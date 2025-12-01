https://ukraina.ru/20251201/vsu-uvelichivayut-raschety-bpla-v-sumskoy-oblasti-1072441248.html

ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области

Украинская армия наращивает численность расчетов БПЛА в Сумской области - там замечена переброска операторов дронов полугражданской организации "Украинский легион". Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков

2025-12-01T09:05

"Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области", - сказал собеседник российского информагентства.ВСУ делают это в том числе с целью "увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области", сказал он."Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации "Украинский легион", - добавили в силовых структурах.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

