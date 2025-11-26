https://ukraina.ru/20251126/priekhal-iz-kitaya-borotsya-protiv-nato-mashina-o-raneniyakh-i-yazykovom-barere-1072229261.html

Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере

Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере - 26.11.2025 Украина.ру

Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере

Доброволец, приехавший помогать России из Китая, рассказал изданию Украина.ру, как воевал в ДНР, получил ранение и не смог добиться компенсации. Также он... Украина.ру, 26.11.2025

2025-11-26T22:00

2025-11-26T22:00

2025-11-26T22:00

китай

россия

донецкая народная республика

нато

украина.ру

видео

доброволец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072228918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b96017adf1fa29a9a07f966755288e79.png

Доброволец, приехавший помогать России из Китая, рассказал изданию Украина.ру, как воевал в ДНР, получил ранение и не смог добиться компенсации. Также он объяснил, как в боевых условиях преодолевать языковой барьер.

китай

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, россия, донецкая народная республика, нато, украина.ру, видео, доброволец, видео