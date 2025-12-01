ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/vsu-uvelichivayut-raschety-bpla-v-sumskoy-oblasti-1072441248.html
ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области
ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области - 01.12.2025 Украина.ру
ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области
Украинская армия наращивает численность расчетов БПЛА в Сумской области - там замечена переброска операторов дронов полугражданской организации "Украинский легион". Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков
2025-12-01T09:05
2025-12-01T09:54
новости
сумская область
вооруженные силы украины
россия
украина
украинская армия
всу
бпла сегодня
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651739_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_8977bfbdf25fd5a30dffa5b2c9d792ed.jpg
"Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области", - сказал собеседник российского информагентства.ВСУ делают это в том числе с целью "увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области", сказал он."Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации "Украинский легион", - добавили в силовых структурах.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сумская область
россия
украина
курская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651739_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_2c8e0e31fb520ec4c96a36f835934b53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, вооруженные силы украины, россия, украина, украинская армия, всу, бпла сегодня, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, курская область, кто, белгородская область
Новости, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, украинская армия, ВСУ, БПЛА сегодня, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Курская область, КТО, Белгородская область

ВСУ увеличивают расчеты БПЛА в Сумской области

09:05 01.12.2025 (обновлено: 09:54 01.12.2025)
 
© APУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия наращивает численность расчетов БПЛА в Сумской области - там замечена переброска операторов дронов полугражданской организации "Украинский легион". Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков
"Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области", - сказал собеседник российского информагентства.
ВСУ делают это в том числе с целью "увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области", сказал он.
"Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации "Украинский легион", - добавили в силовых структурах.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаукраинская армияВСУБПЛА сегодняСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОКурская областьКТОБелгородская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния