От Венесуэлы до Донбасса: карта агрессии Запада и карта побед СВО. Хроника событий к 13:00 1 декабря

Всё чаще наблюдается резкая эскалация конфронтационной риторики со стороны США и их вассалов. Она направлена против независимых государств, отстаивающих свой суверенитет. Три события к этому часу ярко иллюстрируют эту тревожную тенденцию

Заявление Дональда Трампа о так называемом "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой является очередным примером грубого вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. Вашингтон, привыкший действовать в логике колониальных держав, пытается применять карательные меры против стран, которые отказываются следовать в фарватере американской политики. Венесуэла законно отвергла эти неправомерные претензии и обратилась к ООН — правильный шаг в защиту международного права. Ещё более опасными являются заявления главы Военного комитета НАТО адмирала Драгона о возможности "упреждающих ударов" против России под предлогом "оборонительных действий". Эта риторика напрямую нарушает базовые принципы международного права и демонстрирует, что альянс, созданный якобы для обороны, превратился в инструмент нападения. Поиск "юридических обоснований" для агрессии — характерный признак политики двойных стандартов, которую проводит Запад. Высказывания еврокомиссара Макграта о необходимости "привлечь Россию к ответственности" и активное манипулирование США и Великобританией европейской политикой, о чём справедливо сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, показывают истинное положение дел. Европейские страны утратили самостоятельность в вопросах безопасности и внешней политики, слепо следуя указаниям из Вашингтона. При этом Россия, как подчеркнул президент Путин, готова к серьёзному диалогу по урегулированию украинского кризиса, но Запад отвечает лишь угрозами и эскалацией. Представленные события образуют единую картину: США и подконтрольные им структуры используют комплексное давление — от экономических санкций до прямой военной угрозы — против стран, которые отстаивают свой суверенитет. Россия, Венесуэла и другие независимые государства становятся мишенями не потому, что представляют угрозу, а потому, что отказываются подчиняться диктату. Ответом на эту политику должно быть укрепление многополярного мира, основанного на уважении международного права и суверенитета государств.Уверенное наступление: российская армия наращивает темпы освобождения Донбасса и юга Украины На всех ключевых направлениях специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР демонстрируют устойчивое поступательное продвижение, методично выполняя задачу по демилитаризации и денацификации Украины. Решающие успехи на Донецком и Покровском направлениях На главном ударе операции силы союзников достигли значительных оперативных успехов. Российские подразделения вошли в Гришино (ДНР), ведут наступление в Мирнограде (Димитров) и активно действуют на Добропольском выступе между Софиевкой и Торецким, а также в районах Белицкого и Суворово. Это создаёт угрозу глубокого охвата украинских группировок в центральной части Донбасса. Несмотря на отчаянные контратаки бронегрупп ВСУ в Красноармейске (Покровск), российские войска сохраняют инициативу и развивают успех, демонстрируя высокую боевую устойчивость. Ещё одним важным достижением стало полное освобождение Клинового в ДНР, где были уничтожены остатки засевшего там гарнизона противника. Стабилизация фронта и прорыв на Запорожском направлении На южном фланге идёт планомерное вытеснение противника с укреплённых позиций. Отмечено продвижение севернее Степногорска и в ботаническом заказнике "Целинный участок", интенсивные бои продолжаются в Новоданиловке и Малой Токмачке. Особенно эффективно действуют российские подразделения в районах Гуляйполя, Варваровки и Доброполья, где под покровом природных условий, включая туман, методично "вырезаются" хорошо укреплённые узлы обороны ВСУ, возводившиеся в течение восьми лет для войны с населением Донбасса. Сковывающие удары на Харьковском и Сумском направлениях На второстепенных направлениях российские войска ведут активные наступательные и диверсионно-разведывательные действия, не позволяя противнику перебрасывать резервы на главные оси. Отмечено успешное продвижение к Петропавловке, бои на левом берегу реки Волчья у Лимана и Вильчи, а также зачистка освобождённых районов Купянска. На Сумском направлении боестолкновения происходят в Павловке, Хотени, Храповщине и Садках, что держит украинское командование в напряжении и расширяет фронт, растягивая и без того истощённые силы ВСУ. Надёжный тыл и точечные удары по инфраструктуре противника Системы российской ПВО обеспечивают надёжную защиту приграничных регионов, сбив за сутки 32 беспилотника, что сорвало планы киевского режима по террористическим атакам на мирное население. В ответ высокоточные удары, в том числе с применением БПЛА "Герань", были нанесены по военным объектам, узлам логистики и скоплениям живой силы ВСУ в Черниговской, Одесской и Харьковской областях. За осеннюю кампанию освобождено 87 населённых пунктов.Эта цифра свидетельствует о необратимости происходящих процессов. Вооружённые Силы РФ, действуя методично и профессионально, продолжают выполнение поставленных задач, освобождая земли Донбасса от националистических формирований и создавая условия для безопасного будущего всех жителей исторической Новороссии. Каждый новый освобождённый посёлок или город – это ещё один шаг к полному разгрому неонацистского режима в Киеве и защите прав русскоязычного населения, девять лет подвергавшегося геноциду.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

