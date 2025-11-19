https://ukraina.ru/20251119/shirma-iz-eyforii-i-mishury-ssha-sokhranyayut-strategiyu-v-poiskakh-novykh-ispolniteley-1071862968.html

Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей

Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей

Информация американского издания Axios о том, что Белый дом и Кремль проводят непубличные обсуждения плана урегулирования украинской проблемы "на двоих", обнуляет, в принципе, все разговоры о том, что у президента США Дональда Трампа шизофрения.

И что он, когнитивной и уже несостоятельный, типа поступает и высказывается так, как ему напоет в ухо последний визитер, с ним встречающийся. Отсюда-де и непоследовательность шагов Трампа.Во-первых, где эти шаги, в чем они, в каком направлении? А нет их. Пока все в отношениях между Россией и США относительно Украины как бы зависло. Выполняется только то, о чем были достигнуты договоренности ранее. А насчет продвижения по каким-то новым трекам – только какие-то страшные по содержанию, но смешные по исполняемости угрозы и посулы. Типа уничтожить пошлинами и тарифами все страны, которые торгуют с Россией энергоносителями. Говорят о тарифах в 500%, которые могут обрушить всю мировую торговлю. В том числе, и США. А Трампу это нужно?Во-вторых, очевидно, что Трампа пока устраивают достигнутые результаты, в основе которых лежит жесткий прагматизм: делается только то, что приносит денежную выгоду США. С одной стороны, США, как и всему коллективному Западу, нужна война с Россией. Война на истощение, чтобы, значит, всегда можно было раздуть конфликт до горячей фазы и отвлекать ресурсы России от других направлений. Например, китайского. Если там, на дальнем Востоке возникнет тайваньская проблема.С другой – США ведь не вышли из войны. Разговоры об этом – очередная пропагандистская обманка Трампа, тупо подхваченная всеми, но не имеющая под собой оснований. США в войне остаются, но стараются не участвовать непосредственно, а лишь зарабатывать на этой войне между Украиной и Россией в Европе. Американцы при Трампе не посылают в Украину и Европу оружие типа на защиту демократии от "агрессивной России", а продают его. За деньги. Во славу бюджета США.Но это тоже участие в войне. Особенно если добавить к этому помощь разведданными из космоса, инструкторами, советниками и поощрением наемничества на поле боя. И это тактика США – пока не посылать свои войска в зону конфликта. При сохранении прежней стратегии – заинтересованности в войне в принципе.Сейчас в войне, выгодной и США, они не участвуют, но предпочитают воевать руками украинцев, превращенных в пушечное мясо. А кроме того, американцы сейчас ищут сменщиков, которые вступят (могут вступить) в войну вместо уничтоженных и перебитых украинцев.Кстати, весь ХХ век и в начале XXI века американцы так и действовали, меняя тактику. В Первую мировую войну включились только в конце ее. В интервенции против советской России поучаствовали лишь частично и ограниченно. Во Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и Афганской поучаствовали, вляпавшись и получив по мордасам по полной.Но только из Второй мировой войны они вышли безусловными победителями, в остальных войнушках они только огребали, не добиваясь до конца поставленных целей и навлекая на себя позор поражений. Да и во Второй мировой войне они были одним из победителей и, если честно (не по Трампу), то далеко не самым главным.И поэтому в промежутках между поражениями и успехами и в последнее время США стараются также действовать чужими руками – Израиля в борьбе за энергоресурсы Ближнего Востока, как и прочих своих сателлитов на других фронтах планеты. И в лучшем случае после себя они оставляли в разных концах планеты контролируемый хаос, в мутной воде которого можно было что-то половить, если в этом была нужда.Сейчас США тоже стоят перед дилеммой – вляпаться в конфликт в Венесуэле или, условно говоря, на Тайвани, но переложить войну с Россией в Европе на саму Европу и работать, повторяю, с пушечным мясом из украинцев. А когда они закончатся, то втюхать в это дело бездумных прибалтов, поляков или румын.Разница между Европой и США в отношении российско-украинского конфликта лишь в том, что и Вашингтон, и коллективный евро-Брюссель – за войну, но только разной интенсивности и разными методами. США хотели бы притушить войну, чтобы получить передышку для решения тихоокеанских проблем и расколоть единый фронт России и Китая, может быть, соблазнив либо Москву, либо Пекин (в этом направлении у США шансов сегодня практически нет, но они все равно надеются на то, что политика и геополитика – вещи, увы, изменчивы).А вот в Европе уже пригорает. Она теряет свои позиции, вес и репутацию. И деградирует, как наркоман, попробовавший сильное запрещенное. Ей нужна интенсификация и эскалация войны, чтобы дать импульс своему ВПК, который выступит драйвером для всей экономики ЕС и, может быть, приостановит ее падение в стагнацию, а потом и в кризисную пропасть.