Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы

24 ноября спикер Рады Руслан Стефанчук занялся проведением "красных линий" на переговорах… По мнению единственного условно легитимного представителя Украины "красными линиями" является официальное признание новых территорий России, ограничения ВСУ, ограничение на заключение союзов (подразумевается НАТО) и "национальная идентичность"

Умеют всё же англо-саксы в пиар… "Тонкой красной линией" корреспондент "Times" Уильям Рассел назвал оборону 93-го полка сатерлендских хайлендеров* в битве при Балаклаве 25 октября 1854 года. Полк был выстроен в тонкую линию, поскольку прикрывал третьестепенное направление. Секрет стойкости полка состоял в том, что его… не атаковали.Т. е., в приложении к конкретной исторической ситуации "красная линия" — синоним того самого "неуловимого Джо", которого никто поймать не может, потому что он нафиг никому не нужен. Но британская пропаганда придала термину героический смысл — дескать, линия, которую нельзя дать пересечь.Этот забавный выверт нужно иметь в виду, когда кто-либо употребляет данный термин. Вне зависимости от его желания "красная линия" может оказаться совсем даже не красной, а иногда не линией, а вообще пятном… Впрочем, мы ушли в сторону. В нашем случае интересен не столько сам смысл термина, сколько его содержание.И тут, как всегда, есть нюансы.Во-первых, это признание новых территорий России.Мы, конечно, смеёмся над тем, что Украина до сих пор содержит за счёт зарубежной помощи целое представительство президента в "Автономной республике Крым" (сейчас его возглавляет какая-то Ольга Куришко), но нельзя не отдать должное их настойчивости в отрицании объективной реальности.В конце концов, ничего вечного не бывает. США вон не признавали "аннексию Прибалтики" — и через полвека стало по-ихнему: прибалтийские республики вышли из состава СССР… Так что сугубо теоретически можно себе представить и "украинский Крым". Хотя русский Киев представить намного проще.Но вернёмся к нашим (хотя, какие они наши?) баранам. Точнее — козлам.В американском плане этой самой "красной линии" вообще нет. Фразу "Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе и Соединёнными Штатами" можно понимать только одним образом — как признание фактической принадлежности этих территорий России. О юридическом признании речь не идёт, но юридические последствия подразумеваются — в частности, будут сняты введённые в 2014 году "крымские" и "донбасские" санкции.Россия, впрочем, настаивает именно на юридическом признании. О необходимости проведения референдума по вопросу о границах Украины сказал 27 ноября Владимир Путин. С политической точки зрения это требование понятно — украинское общество должно осознать свою ответственность за Майдан и поддержку войны в Донбассе. Без этого осознания никакого урегулирования не будет — в обществе будут зреть реваншистские настроения и сколько-нибудь длительного мира просто не получится.Но для России всё же "красной линией" является принадлежность регионов Новороссии к России, а не их юридическое признание. Нельзя сказать, что нынешнее положение для России комфортно, но, по большому счёту, Крым остаётся российским вне зависимости от того, что по этому поводу думают в Дрогобыче или Стаффордшире.В общем, эта "красная линия" подозрительно напоминает пресловутого "неуловимого Джо".Во-вторых, ограничение численности ВСУ и наличия у них определённых вооружений.Россию численность ВСУ и наличие у неё какого-то оружия не особенно интересует. Россия — ядерная держава и в состоянии стереть с географической карты любую угрожающую ей страну.Украинская "красная линия" обращена, вообще-то говоря, не к России, а к Западу — фактически режим Зеленского декларирует, что не верит в гарантии Запада и, при определённых условиях, готов защищаться даже от "союзников".Но самое главное — декларирование суверенитета. Украина не желает понимать, что пребывание в международном юридическом пространстве подразумевает наличие ограничений суверенитета.Нет, скорее всего даже Зеленский не настолько безумен, чтобы считать себя полностью свободным от каких-либо ограничений. Сейчас вообще забавная дискуссия идёт в украинских СМИ — Алексей Гончаренко** (представляющий, в порядке анекдота, фракцию "Европейская солидарность") сказал:Интересно, он и правда об этом не знал, когда голосовал за включение в Конституцию норму о стремлении вступить в ЕС? Кстати, в НАТО у отдельных стран есть своя специализация, а это, кстати, противоречит конституции, в которой закреплена норма об универсальности ВСУ (ст. 17, ч. 2).В общем, на Гончаренко спустили всех собак — и поделом. Главное же в том, что украинское руководство обеспокоено тем, чтобы не делать каких-либо уступок именно России.