Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей

Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей

ВСУ применяют запрещенные методы ведения войны, в том числе используя беспилотники для доставки химического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg

Группировка ВСУ в Красноармейске (Покровск) и Димитрове (Мирноград) окружена и деморализована, это видно по вражеским пабликам, отметил эксперт.По его словам, сейчас Красноармейск уже на 90% освобожден от нацистов. Основной способ снабжения — это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами "Баба-яга". "Недавно наши морпехи сбили две "Бабы-яги", рамы, колпак и лопасти которых были измазаны токсичной жидкостью желтого цвета. Прикосновение к ней без перчаток через 20 минут вызывает смерть", — сообщил аналитик.Это можно считать применением украинскими военными химического оружия, в том числе и против мирных жителей, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

