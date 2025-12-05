Армия России освободила Безымянное в ДНР - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251205/armiya-rossii-osvobodila-bezymyannoe-v-dnr-1072676117.html
Армия России освободила Безымянное в ДНР
Армия России освободила Безымянное в ДНР - 05.12.2025 Украина.ру
Армия России освободила Безымянное в ДНР
Освобождён ещё одни населённый пункт Донецкой Народной Республике. Об этом 5 декабря сообщило Минобороны РФ
2025-12-05T12:47
2025-12-05T12:47
новости
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
потери всу
разгром всу
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071723558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea8f70516d2247d35abe2245cc439edd.jpg
"В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника на участке ответственности группировки были значительными."За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказано в сводке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071723558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a14e86d954256c0bbc0d4a07fbe783e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, сводка сво, минобороны рф, новые регионы, донбасс
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, Минобороны РФ, Новые регионы, Донбасс

Армия России освободила Безымянное в ДНР

12:47 05.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк1-я разведывательно-штурмовая бригада "Волки" Южной группировки войск
1-я разведывательно-штурмовая бригада Волки Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождён ещё одни населённый пункт Донецкой Народной Республике. Об этом 5 декабря сообщило Минобороны РФ
"В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Потери противника на участке ответственности группировки были значительными.
"За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказано в сводке.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУпотери ВСУразгром ВСУнаступление ВС РФСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россиясводка СВОМинобороны РФНовые регионыДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
12:54Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян
12:534 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:47Армия России освободила Безымянное в ДНР
12:35Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"
12:30Гладков рассказал о пострадавших от дронов ВСУ жителях Белгородской области
12:07Завершились переговоры Путина и Моди
12:01Севастополь национализировал имущество спонсоров ВСУ, Британия дарит Зеленскому активы. Главное к 12.00
12:00Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
11:22МИД Турции вызвал представителей Украины и России из-за недавних нападений на суда в Черном море
11:10Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине - Моди
10:53ЕС сокращает импорт российского СПГ и мешает умиротворению Украины, Родинское зачищено. Главное к 11.00
10:40СБУ, НАБУ и САП нагрянули с обысками к нардепу Скороход - СМИ
10:07ВСУ ночью атаковали объекты электроэнергетики ЛНР
10:03Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 декабря
10:00Источник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабря
09:52Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста
09:52Россия намерена кратно нарастить импорт из Индии
09:30Помощник президента России рассказал о новой встрече с Уиткоффом
09:20Задержаны 11 подозреваемых в хищении денег у бойцов СВО
Лента новостейМолния