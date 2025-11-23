https://ukraina.ru/20251123/raduzhnaya-imperiya-gotovit-otvetnyy-udar-kak-reaktsiya-zapada-na-plan-trampa-obnazhila-ego-realnye-1072053575.html

"Радужная империя" готовит ответный удар. Как реакция Запада на "план Трампа" обнажила его реальные планы

Появление плана Трампа из двадцати восьми пунктов стало для евроатлантической антитрампистской коалиции тем самым ударом, который выбивает стул из-под давно уверовавших в свою непогрешимость и удачу европейских и киевских чиновников.

Именно поэтому вместо какой-либо попытки осмыслить новую политическую реальность они перешли к мгновенной мобилизации, которая по сути своей напоминает истерику людей, привыкших не к диалогу, а к диктовке чужой судьбы. Уже в первые часы после того как план был опубликован, Киев заговорил об альтернативном документе, который якобы должен стать более справедливым и более проукраинским, а в европейских столицах поспешили объявить о намерении подготовить собственный корректированный вариант, хотя всем известно, что ни у Киева, ни у Брюсселя нет ни ресурсов, ни реальных полномочий для самостоятельного мирного процесса и вся эта активность выглядит как отчаянная попытка сбить темп и не допустить перехода конфликта в фазу реальных переговоров.Этому политическому рефлексу мгновенно была подчинена и медийная машина Запада, где крупнейшие издания практически синхронно начали разгон единой линии, смысл которой сводится к демонизации не столько самого документа, сколько самого факта того, что мир может быть заключен на условиях, не продиктованных евроатлантическими глобалистами. New York Times пишет о капитуляции, Politico говорит о скандальности, Bloomberg называет проект позором и современной версией пакта Молотова Риббентропа, Wall Street Journal пугает стратегической катастрофой, The Spectator уверяет, что это условия хуже стамбульских (естественно!!), и вся эта риторика не имеет никакого отношения к анализу, поскольку она строится не на содержании плана, а на желании внушить аудитории мысль о том, что сам Трамп якобы предает Украину и сдает ее России, хотя на самом деле речь идет о попытке вывести ситуацию из тупика и лишить Киев и глобалистов возможности бесконечно паразитировать на теме войны.Эта кампания имеет очевидную цель заранее назначить виновного в любом сценарии, где Украина перестанет быть инструментом давления на Россию и воплотителем интересов этих рептилоидов, и именно поэтому медиа создают образ Трампа как слабого политика, якобы проигравшего Путину, подталкивая общественное мнение к мысли, что мир является чем-то позорным и недопустимым, а продолжение конфликта единственно возможным вариантом, поскольку для Киева и его кураторов война давно стала единственным форматом удержания власти и финансовых потоков. Украина в этом контексте выступает не субъектом, а зависимым придатком медийной машины, которая используется для накачивания истерии, для эскалации страха и для того, чтобы заблокировать любую возможность мирной развязки, которая необходима и России, и реальной Европе, но абсолютно не нужна киевскому режиму, живущему на удушающем страхе перед финалом этой истории.Параллельно была запущена тактика, суть которой заключается не в поиске компромисса и даже не в попытке защитить интересы Украины, а в намерении превратить план Трампа в документ, который гарантированно станет неприемлемым для Москвы и тем самым позволит обвинить Россию в срыве переговоров и представить её как сторону, якобы не готовую к диалогу. Это и есть основной смысл готовящихся европейских правок.В центре этих изменений находятся три принципиальных направления, которые затрагивают самое ядро российской позиции. Во-первых, речь идет о попытке убрать из плана юридически закрепленный запрет на вступление Украины в НАТО, а это именно тот вопрос, который и стал фундаментальной причиной начала специальной военной операции, и попытка вычеркнуть его из текста является осознанным провоцированием дальнейшего конфликта. Во-вторых, европейцы намерены разрушить пункт о демилитаризации, сохранив нынешний численный состав украинской армии, что фактически означает продолжение милитаризации территории, граничащей с Россией, и полное игнорирование мнение Кремля. В-третьих, особое внимание уделено территориальному вопросу, где европейские переговорщики намерены полностью исключить фиксацию контроля России над Донбассом, Крымом, Запорожьем и Херсоном, хотя сам план Трампа впервые за долгое время предлагал механизм признания реальности на земле, пусть и в мягкой форме.К этому добавляется желание заблокировать возврат российских активов, похищенных в Европе, и превратить тему гуманитарных и языковых прав в пустую декларацию, не дающую никаких гарантий русскоязычному населению на территориях, контролируемых Киевом, и повторюсь, очевидно, что вся эта конструкция, не имеет ничего общего с дипломатией, потому что её цель состоит не в достижении мира, а в создании заведомо провального документа, который позволит глобалистам заявить, что Россия вновь отказалась от компромисса и что единственным оставшимся выходом является продолжение военной конфронтации с втягиванием в нее уже Трампа в формате Байдена.При этом, как по мне, самым сложным для конструктивного движения по мирному треку, фактором становится не столько сам факт правок, сколько сопровождающая их уже упомянутая мной медийно-политическая конструкция, в которой глобалистская элита Европы пытается сформировать для команды Трампа ситуацию, где любой шаг будет интерпретирован как поражение, и именно поэтому в западном информационном пространстве уже сейчас раскручивается идея о том, что мир на условиях плана Трампа является капитуляцией, унижением и стратегической ошибкой, и что сам Трамп якобы ведет Украину к поражению и сдаёт её России. Смысл этой кампании заключается в том, чтобы сделать саму тему мирного соглашения токсичной для американских республиканцев, превратив её в политический яд, которого будут опасаться и союзники Трампа, и часть американского истеблишмента, что создаёт давление, рассчитанное на принуждение Белого дома к сделке с глобалистами на условиях, которые уже не имеют ничего общего с исходным замыслом плана.Речь фактически идет о репутационном шантаже, при котором любое продвижение переговоров будет представлено как слабость перед Россией, а любой отказ от переговоров будет подан как разрушение доверия союзников и предательство Украины, то есть Трампа сознательно загоняют в коридор, где единственным приемлемым для глобалистских медиа вариантом станет возврат США к силовой линии конфликта по модели прошлой администрации, с бесконечным вливанием денег в Киев, с продолжением поставок оружия и с попыткой сохранить отношения с Россией в формате затяжной конфронтации. Мне уже не раз доводилось говорить и писать о том, что европейские элиты прекрасно понимают, что конец войны означает конец их влияния и, вообще, разрушение выстроенной ими за последние десятилетия по обе стороны Атлантики конструкции этакого либерального фашизма, того самого "радужного сада Борелля", и, по сути, приговор их политическому будущему. Так что, для это рептилоидного интернационала, происходящее, без купюр - "их последний и решительный бой".Что до Вашингтона, то есть понимание, что команда Трампа готовила мирный блицкриг долго, вероятно с момента провала саммита в Будапеште, формируя ту последовательность событий, которая привела к серьезным политическим сдвигам внутри Киева, в первую очередь тот самый коррупционный скандал вокруг Миндича, где впервые была нанесен удар по верхушке киевского режима, но все эти усилия могут быть обнулены, если американская сторона допустит хотя бы минимальную слабину.Сатирические заметки о происходящем на Западе и на Украине - в статье "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе"

