конфликта на Украине.
Защита также распространялась еще на пять тысяч беженцев, покинувших Украину.
"Изначальный вид на жительство был выдан на три месяца, после чего беженцам дали разрешение на проживание и работу, которое нужно было ежегодно обновлять. (Срок действия - ред.) разрешения истекает в следующем месяце, однако Израиль до сих пор не решил, продлевать его или нет", - говорится в материале.
Haaretz отмечает, что в отсутствие действующего главы МВД, выдавшего украинцам групповую защиту, этот вопрос перешел в ведение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.