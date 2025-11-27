https://ukraina.ru/20251127/zheleznye-vorota-zakhlopnulis-polkovnik-alekhin-o-razgrome-klyuchevogo-uzla-vsu-v-kupyanske-1072231884.html

"Железные ворота" захлопнулись: полковник Алехин о разгроме ключевого узла ВСУ в Купянске

"Железные ворота" захлопнулись: полковник Алехин о разгроме ключевого узла ВСУ в Купянске - 27.11.2025 Украина.ру

"Железные ворота" захлопнулись: полковник Алехин о разгроме ключевого узла ВСУ в Купянске

Российские штурмовые группы зачищают правобережье Оскола и охватывают последний форпост противника в районе поселка Купянск-Узловой, а отчаянные попытки ВСУ замедлить это продвижение ни к чему не приводят. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-11-27T05:50

2025-11-27T05:50

2025-11-27T05:50

новости

купянск

оскол

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg

Эксперт рассказал о текущей оперативной обстановке под Купянском. "На Купянском участке фронта продолжается зачистка правобережья реки Оскол и продвижение штурмовых групп группировки "Запад" в промзоне и охват последнего форпоста противника в районе Купянска-Узлового", – сообщил Алехин.Отчаянные попытки со стороны ВСУ замедлить движение российских штурмовиков ни к чему не приводят, добавил обозреватель.Он раскрыл стратегическое значение города. "Купянск – это не просто обозначение на рабочих картах командиров, а ключевой логистический узел, от которого зависело снабжение всей восточной группировки ВСУ в Харьковской области, – заявил Алехин. – Не случайно его часто называли "железными воротами", запиравшими оперативный простор для российских войск".Положение украинских войск, по словам эксперта, является катастрофическим. "К тому же у ВСУ испарилась надежда на подкрепление и возможность вырваться из плотного кольца окружения", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под Волчанск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона" на сайте Украина.ру.

купянск

оскол

россия

купянское направление

харьков новости

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оскол, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, купянское направление, харьков новости, харьковская область