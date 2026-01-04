"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите" - 04.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20260104/vokrug-bulgakova-svyaschenniki-v-mastere-i-margarite-1073714231.html
"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите"
"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите" - 04.01.2026 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите"
Священников в романе "Мастер и Маргарита" нет. Ну – за исключением президента Синедриона Иосифа Каифы. Православные же точно отсутствуют. Но это касается только окончательной редакции романа, в предварительных же вариантах священники присутствуют вплоть до варианта 1936 года, но, как обычно у Булгакова, в не слишком презентабельном виде
2026-01-04T12:00
2026-01-04T12:00
"вокруг булгакова"
история
москва
михаил булгаков
церковь
храм
священник
мастер и маргарита
роман
писатель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg
В варианте сна управдома Босого появляется совершенно замечательный персонаж:"И тут с необыкновенною ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса – муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза, острые, деловые и немного бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену.Рыжий со сна хриплым голосом сказал:- Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнёс красивым голосом:- Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повёл с исключительным искусством проповедь".Сразу же обращает на себя внимание фраза "месте разразит умницу попа ко всем чертям" – в булгаковском романе поминание нечистой силы практически всегда приводит к появлению чёрта с нехорошими последствиями для взывающего, но тут ничего особенного не происходит. Причина понятна – Босой уже находится в дьявольской реальности (по мнению некоторых булгаковедов конферансье во сне Босого – видоизменённый Коровьев).В окончательной редакции Босой просыпается в клинике Стравинского и тот приводит его в норму. Управдом упоминается в эпилоге: "Босой возненавидел театр, поэта Пушкина и артиста Куролесова. Обрадовался смерти Куролесова, сказав: "Так ему и надо!" и напился". В промежуточной же редакции глава заканчивается словами "сдавайте валюту".Ещё один приметный момент – "немного бегающие глаза". Вообще бегающие глаза упоминаются в случаях, когда персонаж врёт или нервничает. У Булгакова это обычно черта священников, хотя подаётся иначе. В "Белой гвардии" отец Александр "конфузится", а "Беге" же игумен Паисий просто напуган.Прототипом отца Элладова, очевидно, является кто-то из лидеров церковного обновленчества, которых подозревали (отчасти основательно) в службе новой власти и сотрудничестве с ОГПУ/НКВД. Иногда в качестве прототипа упоминается член обновленческого Синода в 1923-35 годах Александр Введенский. Мария Врангель (мать того самого Врангеля) писала о нём так:"Я вынесла глубокое впечатление, громадная эрудиция, глубокая вера и искренность. Проповеди его совсем своеобразные. Много тепла, сердечности, дружественности, я бы сказала: под впечатлением его слов озлобление смягчается. Чувствуется его духовная связь с паствой. Богослужение его – экстаз. Он весь горит и все время приковывает внимание, наэлектризовывает вас".Вряд ли Булгаков был знаком с этим текстом, но с Введенским-то он точно должен был быть знаком… Да и среди лидеров обновленцев много было ярких личностей.Второй упоминаемый священник фамилии не имеет и сталкиваемся мы с ним в описании злоключений буфетчика варьете Сокова, который после беседы с Воландом "вылетел на улицу, не торгуясь в первый раз в жизни, сел в извозничью (так у Булгакова – Авт.) пролётку, прохрипел:- К Николе…Извозчик рявкнул: "Рублик!" Полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трём свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.- Отец Иван, – задыхаясь, буркнул буфетчик, – в срочном порядке… об избавлении от нечистой силы…Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою…"Благословен Бог наш…", – подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.- Шуба императора Александра Третьего, – нараспев начал отец Иван, – ненадёванная, основная цена 100 рублей!- С пятаком – раз, с пятаком – два, с пятаком – три!.. – отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.- Ты что ж это, оглашённый поп, во храме делаешь? – суконным языком спросил буфетчик.- Как что? – удивился отец Иван.- Я тебя прошу молебен, а ты…- Молебен. Кхе… На тебе… – ответил отец Иван. – Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.- И ты, злодей…- Злодей, злодей, – с неудовольствием передразнил отец Иван, – тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры…Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил".Интересный момент – у Ильфа и Петрова на аукционе предлагается купить бюстик этого же императора, который можно использовать как пресс-папье – похоже писатели описывают один и тот же аукцион.