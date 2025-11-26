https://ukraina.ru/20251126/priekhal-iz-kitaya-borotsya-protiv-nato-mashina-o-raneniyakh-i-yazykovom-barere-1072229261.html
Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере
Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере - 26.11.2025 Украина.ру
Приехал из Китая бороться против НАТО: "Машина" о ранениях и языковом барьере
Доброволец, приехавший помогать России из Китая, рассказал изданию Украина.ру, как воевал в ДНР, получил ранение и не смог добиться компенсации. Также он... Украина.ру, 26.11.2025
2025-11-26T22:00
2025-11-26T22:00
2025-11-26T22:00
китай
россия
донецкая народная республика
нато
украина.ру
видео
доброволец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072228918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b96017adf1fa29a9a07f966755288e79.png
Доброволец, приехавший помогать России из Китая, рассказал изданию Украина.ру, как воевал в ДНР, получил ранение и не смог добиться компенсации. Также он объяснил, как в боевых условиях преодолевать языковой барьер.
китай
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072228918_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_048246732f566167e4ee3655802c9c45.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, россия, донецкая народная республика, нато, украина.ру, видео, доброволец, видео
Китай, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина.ру, Видео, доброволец