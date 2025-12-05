https://ukraina.ru/20251205/armiya-rossii-osvobodila-bezymyannoe-v-dnr-1072676117.html

Армия России освободила Безымянное в ДНР

Освобождён ещё одни населённый пункт Донецкой Народной Республике. Об этом 5 декабря сообщило Минобороны РФ

"В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника на участке ответственности группировки были значительными."За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказано в сводке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

