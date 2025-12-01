"Почему-то нас все время находят": Анпилогов о моральном состоянии гарнизона ВСУ в Херсоне
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Гарнизон ВСУ в Херсоне продолжает жить в условиях постоянной осады. Штурмовые группы ВС РФ создают оперативное давление, систематически лишая противника возможности перебросить резервы на другие участки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Остров Карантинный в Херсоне пока контролируется ВСУ, но российские штурмовые группы постоянно прощупывают изменение ЛБС и создают оперативное давление на Херсон, которое не позволяет противнику забрать оттуда серьезные войска и укрепить другие направления, заявил Анпилогов.
Он привел показательные кадры с украинской стороны. "Кстати, недавно на Украине бурно праздновали трехлетие "звильнення" Херсона. Но даже в их бравурных репортажах видно, что гарнизон живет на осадном положении. Все дороги в город затянуты сетками", — констатировал эксперт.
"Солдаты и офицеры жалуются, что их подпразделения подвергаются болезненным ударам. Причем один из них сказал: "Почему-то нас все время находят". Наверное, кто-то рядом есть, кто может подсказать, где их надо найти", — подчеркнул Анпилогов.
ВСУ в Херсоне явно чувствуют себя как оккупанты, а не как "освободители", подытожил собеседник издания.
