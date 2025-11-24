Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО - 24.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251124/protesty-v-serbii-belgrad-vedut-na-krovi-k-nato--1072003262.html
Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО
Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО
Больше года в Сербии проходят акции протеста. В России внимательно следят за развитием ситуации. Никто здесь не хотел бы, чтобы в Сербии повторился майдан,... Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T12:00
2025-11-24T12:00
Больше года в Сербии проходят акции протеста. В России внимательно следят за развитием ситуации. Никто здесь не хотел бы, чтобы в Сербии повторился майдан, который произошел на Украине со всеми его последствиями. Что это за движение?
сербия
белград
россия
Видео, Сербия, Белград, Россия, НАТО

Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО

12:00 24.11.2025
 
Больше года в Сербии проходят акции протеста. В России внимательно следят за развитием ситуации. Никто здесь не хотел бы, чтобы в Сербии повторился майдан, который произошел на Украине со всеми его последствиями. Что это за движение?
12 ноября, 18:27
Война России и Европы становится неизбежной — Вучич. Главное к этому часуНа фоне мрачного прогноза Вучича о неизбежности войны России с Европой, Киев и его западные покровители наращивают враждебные действия — от подготовки украинских боевиков в Черногории до атак на гражданскую инфраструктуру. В ответ Москва укрепляет союзнические связи с Казахстаном и развивает успехи на фронте, начиная штурм Гришино
