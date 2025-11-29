https://ukraina.ru/20251129/krizis-vlasti-teper-slovo-za-verkhovnoy-radoy-1072400057.html

Кризис власти. Ермак уволен, теперь слово за Верховной Радой

Итак, Ермака – всё. Зеленский пошёл на этот шаг, чтобы спасти себя, а не Украину, как он объяснил в видеообращении к народу. Уже сегодня Ермак сообщил, что отправляется на фронт.

В сети распространили комментарий самого Ермака по этому поводу: ""Меня осквернили, и мое достоинство не защитили. Потому я не хочу создавать проблемы для Зеленского, я иду на фронт". Политтехнолог Олег Постернак считает, что "подобный комментарий – это свидетельство того, что все медиасоветники уже побежали. Потому что выглядит так, что некому подсказать ему, насколько кринжево это воспринимается". Но желание служить стране на передовой расценили не как акт смелости и патриотизма, а как попытку избежать ареста. По данным оппозиционера Александра Дубинского Ермак со своей охраной уже выехал на фронт в расположение главы сил беспилотных систем Роберта Бровди ("Мадьяр"), где будет прятаться от НАБУ. Как будут развиваться события в соседнем муравейнике с уходом главного актора – рассуждали непосредственные участники украинского, как говорится, политикума.Украинский политик Дмитрий БыковАли-Баба, уволенный глава ОП сказал, что идет на фронт. Естественно, это единственный для него выход приостановить уголовное преследование от НАБУ и САП. Однако на фронт он не попадет, потому что имел высокий уровень доступа к тайным документам. Поэтому даже согласно всем возможным документам, его на фронте не увидят. Но большой опыт работы завхозом у него есть. Этим путем, чтобы избежать (отсрочить) ответственность воспользовалось много людей, которым вручили подозрения, или по ним шли суды.И как-то так совпало, что большинство таких дел было открыто именно НАБУ. Неужели Али-Баба начнет с солдата?Украинский политик Руслан ДемчакУвольнение Ермака для украинской политической жизни - это большая сенсационная новость. И самое активное обсуждение этой темы в украинском обществе и есть демонстрация того, во что превратилась украинская политическая система в последние годы. Во-первых, хочу вам напомнить, что это не первый глава офиса Президента, покидающего свою позицию. Первым был Андрей Богдан, который затем стал одним из критиков сформировавшегося режима власти Владимиром Зеленским. Богдан был заменен более удобным и осторожным Андреем Ермаком на этой ключевой на сегодняшний день в украинских властях должности. Теперь возникает вопрос, а как вообще так случилось, что должность главы офиса Президента стала ключевой должностью в украинских властях?! Здесь довольно простой ответ: там где монополизм — там фаворитизм, там где фаворитизм — там отсутствие контроля, там, где отсутствие контроля, там коррупционные риски и неэффективность, там, где коррупционные риски и неэффективность, там возможность поражения и государственного краха. Сейчас ставки слишком высоки и в такой ситуации позволить себе неэффективность управления государством не может ни сознательный народ, ни ответственный избиратель. Но именно ответственного избирателя мы, украинцы, не увидели в 2019 году. Это касается как выборов Президента, так и Парламента. Я не собираюсь ни в чем винить Ермака, ну в коррупционных махинациях подождем результатов расследований и приговора суда, так не виню и Зеленского, возможность создать монополию власти ему дал украинские граждане — украинский избиратель. И здесь не приходится даже говорить о расколе общества — 73% это и есть воля народа, чтобы им руководили именно так, как руководят. Владимир Зеленский не был человеком, который делал вид, что он политик, наоборот он говорил, что к политике не имеет никакого отношения. Именно такой человек, а не политик, по его мнению, может наладить эффективное управление находящимся перед угрозой исчезновения государством! Подавляющее большинство людей, кто голосовал за Зеленского, хотели, чтобы все было как в сериале, это хотя бы можно было понять, это был эмоциональный выбор. Чего я точно не понимаю, так это, как взрослый человек может проголосовать за "тени", а именно так выглядело голосование в Верховную Раду Украины. Людей, которых они не знали, ограничиваясь шутками о "фотографах", а самое интересное, что и сам Зеленский преимущественно их не знал. Уже много сказано о потере субъектности украинского Парламента, красноречиво то, что спустя более шести лет, еще неделю назад 229 "теней" не смогли задать прямой вопрос Президенту в присутствии Ермака о целесообразности отставки руководителя офиса. Парламент, который до сих пор не смог взять на себя ответственность за спасение нации и государства.До сих пор министры назначаются в офисе Президента, а не в Парламенте, до сих пор депутаты от правящего большинства не смогли взять на себя ответственность за спасение украинцев, в то время когда люди гибнут на войне за Родину! Стыд и позор. А теперь давайте поставим себя на место Зеленского, политикой он не занимался, политиков видел только со сцены корпоративов, в Парламенте неизвестно кто и неизвестно что, тоже без всякого опыта, кому доверять в такой ситуации? Только людям, с которыми он проработал всю жизнь в шоубизнесе. Которые были юристами как Богдан, продюсерами как Ермак, Миндич. И те, кого они с собой привели, Татаров, Пышный.