Отметим, что тут претензии к священнику примерно такие же – он тоже служит сатане, только иначе, чем отец Аркадий. И тоже имеет дело с деньгами (в данном случае распродаются музейные запасники, хотя шуба императора, скорее всего, фальшивая).Какая именно церковь имеется в виду сказать трудно. Вообще в этом районе находились три церкви.Во-первых, Ермолаевская церковь на Козьем болоте, снесённая в 1932 году (на её месте сейчас сквер Шехтеля). Именно с этой церковью связана легенда, что строительство папироской фабрики на месте дома №10 по Большой Садовой пришлось перепрофилировать в строительство жилого дом, ибо настоятель церкви, принципиальный противник курения, пожаловался в Священный Синод. Это точно не та церковь, поскольку находится через дом от №10 – две минуты пешком.Во-вторых, Спиридоновская церковь на Козьем болоте, снесённая в 1930 году (угол Спиридоновки и Спиридоньевского переулка, сейчас на её месте жилой дом треста "Теплобетон" – шедевр конструктивизма по проекту Ильи Голосова). Это может быть она, хотя от дома №10 ехать до неё недалеко.В-третьих, это церковь "Большое Вознесение" у Никитских ворот, ныне существующая, но закрытая в 1931-90 годах. Встречались упоминания, что прихожанином этой церкви был Булгаков, когда жил на Большой Садовой (совершенно непонятно почему – она расположена довольно далеко). Скорее всего речь идёт именно о ней, хотя находится она не в переулке, как Спиридоновская, а между довольно оживлённых улиц – Спиридоновки и Большой Никитской.Оба образа должны были подчеркнуть, что Бог оставил Москву, ну и продемонстрировать традиционное для Булгакова скептическое отношение к священникам, но в конце концов от этой идеи отказался.В окончательной версии та же самая идея продемонстрирована при помощи полного отсутствия как священников, так и церквей. Упоминается только церковная утварь, Новодевичий монастырь как деталь московского пейзажа, да крестные знамения, которые всё ещё пугают нечистую силу, напоминая, что не всё потеряно…
https://ukraina.ru/20201017/1029222852.html
https://ukraina.ru/20200920/1028905208.html
https://ukraina.ru/20211114/1032652885.html
https://ukraina.ru/20210418/1031161188.html
https://ukraina.ru/20211205/1032789233.html
https://ukraina.ru/20231112/1050950346.html
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_6945455c3bdc7d5d307354d03f66c519.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, москва, михаил булгаков, церковь, храм, священник, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература
"Вокруг Булгакова", История, Москва, Михаил Булгаков, Церковь, храм, священник, Мастер и Маргарита, роман, писатель, русская литература

"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите"

12:00 04.01.2026
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Священников в романе "Мастер и Маргарита" нет. Ну – за исключением президента Синедриона Иосифа Каифы. Православные же точно отсутствуют. Но это касается только окончательной редакции романа, в предварительных же вариантах священники присутствуют вплоть до варианта 1936 года, но, как обычно у Булгакова, в не слишком презентабельном виде
В варианте сна управдома Босого появляется совершенно замечательный персонаж:
"И тут с необыкновенною ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса – муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза, острые, деловые и немного бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену.
Рыжий со сна хриплым голосом сказал:
17 октября 2020, 08:08"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: попы живые, неживые и разновсякиеПоскольку Михаил Афанасьевич – потомок священников по обеим линиям и сын преподавателя Духовной академии, логично было ожидать появления в его произведениях православных священнослужителей. Они и появляются, но так, что может лучше бы и не появлялись. Отношение писателя к попам было не лучше, чем у Великого комбинатора к ксёндзам
- Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.
Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнёс красивым голосом:
- Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!
Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повёл с исключительным искусством проповедь".
Сразу же обращает на себя внимание фраза "месте разразит умницу попа ко всем чертям" – в булгаковском романе поминание нечистой силы практически всегда приводит к появлению чёрта с нехорошими последствиями для взывающего, но тут ничего особенного не происходит. Причина понятна – Босой уже находится в дьявольской реальности (по мнению некоторых булгаковедов конферансье во сне Босого – видоизменённый Коровьев).
В окончательной редакции Босой просыпается в клинике Стравинского и тот приводит его в норму. Управдом упоминается в эпилоге: "Босой возненавидел театр, поэта Пушкина и артиста Куролесова. Обрадовался смерти Куролесова, сказав: "Так ему и надо!" и напился". В промежуточной же редакции глава заканчивается словами "сдавайте валюту".