То есть линия, конечно, красная и даже жирная (надеемся, это не будет расценено как бодишейминг), но несколько пунктирная.В-третьих, членство Украины в НАТО.Тут тоже интересный момент.С одной стороны, украинцы прочертили эту "красную линию" прямо по российской "красной линии" и, кажется, именно потому, что она проведена. С целью ни в коем случае не допустить заключения хоть каких-то соглашений.Провёл её, кстати говоря, ещё покойный Михаил Сергеевич Горбачёв — в 1990 году, но по скорбноглавию своему не догадался получить хоть каких-то гарантий нерасширения НАТО на Восток, кроме устных уверений, цена которым — 0 копеек.С другой стороны, для России эта "красная линия" на самом деле не такая уж "красная" — российский президент уже рассказывал о том, как предлагал вступление России в НАТО. Если НАТО перестанет быть антироссийским блоком, то эта "красная линия" чудесным образом станет "зелёным коридором" (хотя тут уже у киевского режима встанет вопрос, надо ли им такое НАТО).Впрочем, именно в нынешней ситуации вопрос так не стоит — сейчас НАТО позиционирована как антироссийский блок, но… с оговорками.С третьей стороны, почему вообще руководство НАТО, признавая политическую нежелательность вступления Украины, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает провоцировать Россию рассуждениями о возможности такого членства?Заявления эти имеют идеологическое значение — любая страна, относящаяся к евро-атлантическому региону и разделяющая ценности НАТО (ну там двойные стандарты, русофобия… знаем мы их "ценности"), должна иметь право на свой кусочек евроатлантического счастья. И вопрос этот решается только странами — членами НАТО. И уж, конечно, не должна иметь права голоса тут Россия, против которой повёрнут этот военный блок.Так вот — Дональд Трамп, закрепив в своём проекте отказ от расширения НАТО, от этой идеологии отказался. Это, конечно, не полный снос идеологии, но база НАТО подорвана довольно-таки капитально. Блок, конечно, такое грубое вмешательство в его внутреннюю сущность переживёт… Но только если это не станет долговременной политикой США. А Трамп старается изменить отношения США со своим военно-стратегическим инструментом стратегически.В-четвёртых, "национальная идентичность".Под ней подразумевается запрет русского языка и православной церкви. Т. е., нечто противоположное "национальной идентичности". Но тут, опять-таки, интересно.С одной стороны, эта самая "идентичность" не является и не может являться "красной линией" для составляющих украинское руководство русскоязычных людей с, как сейчас пишут в этих наших интернетах, "ярко выраженной ближневосточной внешностью". Потому что сами они находятся за этой линией (кто сказал "черта оседлости"?)Хотя, конечно, может, они действительно сатанисты***, если не в смысле принадлежности к соответствующей секте, то по самим принципам своей деятельности.С другой стороны, язык и церковь являются "красной линией" для России, но не в том смысле, который подразумевали авторы плана Трампа.Россия никогда и никому не навязывала статус русского языка и, тем более, православной церкви. И не будет этого делать. Для России отношение иностранного государства к языку, религии и традиционным ценностям — маркер. Если государство само отказывается от международного языка, который, к тому же, родной для значительной части населения страны и который знает и использует почти 100 % — это само по себе показатель степени готовности властей страны к нормальным отношениям с Россией.Т. е., вопрос со статусом русского языка Украина должна решить сама, а не под дулом пистолета, как предлагает Трамп. Потому что решение этого вопроса (необходимое, прежде всего, самой Украине) показывает, в том числе, отношение украинской власти к самим по себе этим соглашениям.В сухом остатке получаем — единственной реальной "красной линией" для Украины является сам по себе мирный договор. Вот его нынешняя украинская власть никак принять не может, а если и примет — то как временное решение для того, чтобы подготовиться к "окончательному решению русского вопроса" (именно окончательного, потому что следующий раз сама убиваться об Россию Украина не будет — только вместе с европейскими "полезными идиотами").* Сатерленд – графство в Шотландии, а хайлендеры – собственное название солдат британской армии, набранных из шотландских горцев (собственно highlander – горец и есть)** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.*** Экстремистская организация, запрещённая в России и включённая в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.О плане Трампа более подробно – в статье Павла Котова "План Трампа все больше похож на план Зеленского. Что происходит с мирными инициативами США".