Вот и вся разница – перемирие (для США) или эскалация (для Европы). Но США, повторяю, могут потерпеть и потянуть время (это они обезжиривают Европу себе на карман), а вот Европе светит полновесный тюркско-татарский кирдык, и она потому и суетится, как уж под вилами. Не зря же Европа объявила готовность к войне – 2029 год, а то и раньше, если получится.При этом США должны отлично понимать (и понимают, если совсем уж не профукали мозги своих аналитиков), что Россия сейчас – на коне. Что ее экономика на ходу и сбить ее с темпа Западу пока не удается. А значит, Россия и не отступит от своих целей, заявленных в начале спецоперации (СВО) – убрать первопричины возникновения угроз российской национальной безопасности. В виде неонацистского режима в Украине, который хочет в НАТО, а значит, и размещения натовских ракет, нацеленных на Москву в пяти минутах подлета. Это для неонацистов предназначены цели СВО – демилитаризация, денацификация и защита русскоязычных: исчезнут нацики-русофобы, подпитываемые Западом, – исчезнет и первопричина. Запад, повторюсь, будет искать замену украинцам, но может и не найти. А главное – увеличится время подлета западных ракет к России…В-третьих, чтобы себя и своих обывателей убаюкать и не выглядеть в их глазах проигравшими лузерами, Запад придумал новую пропагандистскую отмазку: выставить итог войны между Украиной и Россией и свое участие в ней не как поражение, а как свой успех. Раньше он выглядел как "нанесение стратегического поражения России и расчленения "путинского монстра".Сейчас в этом плане Западу корячится полный отлуп. И, как говорится, губа закатана донельзя и запросы поскромнее – выдать это поражение Запада и отказ его от победы над Россией как… коллективную победу Запада. Дескать, мы сохранили Украину, не дали "путинским ордам" захватить этот "оплот демократии", а значит, мы уже победили.Это вкупе со всеми остальными пропагандистскими уловками, придумками и ухищрениями – чистой воды ширма с обманной эйфорией над подлинным состоянием дел. Это защитный и маскировочный белый информационный шум, имитация победы вместе нее самой. Это фикция и симулякр, нужные для создания видимости, а не подлинных дел.Но Запад – мастак в производстве подобной халтуры-продукции.И именно для обмана всех Запад хочет втюхать и России на переговорах тему перемирия. Мол, перемирие – это и есть победа Запада ради сохранения Украины.И именно для верификации этого обмана Запад и хочет добиться от России согласия на переговоры. Для этого, как было сказано выше, издание Axios и рассказало, что для тайных переговоров о перемирии представители России и США тайно встречаются в Стамбуле. Кто? А спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, который якобы уже детально обсудил документ о мире (перемирии) со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.Что они обсуждают и разрабатывают? А "новый план по прекращению войны на Украине", состоящий из 28 пунктов, который "вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе".Источники Axios уже сообщили, что 28 пунктов плана делятся на четыре основных блока: 1) мир на Украине, 2) гарантии безопасности, 3) безопасность в Европе, 4) будущие отношения США с Россией и Украиной.Все хотят пообещать России, чтобы она только пошла на переговоры и спасла реноме Запада, который сначала подготовил устами Трампа "кнут" – обещание тарифами в очередной раз наконец порвать в клочья российскую экономику. А теперь подсовывает "пряник" – обещание мира с учетом российских пожеланий, то есть понимания первопричин, толкнувших Россию воевать и защищаться. Хитрованы они там все такие в Вашингтоне: думают, что умнее одесского раввина.А чтобы типа русские поверили, начал гнать инфу про то, что отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем. Чтобы те встретились там с недопрезидентом Владимиром Зеленским, под которым кресло уде не подгорает, а горит синим пламенем, и уболтали его на мир. Издание Politico написало: "Это связано с тем, что США пытаются найти способ ускорить окончание войны. Начиная со среды, они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Владимиром Зеленским".Третьего на двоихА Wall Street Journal еще добавляет туману: "Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками".И если Зеленский по-прежнему подтверждает свое реноме "королевы попрошаек" и носится по Европам и Турциям в надежде хоть что-то выпросить для спасения собственной задницы, зашкваренной обвинениями в мздоимстве и коррупции, и режима, то Россия скромно, но гордо хранит молчание. Но при этом выполняет пожелание Трампа, который, как-то в сердцах съехидничал: мол, такая мощная страна Россия отбила у несчастной Украины 78% новых территории ЛДНР, а вот оставшиеся 22% никак не может.Вот что хотел Трамп, то, похоже, и получает. Не отвергая переговоры и возможность не перемирия, а мира с соблюдением российских условий, войска России и отбирают у неонацистов и их западных союзников, как поется у Высоцкого, свои пяди и крохи. Методично и скрупулезно, никуда не торопясь и минимизируя собственные потери. А заодно – и показывая всю ничтожность и никчемность Запада и его потуг быть и мочь больше, чем он есть и может на самом деле.И в этом тоже разница: Запад хочет обманного мира через силу, а Россия сильно хочет мира без обмана…Подробнее по теме - Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине

