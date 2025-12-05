https://ukraina.ru/20251205/izrail-mozhet-deportirovat-25-tysyach-ukrainskikh-bezhentsev---smi-1072664048.html

Израиль может депортировать 25 тысяч украинских беженцев - СМИ

В январе 2026 года порядка 25 тысяч украинских беженцев, получивших временную защиту в Израиле, могут лишиться ее и отправиться на родину, если власти страны решат не продлевать ее действие, сообщает газета Haaretz

2025-12-05T08:08

2025-12-05T08:08

2025-12-05T08:51

новости

израиль

украина

биньямин нетаньяху

ростислав ищенко

мвд

ес

украина.ру

По данным издания, в феврале 2022 года тогдашняя министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила, что еврейское государство предоставит временную защиту 20 тысячам украинских беженцев, большинство из которых находились в Израиле без законного статуса еще до начала конфликта на Украине. Защита также распространялась еще на пять тысяч беженцев, покинувших Украину.Haaretz отмечает, что в отсутствие действующего главы МВД, выдавшего украинцам групповую защиту, этот вопрос перешел в ведение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины на сайте Украина.ру.

израиль

украина

2025

Новости

новости, израиль, украина, биньямин нетаньяху, ростислав ищенко, мвд, ес, украина.ру