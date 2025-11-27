"Шкурный интерес и больше ничего": эксперт объяснил план США по "возвращению" России в экономику - 27.11.2025 Украина.ру
"Шкурный интерес и больше ничего": эксперт объяснил план США по "возвращению" России в экономику
"Шкурный интерес и больше ничего": эксперт объяснил план США по "возвращению" России в экономику
Под красивым лозунгом о возвращении России в мировую экономику Запад скрывает стремление к восстановлению прежней колониальной модели отношений. Речь идет о гарантированных поставках дешевых энергоносителей и открытии российского рынка для западных товаров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-27T04:15
2025-11-27T04:15
Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения, однако некоторые детали мирного плана Дональда Трампа еще предстоит уладить, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. Один из пунктов плана президента США предполагает возвращение России в мировую экономику.\Зубец, отвечая на вопрос о плане Трампа, напрямую заявил о его истинной сути. "Прежде всего это топливно-энергетический комплекс. То есть поставки топлива в Европу и закупки европейской и американской продукции для нужд внутреннего рынка. Им хочется получить дешевое топливо и продавать в Россию свою продукцию. Именно это они подразумевают под эвфемизмом "возврат России в мировую экономику"", — пояснил он.Эксперт также указал, что неотъемлемой частью этих переговоров является вопрос о замороженных активах. "И тема, которая сразу возникает, это судьба замороженных активов России, которые они хотят получить назад, но по ценам 2022 года... Это шкурный интерес Европы и США и больше ничего", — констатировал Зубец.Таким образом, по его мнению, никакого изменения парадигмы в отношениях Запад не предлагает, а лишь хочет вернуться к выгодной ему модели, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
"Шкурный интерес и больше ничего": эксперт объяснил план США по "возвращению" России в экономику

© ФотоКоллаж: нефть, вышка, флаг России
Коллаж: нефть, вышка, флаг России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Под красивым лозунгом о возвращении России в мировую экономику Запад скрывает стремление к восстановлению прежней колониальной модели отношений. Речь идет о гарантированных поставках дешевых энергоносителей и открытии российского рынка для западных товаров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения, однако некоторые детали мирного плана Дональда Трампа еще предстоит уладить, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. Один из пунктов плана президента США предполагает возвращение России в мировую экономику.\
Зубец, отвечая на вопрос о плане Трампа, напрямую заявил о его истинной сути. "Прежде всего это топливно-энергетический комплекс. То есть поставки топлива в Европу и закупки европейской и американской продукции для нужд внутреннего рынка. Им хочется получить дешевое топливо и продавать в Россию свою продукцию. Именно это они подразумевают под эвфемизмом "возврат России в мировую экономику"", — пояснил он.
Эксперт также указал, что неотъемлемой частью этих переговоров является вопрос о замороженных активах.
"И тема, которая сразу возникает, это судьба замороженных активов России, которые они хотят получить назад, но по ценам 2022 года... Это шкурный интерес Европы и США и больше ничего", — констатировал Зубец.
Таким образом, по его мнению, никакого изменения парадигмы в отношениях Запад не предлагает, а лишь хочет вернуться к выгодной ему модели, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
