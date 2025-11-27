"Железные ворота" захлопнулись: полковник Алехин о разгроме ключевого узла ВСУ в Купянске - 27.11.2025 Украина.ру
"Железные ворота" захлопнулись: полковник Алехин о разгроме ключевого узла ВСУ в Купянске
Российские штурмовые группы зачищают правобережье Оскола и охватывают последний форпост противника в районе поселка Купянск-Узловой, а отчаянные попытки ВСУ замедлить это продвижение ни к чему не приводят. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт рассказал о текущей оперативной обстановке под Купянском. "На Купянском участке фронта продолжается зачистка правобережья реки Оскол и продвижение штурмовых групп группировки "Запад" в промзоне и охват последнего форпоста противника в районе Купянска-Узлового", – сообщил Алехин.Отчаянные попытки со стороны ВСУ замедлить движение российских штурмовиков ни к чему не приводят, добавил обозреватель.Он раскрыл стратегическое значение города. "Купянск – это не просто обозначение на рабочих картах командиров, а ключевой логистический узел, от которого зависело снабжение всей восточной группировки ВСУ в Харьковской области, – заявил Алехин. – Не случайно его часто называли "железными воротами", запиравшими оперативный простор для российских войск".Положение украинских войск, по словам эксперта, является катастрофическим. "К тому же у ВСУ испарилась надежда на подкрепление и возможность вырваться из плотного кольца окружения", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под Волчанск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона" на сайте Украина.ру.
05:50 27.11.2025
 
Российские штурмовые группы зачищают правобережье Оскола и охватывают последний форпост противника в районе поселка Купянск-Узловой, а отчаянные попытки ВСУ замедлить это продвижение ни к чему не приводят. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт рассказал о текущей оперативной обстановке под Купянском. "На Купянском участке фронта продолжается зачистка правобережья реки Оскол и продвижение штурмовых групп группировки "Запад" в промзоне и охват последнего форпоста противника в районе Купянска-Узлового", – сообщил Алехин.
Отчаянные попытки со стороны ВСУ замедлить движение российских штурмовиков ни к чему не приводят, добавил обозреватель.
"Огневые средства поражения армии России основательно потрепали ближайшие тылы противника и установили плотный огневой контроль над ключевыми дорогами, ведущими в Купянскую агломерацию", – отметил обозреватель.
Он раскрыл стратегическое значение города. "Купянск – это не просто обозначение на рабочих картах командиров, а ключевой логистический узел, от которого зависело снабжение всей восточной группировки ВСУ в Харьковской области, – заявил Алехин. – Не случайно его часто называли "железными воротами", запиравшими оперативный простор для российских войск".
Положение украинских войск, по словам эксперта, является катастрофическим. "К тому же у ВСУ испарилась надежда на подкрепление и возможность вырваться из плотного кольца окружения", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под Волчанск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния