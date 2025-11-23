Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей - 23.11.2025 Украина.ру
Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей
ВСУ применяют запрещенные методы ведения войны, в том числе используя беспилотники для доставки химического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Группировка ВСУ в Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) окружена и деморализована, это видно по вражеским пабликам, отметил эксперт.По его словам, сейчас Красноармейск уже на 90% освобожден от нацистов. Основной способ снабжения — это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами "Баба-яга". "Недавно наши морпехи сбили две "Бабы-яги", рамы, колпак и лопасти которых были измазаны токсичной жидкостью желтого цвета. Прикосновение к ней без перчаток через 20 минут вызывает смерть", — сообщил аналитик.Это можно считать применением украинскими военными химического оружия, в том числе и против мирных жителей, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
новости, россия, киев, суджа, владимир ераносян, украина.ру, бпла, бпла сегодня, курская область, красноармейск днр, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, спецоперация, химическое оружие, беспилотники, дроны, вооруженные силы украины
ВСУ применяют запрещенные методы ведения войны, в том числе используя беспилотники для доставки химического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Группировка ВСУ в Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) окружена и деморализована, это видно по вражеским пабликам, отметил эксперт.
"Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе. Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу", — заявил Ераносян.
По его словам, сейчас Красноармейск уже на 90% освобожден от нацистов. Основной способ снабжения — это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами "Баба-яга".
"Недавно наши морпехи сбили две "Бабы-яги", рамы, колпак и лопасти которых были измазаны токсичной жидкостью желтого цвета. Прикосновение к ней без перчаток через 20 минут вызывает смерть", — сообщил аналитик.
Это можно считать применением украинскими военными химического оружия, в том числе и против мирных жителей, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