Александр Александрович Глаголев
20 сентября 2020, 08:15"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова: отец АлександрСемейный священник Турбиных отец Александр появляется на страницах «Белой гвардии» дважды (и ещё раз упоминается), а в «Днях Турбиных» отсутствует вовсе. Это не удивительно, ведь во время, описываемое в произведениях, Булгаков был далёк от церкви и от веры. Но прототип отца Александра - человек столь интересный, что о нём стоит рассказать подробнее
Ещё один приметный момент – "немного бегающие глаза". Вообще бегающие глаза упоминаются в случаях, когда персонаж врёт или нервничает. У Булгакова это обычно черта священников, хотя подаётся иначе. В "Белой гвардии" отец Александр "конфузится", а "Беге" же игумен Паисий просто напуган.
Прототипом отца Элладова, очевидно, является кто-то из лидеров церковного обновленчества, которых подозревали (отчасти основательно) в службе новой власти и сотрудничестве с ОГПУ/НКВД. Иногда в качестве прототипа упоминается член обновленческого Синода в 1923-35 годах Александр Введенский. Мария Врангель (мать того самого Врангеля) писала о нём так:
"Я вынесла глубокое впечатление, громадная эрудиция, глубокая вера и искренность. Проповеди его совсем своеобразные. Много тепла, сердечности, дружественности, я бы сказала: под впечатлением его слов озлобление смягчается. Чувствуется его духовная связь с паствой. Богослужение его – экстаз. Он весь горит и все время приковывает внимание, наэлектризовывает вас".
Вряд ли Булгаков был знаком с этим текстом, но с Введенским-то он точно должен был быть знаком… Да и среди лидеров обновленцев много было ярких личностей.
Второй упоминаемый священник фамилии не имеет и сталкиваемся мы с ним в описании злоключений буфетчика варьете Сокова, который после беседы с Воландом "вылетел на улицу, не торгуясь в первый раз в жизни, сел в извозничью (так у Булгакова – Авт.) пролётку, прохрипел:
- К Николе…
Булгаков Мастер и Маргарита
14 ноября 2021, 10:40"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" глазами Андрея Кураева*Отец Андрей Кураев сначала стал поклонником "закатного романа", а потом уже пришёл к Богу и стал протодиаконом. Думаем, что произведение Булгакова сыграло свою роль в его пути. Целью же книги о. Андрея "Мастер и Маргарита: за Христа или против?", пережившей уже три издания, стала защита романа от обвинений в апологии сатаны
Извозчик рявкнул: "Рублик!" Полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трём свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.
- Отец Иван, – задыхаясь, буркнул буфетчик, – в срочном порядке… об избавлении от нечистой силы…
Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою…
"Благословен Бог наш…", – подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.
- Шуба императора Александра Третьего, – нараспев начал отец Иван, – ненадёванная, основная цена 100 рублей!
- С пятаком – раз, с пятаком – два, с пятаком – три!.. – отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля 2021, 10:01"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: 5 фактов о доме с «нехорошей квартирой»Дом № 10 на улице Большая Садовая был знаменит и до того момента, когда там поселился Михаил Афанасьевич Булгаков, но местом поклонения он стал именно благодаря ему. Ибо именно он описан в романе «Мастер и Маргарита», пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич», рассказах «Самогонное озеро» и «Дом Эльпит-Рабкомунна»
- Ты что ж это, оглашённый поп, во храме делаешь? – суконным языком спросил буфетчик.
- Как что? – удивился отец Иван.
- Я тебя прошу молебен, а ты…
- Молебен. Кхе… На тебе… – ответил отец Иван. – Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!
И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.
- И ты, злодей…
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 10:28"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: как сатана поэтов с ума сводил«Поэт в России — больше, чем поэт», — по понятной причине Булгаков этих слов Евгения Евтушенко не знал, но согласился бы с ними на все сто (как сказал Иван Бездомный, который, как известно, «любил выражаться вычурно и фигурально»). Есть поэт и в «Белой гвардии», который, как легко понять, гораздо больше чем просто поэт. Он — медиатор безумного века
- Злодей, злодей, – с неудовольствием передразнил отец Иван, – тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры…
Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил".
Интересный момент – у Ильфа и Петрова на аукционе предлагается купить бюстик этого же императора, который можно использовать как пресс-папье – похоже писатели описывают один и тот же аукцион.
