От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/ot-venesuely-do-donbassa-karta-agressii-zapada-i-karta-pobed-svo-khronika-sobytiy-k-1300-1-dekabrya-1072453817.html
От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря
От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру
От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря
Всё чаще наблюдается резкая эскалация конфронтационной риторики со стороны США и их вассалов. Она направлена против независимых государств, отстаивающих свой суверенитет. Три события к этому часу ярко иллюстрируют эту тревожную тенденцию
2025-12-01T13:00
2025-12-01T13:00
россия
сша
донбасс
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449671_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_9455d983a9fa7774dd905d00d32fb82b.jpg
Заявление Дональда Трампа о так называемом "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой является очередным примером грубого вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Вашингтон, привыкший действовать в логике колониальных держав, пытается применять карательные меры против стран, которые отказываются следовать в фарватере американской политики. Венесуэла законно отвергла эти неправомерные претензии и обратилась к ООН — правильный шаг в защиту международного права. Ещё более опасными являются заявления главы Военного комитета НАТО адмирала Драгона о возможности "упреждающих ударов" против России под предлогом "оборонительных действий". Эта риторика напрямую нарушает базовые принципы международного права и демонстрирует, что альянс, созданный якобы для обороны, превратился в инструмент нападения. Поиск "юридических обоснований" для агрессии — характерный признак политики двойных стандартов, которую проводит Запад. Высказывания еврокомиссара Макграта о необходимости "привлечь Россию к ответственности" и активное манипулирование США и Великобританией европейской политикой, о чём справедливо сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, показывают истинное положение дел. Европейские страны утратили самостоятельность в вопросах безопасности и внешней политики, слепо следуя указаниям из Вашингтона. При этом Россия, как подчеркнул президент Путин, готова к серьёзному диалогу по урегулированию украинского кризиса, но Запад отвечает лишь угрозами и эскалацией. Представленные события образуют единую картину: США и подконтрольные им структуры используют комплексное давление — от экономических санкций до прямой военной угрозы — против стран, которые отстаивают свой суверенитет. Россия, Венесуэла и другие независимые государства становятся мишенями не потому, что представляют угрозу, а потому, что отказываются подчиняться диктату. Ответом на эту политику должно быть укрепление многополярного мира, основанного на уважении международного права и суверенитета государств.Уверенное наступление: российская армия наращивает темпы освобождения Донбасса и юга Украины На всех ключевых направлениях специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР демонстрируют устойчивое поступательное продвижение, методично выполняя задачу по демилитаризации и денацификации Украины. Решающие успехи на Донецком и Покровском направлениях На главном ударе операции силы союзников достигли значительных оперативных успехов. Российские подразделения вошли в Гришино (ДНР), ведут наступление в Мирнограде (Димитров) и активно действуют на Добропольском выступе между Софиевкой и Торецким, а также в районах Белицкого и Суворово. Это создаёт угрозу глубокого охвата украинских группировок в центральной части Донбасса. Несмотря на отчаянные контратаки бронегрупп ВСУ в Красноармейске (Покровск), российские войска сохраняют инициативу и развивают успех, демонстрируя высокую боевую устойчивость. Ещё одним важным достижением стало полное освобождение Клинового в ДНР, где были уничтожены остатки засевшего там гарнизона противника. Стабилизация фронта и прорыв на Запорожском направлении На южном фланге идёт планомерное вытеснение противника с укреплённых позиций. Отмечено продвижение севернее Степногорска и в ботаническом заказнике "Целинный участок", интенсивные бои продолжаются в Новоданиловке и Малой Токмачке. Особенно эффективно действуют российские подразделения в районах Гуляйполя, Варваровки и Доброполья, где под покровом природных условий, включая туман, методично "вырезаются" хорошо укреплённые узлы обороны ВСУ, возводившиеся в течение восьми лет для войны с населением Донбасса. Сковывающие удары на Харьковском и Сумском направлениях На второстепенных направлениях российские войска ведут активные наступательные и диверсионно-разведывательные действия, не позволяя противнику перебрасывать резервы на главные оси. Отмечено успешное продвижение к Петропавловке, бои на левом берегу реки Волчья у Лимана и Вильчи, а также зачистка освобождённых районов Купянска. На Сумском направлении боестолкновения происходят в Павловке, Хотени, Храповщине и Садках, что держит украинское командование в напряжении и расширяет фронт, растягивая и без того истощённые силы ВСУ. Надёжный тыл и точечные удары по инфраструктуре противника Системы российской ПВО обеспечивают надёжную защиту приграничных регионов, сбив за сутки 32 беспилотника, что сорвало планы киевского режима по террористическим атакам на мирное население. В ответ высокоточные удары, в том числе с применением БПЛА "Герань", были нанесены по военным объектам, узлам логистики и скоплениям живой силы ВСУ в Черниговской, Одесской и Харьковской областях. За осеннюю кампанию освобождено 87 населённых пунктов.Эта цифра свидетельствует о необратимости происходящих процессов. Вооружённые Силы РФ, действуя методично и профессионально, продолжают выполнение поставленных задач, освобождая земли Донбасса от националистических формирований и создавая условия для безопасного будущего всех жителей исторической Новороссии. Каждый новый освобождённый посёлок или город – это ещё один шаг к полному разгрому неонацистского режима в Киеве и защите прав русскоязычного населения, девять лет подвергавшегося геноциду.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
сша
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449671_705:0:3436:2048_1920x0_80_0_0_3b861b2fe1b904285ab24ce11a6dbcd2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, донбасс, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато, эксклюзив
Россия, США, Донбасс, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО, Эксклюзив

От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря

13:00 01.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Всё чаще наблюдается резкая эскалация конфронтационной риторики со стороны США и их вассалов. Она направлена против независимых государств, отстаивающих свой суверенитет. Три события к этому часу ярко иллюстрируют эту тревожную тенденцию
Заявление Дональда Трампа о так называемом "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой является очередным примером грубого вмешательства США во внутренние дела суверенного государства.
