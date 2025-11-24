"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины - 24.11.2025 Украина.ру
"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
Требование Фридриха Мерца ограничить прием украинских беженцев отражает растущее напряжение в обществе. Социальная система ФРГ перегружена, а средств на помощь как своим гражданам, так и мигрантам становится все меньше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-11-24T04:40
2025-11-24T04:40
На днях канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал Владимиру Зеленскому ограничить приток молодых украинских беженцев в Германию.На вопрос о том, является ли заявление Мерца популизмом или отражает реальные проблемы, эксперт ответил однозначно. "Это серьезная проблема, потому что в Германии не хватает денег на социальные программы для самих немцев", — заявил Борисов.Политолог указал на конкретные финансовые механизмы, оказавшиеся под ударом. "Bürgergeld (пособие для малообеспеченных граждан) собираются отменить в следующем году, но пока его выплачивают, это ложится серьезным бременем на финансовую и социальную систему ФРГ", — пояснил он.Эксперт подвел итог: "Свободных денег у Германии нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.
"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины

04:40 24.11.2025
 
Требование Фридриха Мерца ограничить прием украинских беженцев отражает растущее напряжение в обществе. Социальная система ФРГ перегружена, а средств на помощь как своим гражданам, так и мигрантам становится все меньше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
На днях канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал Владимиру Зеленскому ограничить приток молодых украинских беженцев в Германию.
На вопрос о том, является ли заявление Мерца популизмом или отражает реальные проблемы, эксперт ответил однозначно. "Это серьезная проблема, потому что в Германии не хватает денег на социальные программы для самих немцев", — заявил Борисов.
Политолог указал на конкретные финансовые механизмы, оказавшиеся под ударом. "Bürgergeld (пособие для малообеспеченных граждан) собираются отменить в следующем году, но пока его выплачивают, это ложится серьезным бременем на финансовую и социальную систему ФРГ", — пояснил он.
Эксперт подвел итог: "Свободных денег у Германии нет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.