Отметим, что тут претензии к священнику примерно такие же – он тоже служит сатане, только иначе, чем отец Аркадий. И тоже имеет дело с деньгами (в данном случае распродаются музейные запасники, хотя шуба императора, скорее всего, фальшивая).
Какая именно церковь имеется в виду сказать трудно. Вообще в этом районе находились три церкви.
Во-первых, Ермолаевская церковь на Козьем болоте, снесённая в 1932 году (на её месте сейчас сквер Шехтеля). Именно с этой церковью связана легенда, что строительство папироской фабрики на месте дома №10 по Большой Садовой пришлось перепрофилировать в строительство жилого дом, ибо настоятель церкви, принципиальный противник курения, пожаловался в Священный Синод. Это точно не та церковь, поскольку находится через дом от №10 – две минуты пешком.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
12 ноября 2023, 08:46"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горыОдна из наиболее ярких завершающих сцен романа "Мастер и Маргарита" – прощание мастера с Москвой. За время работы над романом она неоднократно перерабатывалась, главным образом в связи с тем, как менялись последствия посещения города бандой Воланда. Но почему именно там?
Во-вторых, Спиридоновская церковь на Козьем болоте, снесённая в 1930 году (угол Спиридоновки и Спиридоньевского переулка, сейчас на её месте жилой дом треста "Теплобетон" – шедевр конструктивизма по проекту Ильи Голосова). Это может быть она, хотя от дома №10 ехать до неё недалеко.
В-третьих, это церковь "Большое Вознесение" у Никитских ворот, ныне существующая, но закрытая в 1931-90 годах. Встречались упоминания, что прихожанином этой церкви был Булгаков, когда жил на Большой Садовой (совершенно непонятно почему – она расположена довольно далеко). Скорее всего речь идёт именно о ней, хотя находится она не в переулке, как Спиридоновская, а между довольно оживлённых улиц – Спиридоновки и Большой Никитской.
Оба образа должны были подчеркнуть, что Бог оставил Москву, ну и продемонстрировать традиционное для Булгакова скептическое отношение к священникам, но в конце концов от этой идеи отказался.
В окончательной версии та же самая идея продемонстрирована при помощи полного отсутствия как священников, так и церквей. Упоминается только церковная утварь, Новодевичий монастырь как деталь московского пейзажа, да крестные знамения, которые всё ещё пугают нечистую силу, напоминая, что не всё потеряно…
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
"Вокруг Булгакова"ИсторияМоскваМихаил БулгаковЦерковьхрамсвященникМастер и Маргаритароманписательрусская литература
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Взрывы в Великой Писаревке и Броварах, "тепловые метки" в Харьковской области. Сводка ударов к этому часу
12:03Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода
12:00"Вокруг Булгакова": священники в "Мастере и Маргарите"
11:37Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины — Berliner Zeitung
11:21Дежурные расчеты ПВО уничтожили 42 украинских дрона над российскими регионами — Минобороны
10:49Число погибших в результате теракта в Хорлах выросло до 29, среди них двое детей. Главное к этому часу
10:16Сенатор Клишас: Трамп отказал в праве на суверенитет всем странам Западного полушария
09:51Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания — Guardian
09:27Наступление на Рясное, ВС РФ разгромили пункт дислокации теробороны ВСУ — "Фронтовая птичка"
08:53ВСУ пытались прорваться в Купянск, здоровое долголетие россиян. Главное к этому часу
08:28После похищения Мадуро Родригес будет временно исполнять обязанности президента Венесуэлы
08:19Размен сфер влияния или обвал цен на нефть. Как реагируют на Украине на нападение на Венесуэлу
07:59Расчеты ПВО уничтожили 90 украинских дронов над девятью регионами России — Минобороны
07:54"Украинская мечта – украинцы воюют, а работают вместо них "чёрные"". Эксперты о ситуации в стране
07:42Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине — РИА Новости
07:22Как избежать выборов
07:00Владислав Угольный: В этом году у России есть все шансы загнать ВСУ в Запорожье, Синельниково и Павлоград
20:36Трамп назвал Венесуэлу "мёртвой страной": заявления президента США перед прессой
20:24Пентагон рассказал об операции по захвату четы Мадуро
20:15Трамп рассказал о судьбе Мадуро
Лента новостейМолния