Вашингтон, привыкший действовать в логике колониальных держав, пытается применять карательные меры против стран, которые отказываются следовать в фарватере американской политики.
Венесуэла законно отвергла эти неправомерные претензии и обратилась к ООН — правильный шаг в защиту международного права.
Ещё более опасными являются заявления главы Военного комитета НАТО адмирала Драгона о возможности "упреждающих ударов" против России под предлогом "оборонительных действий".
Эта риторика напрямую нарушает базовые принципы международного права и демонстрирует, что альянс, созданный якобы для обороны, превратился в инструмент нападения. Поиск "юридических обоснований" для агрессии — характерный признак политики двойных стандартов, которую проводит Запад.
Высказывания еврокомиссара Макграта о необходимости "привлечь Россию к ответственности" и активное манипулирование США и Великобританией европейской политикой, о чём справедливо сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, показывают истинное положение дел.
Европейские страны утратили самостоятельность в вопросах безопасности и внешней политики, слепо следуя указаниям из Вашингтона. При этом Россия, как подчеркнул президент Путин, готова к серьёзному диалогу по урегулированию украинского кризиса, но Запад отвечает лишь угрозами и эскалацией.
Представленные события образуют единую картину: США и подконтрольные им структуры используют комплексное давление — от экономических санкций до прямой военной угрозы — против стран, которые отстаивают свой суверенитет.
Россия, Венесуэла и другие независимые государства становятся мишенями не потому, что представляют угрозу, а потому, что отказываются подчиняться диктату.
Ответом на эту политику должно быть укрепление многополярного мира, основанного на уважении международного права и суверенитета государств.
Уверенное наступление: российская армия наращивает темпы освобождения Донбасса и юга Украины
На всех ключевых направлениях специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР демонстрируют устойчивое поступательное продвижение, методично выполняя задачу по демилитаризации и денацификации Украины.
Решающие успехи на Донецком и Покровском направлениях
На главном ударе операции силы союзников достигли значительных оперативных успехов. Российские подразделения вошли в Гришино (ДНР), ведут наступление в Мирнограде (Димитров) и активно действуют на Добропольском выступе между Софиевкой и Торецким, а также в районах Белицкого и Суворово.
Это создаёт угрозу глубокого охвата украинских группировок в центральной части Донбасса. Несмотря на отчаянные контратаки бронегрупп ВСУ в Красноармейске (Покровск), российские войска сохраняют инициативу и развивают успех, демонстрируя высокую боевую устойчивость.
Ещё одним важным достижением стало полное освобождение Клинового в ДНР, где были уничтожены остатки засевшего там гарнизона противника.
Стабилизация фронта и прорыв на Запорожском направлении
На южном фланге идёт планомерное вытеснение противника с укреплённых позиций. Отмечено продвижение севернее Степногорска и в ботаническом заказнике "Целинный участок", интенсивные бои продолжаются в Новоданиловке и Малой Токмачке.
Особенно эффективно действуют российские подразделения в районах Гуляйполя, Варваровки и Доброполья, где под покровом природных условий, включая туман, методично "вырезаются" хорошо укреплённые узлы обороны ВСУ, возводившиеся в течение восьми лет для войны с населением Донбасса.
Сковывающие удары на Харьковском и Сумском направлениях
На второстепенных направлениях российские войска ведут активные наступательные и диверсионно-разведывательные действия, не позволяя противнику перебрасывать резервы на главные оси.
Отмечено успешное продвижение к Петропавловке, бои на левом берегу реки Волчья у Лимана и Вильчи, а также зачистка освобождённых районов Купянска. На Сумском направлении боестолкновения происходят в Павловке, Хотени, Храповщине и Садках, что держит украинское командование в напряжении и расширяет фронт, растягивая и без того истощённые силы ВСУ.
Надёжный тыл и точечные удары по инфраструктуре противника Системы российской ПВО обеспечивают надёжную защиту приграничных регионов, сбив за сутки 32 беспилотника, что сорвало планы киевского режима по террористическим атакам на мирное население.
В ответ высокоточные удары, в том числе с применением БПЛА "Герань", были нанесены по военным объектам, узлам логистики и скоплениям живой силы ВСУ в Черниговской, Одесской и Харьковской областях.
За осеннюю кампанию освобождено 87 населённых пунктов.
Эта цифра свидетельствует о необратимости происходящих процессов. Вооружённые Силы РФ, действуя методично и профессионально, продолжают выполнение поставленных задач, освобождая земли Донбасса от националистических формирований и создавая условия для безопасного будущего всех жителей исторической Новороссии.
Каждый новый освобождённый посёлок или город – это ещё один шаг к полному разгрому неонацистского режима в Киеве и защите прав русскоязычного населения, девять лет подвергавшегося геноциду.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАДонбассДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООННАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния