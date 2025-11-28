Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис" - 28.11.2025 Украина.ру
Всем известно, что первое сочинение по русской истории, "Повесть временных лет", была написана в Киево-Печерской лавре. Но далеко не все помнят, что там же было написано и издано первое печатное сочинение по русской истории – "Синопсис". Его автор, архимандрит Лавры преподобный Иннокентий (Гизель), скончался 28 ноября 1683 года
Это тот случай, когда не знаешь за что первое хвататься – и само произведение заслуживает внимания, но и автор относится к числу самых ярких персон XVII века, может немного уступая по масштабу Петру (Могиле), Петру Сагайдачному и Богдану Хмельницкому. Потому говорить будем обо всём.Иннокентий (Гизель)Родился он в районе 1600 года (плюс-минус несколько лет) в Восточной Пруссии, скорее всего – в Кёнигсберге.Происхождение его неизвестно, выдвигается предположение, что "Гизель" – искажённая форма украинской фамилии "Кисиль" и тогда он может быть родственником православного магната, киевского воеводы и сенатора Речи Посполитой Адама Киселя.При рождении был крещён в протестантизме (точнее – в социнианстве), но после переезда в Киев принял православие. Вообще в то время для православной шляхты неоднократная смена веры была скорее нормой, чем исключением – чтобы получить образование в европейских университетах надо было быть католиком. Переход из протестантизма в православие тоже был обычным делом.В Киеве он пошёл по духовной стезе, подстригся в монахи, окончил Киевский коллегиум (будущую Киево-Могилянскую академию) в 1642 году. Был отмечен митрополитом Петром Могилой и отправлен в Европу учиться дальше. Достоверно известно, что Гизель учился во Львовском иезуитском коллегиуме, Замойской академии (Замостье, Польша), в Ростокском университете (Германия). Упоминается, что он ходил за море и это наводит исследователей на мысли о британских университетах.После возвращения в Киев становится преподавателем коллегиума и, одновременно, настоятелем нескольких монастырей.В 1645 году он становится игуменом Дятловицкого монастыря (вероятно речь идёт о Новопечерском монастыре в нынешней Брестской области Белоруссии), в 1648-м назначен игуменом Киево-Братского монастыря на Подоле, в 1650-м – переведён в Кирилловский монастырь, а в 1652-м – в Киево-Никольский.В 1647 год митрополит дарует ему титул "благодетеля и попечителя киевских школ" и поручает надзор за Киево-Могилянской коллегией, ректором которого Гизель становится в следующим году. Благодаря своему авторитету смог привлечь к преподаванию образованных людей, в частности – популярного православного писателя Лазаря (Барановича). Последний сравнивал Гизеля с Аристотелем.В 1656 году она становится архимандритом Киево-Печерского монастыря (статус лавры он получил уже после смерти Гизеля – в 1688 году) и оставался на этом посту до самой своей смерти. Причём он был настолько занят делами обители, что отказался не только от ректорства, но и от преподавания. При этом в его подчинении была типография, где было издано множество сочинений. В частности, дважды – "Киевский патерик" и трижды – "Синопсис".После смерти в 1657 году киевского митрополита Сильвестра (Косова) его кандидатура рассматривалась при выборе нового митрополита, но он отказался. Как считается, последнее было связано не только с привязанностью Иннокентия к монастырю, но и с его политической позицией.С одной стороны, он был сторонником воссоединения Малороссии с Россией. Перед заключением в 1667 году Андрусовского перемирия Гизель требовал сохранения Киева в составе России, что, в конце концов, было достигнуто – сначала временно, а после подписания Вечного мира – постоянно.С другой стороны, он был сторонником сохранения подчинения украинской церкви Константинополю – в этом смысле он был представителем широких слоёв украинского духовества, которых вполне устраивал статус-кво, когда от католиков их защищали российские войска, а далёкий патриарх не имел возможности вмешиваться жизнь Киевской митрополии (украинские элиты со временем не меняются).В 1654 году он был в составе делегации Киевской митрополии, которая просила царя Алексея Михайловича о сохранении подчинения Киева Константинополю и согласии Москвы на избрание митрополитов духовенством и мирянами из представителей именно Киевской митрополии. А в 1666 году он отказался пить за здоровье гетмана Брюховецкого, поскольку тот "нам злодей, а не доброхот: бывши в Москве, он бил челом, чтобы в Киеве быть московскому митрополиту". Кстати, Печерский архимандрит подчинялся напрямую патриарху…Киевская митрополия была подчинена Московскому патриарху уже после смерти Иннокентия – в 1686 году. Но это, скорее всего, просто совпадение – передача было совершена с согласия Вселенского патриарха.Не смотря на особенности своей политической позиции был высоко ценим в Москве, состоял в переписке (официальной, разумеется) с Алексеем Михайловичем и неоднократно удостаивался от него, а также от Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны, различных пожалований.Помимо "Синопсиса" Иннокентий является автором нескольких богословских сочинений:- "Мир человеку с Богом" (книга, посвящённая царю и пережившая два издания, содержит рассуждения, призванные "примирить человека с Богом через наущение первого к искоренению грехов");- "Opus totius philosophiae" ("Сочинение о всей философии" – курс лекций по диалектике, логике, физике и метафизике);- трактат "Об истинной вере" (дискуссия с иезуитом Боймой).Оценки их современниками и потомками были не очень высокими.Гизель ценился монахами и прихожанами за свои блестящие проповеди. По словам Св. Димитрия Ростовского, он "простирал с кафедры целый невод проповеди слова Божия и тем ловил людей в смирение и набожность: его учительных словес послушающи, немощные яко лекарством подкреплялись". Сам Иннокентий относился к своим проповедям не особенно ответственно – ни одна из них не дошла до нас даже в рукописи.Отступление: об исторических сочиненияхИсторическая наука как таковая появилась только в эпоху Просвещения. Сама по себе эпоха эта была связана с революцией в человеческом мышлении – появилось понятие прогресса. До этого был сплошной регресс от благоденствия Золотого века. Кстати, плоды этой революции до сих пор не всем доступны – большая часть фолк-исторических концепций идеологически вполне средневековые…Соответственно, необходимо различать научные труды по истории и "историосодержащие произведения" – первые представляют интерес для историографов, вторые – только для источниковедов.Некогда один из университетских преподавателей автора сказал, что историческая наука – это историография и источниковедение. Изложение же исторических фактов – просто беллетристика (недаром первым русским историком стал литератор Карамзин).Разница между историческим и "историосодержащим" трудом в двух пунктах.Во-первых, это критическое отношение к источникам.Для Нестора и Гизеля сама постановка вопроса о критике источника была абсурдной – ведь раньше люди были умнее и писали правильно, не то, что сейчас (поскольку ближе были к Золотому веку). Потому мысли не было проверить – действительно ли птица, которой привязали к лапе тлеющий трут полетит в свое гнездо и сожжёт в такой способ город…Во-вторых, это предмет интереса – в общем случае историк преследует цель узнать что-то о прошлом, а вот автор "историосодержащего произведения" только использует исторические факты для обоснования каких-то своих суждений, которые к истории прямого отношения не имеют.Нестор писал политический трактат, в котором обосновал первенствующее место Киева среди всех городов русских."Синопсис" Гизеля – тоже политический трактат, призванный обосновать единство Малой и Великой Руси и, соответственно, права московских царей на бывшую территорию Речи Посполитой. С этой задачей он справился блестяще."Синопсис"Полное название произведения, в традициях этого века, было намного длиннее: "Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева".Первые три издания (1674, 1678, 1680 годы) были осуществлены в Киево-Печерском монастыре, причём от издания к изданию труд расширялся и дополнялся автором.По сути это компилятивное сочинение, включающее сведения из различных местных и польских летописей. Одним из источников была опубликованная в 1672 году "Хроника…" настоятеля Михайловского Златоверхого монастыря Феодосия Сафоновича. Предполагается, что Гизель также использовал "Синопсис", составленный Виленским православным братством в 1632 году, и польскую хронику Матвея Стрыйковского (издана в 1582 году)."Синопсис" более или менее детально охватывает только историю Юго-Западной Руси и, в основном, – до 1242 года. Относительно современные сведения пунктирны. За Батыем сразу следует Мамаево побоище. Первое издание заканчивается описанием присоединения Украины к России, второе и третье – "чигиринскими походами", однако, исхода их он не знал.Российские историки обычно критикуют "Синопсис" за почти полное отсутствие сведений о жизни Северо-Восточной Руси, причём совершенно непонятно почему – откуда бы киевлянин Гизель взял эту информацию? Для этого ему надо было бы поездить по монастырям русского Севера, где сохранились летописи…Украинские историки критикуют "Синопсис" за внимание к жизни прежде всего Киева. Встречается мнение, что гораздо лучше было бы, если бы издавалась "Хроника" Сафоновича, в которой значительно больше сведений об истории Западной Украины.Поругивают "Синопсис" и за отсутствие сведений о казачестве – там действительно нет информации о Сагайдачном и Хмельницком, зато есть "хазарская гипотеза" происхождения казачества (типичная фолк-лингвистика). Славяне, кстати, у него происходят от славности их деяний, а россияне (россы) – "от россеяния своего прозвашася, а от Славянов именем точию разнствуют; по роду же своему едино суть, и яко един и тойжде народ Славенский, нарицается Славеноросский или Славноросский" (никаких украинцев у него, разумеется, нет, как нет и разницы между населением Великой и Малой России).Вообще "Синопсис" находится вполне на уровне схоластической науки XVII века, которая в своих исторических штудиях апеллировала или к священной истории, или к истории античности, привнесённой арабами и позже – авторами Возрождения.Так название Москвы он ведёт от внука Ноя сына Яфета Мосоха, а Александр Македонский, за участие в своих походах, дал славянам "привилей, или грамату на пергамени златом", утверждавшую за ними их вольности и земли."Синопсис" получил высочайшее одобрение в Москве и пережил 25 изданий на протяжении XVII-XIX веков, утратив своё значение единственного популярного изложения российской истории только с появлением "Истории государства Российского", написанной на гораздо более высоком художественном и научном уровне (изданный в 1760 году "Краткий российский летописец" Михаила Ломоносова был менее интересен и популярен).Однако, как ценный исторический источник он переиздаётся по сей день – если не ошибаемся, последнее издание "Синопсиса" датировано 2023 годом.
Всем известно, что первое сочинение по русской истории, "Повесть временных лет", была написана в Киево-Печерской лавре. Но далеко не все помнят, что там же было написано и издано первое печатное сочинение по русской истории – "Синопсис". Его автор, архимандрит Лавры преподобный Иннокентий (Гизель), скончался 28 ноября 1683 года
Это тот случай, когда не знаешь за что первое хвататься – и само произведение заслуживает внимания, но и автор относится к числу самых ярких персон XVII века, может немного уступая по масштабу Петру (Могиле), Петру Сагайдачному и Богдану Хмельницкому. Потому говорить будем обо всём.
Иннокентий (Гизель)
Родился он в районе 1600 года (плюс-минус несколько лет) в Восточной Пруссии, скорее всего – в Кёнигсберге.
Происхождение его неизвестно, выдвигается предположение, что "Гизель" – искажённая форма украинской фамилии "Кисиль" и тогда он может быть родственником православного магната, киевского воеводы и сенатора Речи Посполитой Адама Киселя.
При рождении был крещён в протестантизме (точнее – в социнианстве), но после переезда в Киев принял православие. Вообще в то время для православной шляхты неоднократная смена веры была скорее нормой, чем исключением – чтобы получить образование в европейских университетах надо было быть католиком. Переход из протестантизма в православие тоже был обычным делом.
В Киеве он пошёл по духовной стезе, подстригся в монахи, окончил Киевский коллегиум (будущую Киево-Могилянскую академию) в 1642 году. Был отмечен митрополитом Петром Могилой и отправлен в Европу учиться дальше. Достоверно известно, что Гизель учился во Львовском иезуитском коллегиуме, Замойской академии (Замостье, Польша), в Ростокском университете (Германия). Упоминается, что он ходил за море и это наводит исследователей на мысли о британских университетах.
После возвращения в Киев становится преподавателем коллегиума и, одновременно, настоятелем нескольких монастырей.
В 1645 году он становится игуменом Дятловицкого монастыря (вероятно речь идёт о Новопечерском монастыре в нынешней Брестской области Белоруссии), в 1648-м назначен игуменом Киево-Братского монастыря на Подоле, в 1650-м – переведён в Кирилловский монастырь, а в 1652-м – в Киево-Никольский.
В 1647 год митрополит дарует ему титул "благодетеля и попечителя киевских школ" и поручает надзор за Киево-Могилянской коллегией, ректором которого Гизель становится в следующим году. Благодаря своему авторитету смог привлечь к преподаванию образованных людей, в частности – популярного православного писателя Лазаря (Барановича). Последний сравнивал Гизеля с Аристотелем.
© commons.wikimedia.orgАрхиепископ Черниговский и Новгород-Северский Лазарь (Баранович)
Архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Лазарь (Баранович) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© commons.wikimedia.org
Архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Лазарь (Баранович)
В 1656 году она становится архимандритом Киево-Печерского монастыря (статус лавры он получил уже после смерти Гизеля – в 1688 году) и оставался на этом посту до самой своей смерти. Причём он был настолько занят делами обители, что отказался не только от ректорства, но и от преподавания. При этом в его подчинении была типография, где было издано множество сочинений. В частности, дважды – "Киевский патерик" и трижды – "Синопсис".
После смерти в 1657 году киевского митрополита Сильвестра (Косова) его кандидатура рассматривалась при выборе нового митрополита, но он отказался. Как считается, последнее было связано не только с привязанностью Иннокентия к монастырю, но и с его политической позицией.
С одной стороны, он был сторонником воссоединения Малороссии с Россией. Перед заключением в 1667 году Андрусовского перемирия Гизель требовал сохранения Киева в составе России, что, в конце концов, было достигнуто – сначала временно, а после подписания Вечного мира – постоянно.
С другой стороны, он был сторонником сохранения подчинения украинской церкви Константинополю – в этом смысле он был представителем широких слоёв украинского духовества, которых вполне устраивал статус-кво, когда от католиков их защищали российские войска, а далёкий патриарх не имел возможности вмешиваться жизнь Киевской митрополии (украинские элиты со временем не меняются).
В 1654 году он был в составе делегации Киевской митрополии, которая просила царя Алексея Михайловича о сохранении подчинения Киева Константинополю и согласии Москвы на избрание митрополитов духовенством и мирянами из представителей именно Киевской митрополии. А в 1666 году он отказался пить за здоровье гетмана Брюховецкого, поскольку тот "нам злодей, а не доброхот: бывши в Москве, он бил челом, чтобы в Киеве быть московскому митрополиту". Кстати, Печерский архимандрит подчинялся напрямую патриарху…
Киевская митрополия была подчинена Московскому патриарху уже после смерти Иннокентия – в 1686 году. Но это, скорее всего, просто совпадение – передача было совершена с согласия Вселенского патриарха.
Не смотря на особенности своей политической позиции был высоко ценим в Москве, состоял в переписке (официальной, разумеется) с Алексеем Михайловичем и неоднократно удостаивался от него, а также от Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны, различных пожалований.
Помимо "Синопсиса" Иннокентий является автором нескольких богословских сочинений:
- "Мир человеку с Богом" (книга, посвящённая царю и пережившая два издания, содержит рассуждения, призванные "примирить человека с Богом через наущение первого к искоренению грехов");
- "Opus totius philosophiae" ("Сочинение о всей философии" – курс лекций по диалектике, логике, физике и метафизике);
- трактат "Об истинной вере" (дискуссия с иезуитом Боймой).
Оценки их современниками и потомками были не очень высокими.
Гизель ценился монахами и прихожанами за свои блестящие проповеди. По словам Св. Димитрия Ростовского, он "простирал с кафедры целый невод проповеди слова Божия и тем ловил людей в смирение и набожность: его учительных словес послушающи, немощные яко лекарством подкреплялись". Сам Иннокентий относился к своим проповедям не особенно ответственно – ни одна из них не дошла до нас даже в рукописи.
Отступление: об исторических сочинениях
Историческая наука как таковая появилась только в эпоху Просвещения. Сама по себе эпоха эта была связана с революцией в человеческом мышлении – появилось понятие прогресса. До этого был сплошной регресс от благоденствия Золотого века. Кстати, плоды этой революции до сих пор не всем доступны – большая часть фолк-исторических концепций идеологически вполне средневековые…
Соответственно, необходимо различать научные труды по истории и "историосодержащие произведения" – первые представляют интерес для историографов, вторые – только для источниковедов.
Некогда один из университетских преподавателей автора сказал, что историческая наука – это историография и источниковедение. Изложение же исторических фактов – просто беллетристика (недаром первым русским историком стал литератор Карамзин).
Разница между историческим и "историосодержащим" трудом в двух пунктах.
Во-первых, это критическое отношение к источникам.
Для Нестора и Гизеля сама постановка вопроса о критике источника была абсурдной – ведь раньше люди были умнее и писали правильно, не то, что сейчас (поскольку ближе были к Золотому веку). Потому мысли не было проверить – действительно ли птица, которой привязали к лапе тлеющий трут полетит в свое гнездо и сожжёт в такой способ город…
Во-вторых, это предмет интереса – в общем случае историк преследует цель узнать что-то о прошлом, а вот автор "историосодержащего произведения" только использует исторические факты для обоснования каких-то своих суждений, которые к истории прямого отношения не имеют.
Нестор писал политический трактат, в котором обосновал первенствующее место Киева среди всех городов русских.
"Синопсис" Гизеля – тоже политический трактат, призванный обосновать единство Малой и Великой Руси и, соответственно, права московских царей на бывшую территорию Речи Посполитой. С этой задачей он справился блестяще.
"Синопсис"
Полное название произведения, в традициях этого века, было намного длиннее: "Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева".
Первые три издания (1674, 1678, 1680 годы) были осуществлены в Киево-Печерском монастыре, причём от издания к изданию труд расширялся и дополнялся автором.
По сути это компилятивное сочинение, включающее сведения из различных местных и польских летописей. Одним из источников была опубликованная в 1672 году "Хроника…" настоятеля Михайловского Златоверхого монастыря Феодосия Сафоновича. Предполагается, что Гизель также использовал "Синопсис", составленный Виленским православным братством в 1632 году, и польскую хронику Матвея Стрыйковского (издана в 1582 году).
"Синопсис" более или менее детально охватывает только историю Юго-Западной Руси и, в основном, – до 1242 года. Относительно современные сведения пунктирны. За Батыем сразу следует Мамаево побоище. Первое издание заканчивается описанием присоединения Украины к России, второе и третье – "чигиринскими походами", однако, исхода их он не знал.
Российские историки обычно критикуют "Синопсис" за почти полное отсутствие сведений о жизни Северо-Восточной Руси, причём совершенно непонятно почему – откуда бы киевлянин Гизель взял эту информацию? Для этого ему надо было бы поездить по монастырям русского Севера, где сохранились летописи…
Украинские историки критикуют "Синопсис" за внимание к жизни прежде всего Киева. Встречается мнение, что гораздо лучше было бы, если бы издавалась "Хроника" Сафоновича, в которой значительно больше сведений об истории Западной Украины.
Поругивают "Синопсис" и за отсутствие сведений о казачестве – там действительно нет информации о Сагайдачном и Хмельницком, зато есть "хазарская гипотеза" происхождения казачества (типичная фолк-лингвистика). Славяне, кстати, у него происходят от славности их деяний, а россияне (россы) – "от россеяния своего прозвашася, а от Славянов именем точию разнствуют; по роду же своему едино суть, и яко един и тойжде народ Славенский, нарицается Славеноросский или Славноросский" (никаких украинцев у него, разумеется, нет, как нет и разницы между населением Великой и Малой России).
Вообще "Синопсис" находится вполне на уровне схоластической науки XVII века, которая в своих исторических штудиях апеллировала или к священной истории, или к истории античности, привнесённой арабами и позже – авторами Возрождения.
Так название Москвы он ведёт от внука Ноя сына Яфета Мосоха, а Александр Македонский, за участие в своих походах, дал славянам "привилей, или грамату на пергамени златом", утверждавшую за ними их вольности и земли.
"Синопсис" получил высочайшее одобрение в Москве и пережил 25 изданий на протяжении XVII-XIX веков, утратив своё значение единственного популярного изложения российской истории только с появлением "Истории государства Российского", написанной на гораздо более высоком художественном и научном уровне (изданный в 1760 году "Краткий российский летописец" Михаила Ломоносова был менее интересен и популярен).
Однако, как ценный исторический источник он переиздаётся по сей день – если не ошибаемся, последнее издание "Синопсиса" датировано 2023 годом.