Украинский политик Владимир КняжицкийОтставка Андрея Ермака будет влиять буквально на все. В течение нескольких лет кадровые решения на высшие государственные должности, переговоры с международными партнерами, управленческая дисциплина и даже информационная политика в телеграмм-каналах — все это так или иначе зависело от Андрея Ермака. С некоторых пор Владимир Зеленский сам стал критически зависим от него. В глазах общества Ермак фактически делил с президентом публичную ответственность за решение властей.Но парадоксальным образом весь негатив от деятельности президентской вертикали сконцентрировался именно на руководителе ОП. В результате Зеленский долго сохранял высокий рейтинг доверия, в то время как у Ермака был один из самых высоких антирейтингов среди топчиновников. И только когда этот раздел электоральной любви на "черное" и "белое" перестал работать, а негатив стал концентрироваться на самом Зеленском, президент решил избавиться от руководителя своего офиса. Естественно, это не имеет ничего общего с государственным управлением либо кризисным менеджментом. Ермака уволили не потому, что президент был недоволен его работой. Напротив, то, как работал руководитель ОП, полностью устраивало Зеленского. Кто бы ни стал следующим руководителем офиса, Зеленский неизбежно будет сравнивать его с предшественником и, скорее всего, будет разочарован. После отставки Андрея Ермака, его функции не удастся полноценно передать другому человеку. Так что в нынешней ситуации Владимиру Зеленскому придется самостоятельно выполнять функции президента Украины в полном объеме. И вся страна искренне надеется, что ему это удастся.Ведь ставки сегодня очень высоки, и каждый шаг, сделанный сейчас, будет влиять на будущее Украины на много лет вперед.Украинский писатель Ян ВалетовЯ так понимаю, что вчера Украина победила коррупцию. Больше нет пары галантерейщик и кардинал, остался один галантерейщик. Все! Перемога! Полная перезагрузка! Везде!Украина свободна! И в офисе будет по-новому, и армия с головы до ног обновится и врагу теперь точно пердюмонокль! Зло было персонифицировано, локализовано, обезврежено! Больше никаких преград на пути к победе и светлому будущему нет! Вот сейчас найдем замену кардиналу, и все взлетит вертикально! Неважно, что должность кардинала на самом деле завхоз. У нас есть традиции - от Табачника и Медведчука до Богдана и Ермака. Дорогие соотечественники, вы суть проблемы улавливаете? Она не в личности, как бы вы и кого не любили! Надо что-то поправить в консерватории! Что-то не так с системой, если вся власть сосредотачивается не в руках президента и парламента, и не парламента и президента, а у третьих лиц. И вы мечтаете поменять этих третьих лиц, не понимая что в результате просто переставляются кровати в публичном доме. Пожар не тушат шампанским, если вы еще это не поняли. Ракеты продолжают лететь, дроны жужжать, люди гибнуть. И вчерашняя рокировка - это не о победе, ни о перемирии, не о мире. Она о смене запасных частей. С нетерпением жду информации о том, кто будет во всем виноват ближайшие полгода и кого вы теперь будете от души ненавидеть.Для особо понятливых: я не защищаю Ермака. Я обращаю ваше внимание на проблему, а не на стрелочника. Проблема не в том, что кто-то перетянул на себя несвойственные функции. Проблема в том, что будь он самым порядочным, семи пядей во лбу и красивый, как Ален Делон, в нормально функционирующем государстве у него не было бы ни одного шанса это сделать. Не думаю, что уход Ермака станет поворотным пунктом к оздоровлению системы.Украинский политик Павел РозенкоТолько отставка Ермака ничего не даст. Вместо Ермака назначат условного "Татарова", и что? Он и дальше будет руководить парламентом? Давать указания правоохранителям? Управлять правительством? Возглавлять коррупционные схемы и кормить из своих рук сотни "положительных блоггеров", помойных ТГ-каналов и управлять телеканалами? ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. А как должно?? Должна, наконец, "проснуться" Верховная рада Украины. Ничто не придумывать, а просто жить по Конституции. А именно: сформировать проукраинскую коалицию (а не из ОПЗЖ); утвердить программу спасения страны; под эту программу подобрать и назначить дееспособное, профессиональное Правительство; заставить это Правительство работать, отчитываться перед ВР и ответствовать за свои действия. А не имитировать деятельность пафосными постами и беганием с блокнотиками в ОП. И вот если хотя бы этот минимум будет сделан, кто там будет в ОП: Ермак или Татаров, или кто-то другой - неважно. Потому что страна будет жить ПО КОНСТИТУЦИИ!! А не по указаниям сверху. И так, согласно последним социологическим исследованиям, такую ​​идею создания проукраинской коалиции и объединенного Правительства поддерживает уже около 70% украинцев!

