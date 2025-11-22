Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов - 22.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251122/kak-shturmoviki-vozvraschayutsya-na-svo-dazhe-posle-raneniy-kalash-ob-opasnosti-dronov-1072004608.html
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов - 22.11.2025 Украина.ру
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт... Украина.ру, 22.11.2025
2025-11-22T18:00
2025-11-22T18:00
видео
россия
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
боец
ранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1072003589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78d7c331444865159049c3ad5045dad9.jpg
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт. Также он объяснил, почему Чеченская война была менее опасной, чем современная.
россия
чечня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1072003589_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8cabcafc0ef675569a644195777558fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, боец, ранение, чечня, травмы, вс рф, видео
Видео, Россия, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, боец, ранение, Чечня, травмы, ВС РФ

Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов

18:00 22.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт. Также он объяснил, почему Чеченская война была менее опасной, чем современная.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперациябоецранениеЧечнятравмыВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Придется рвать оборону ВСУ": военный обозреватель про обстановку в районе Гуляйполя
18:26Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
18:25Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
18:01Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать мирный план Трампа до дедлайна — Bloomberg
18:00Узкий круг ограниченных лиц: Украина составила делегацию и исключила европейцев. Итоги 22 ноября
18:00Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
17:35ВСУ ударили по жилому району Энергодара и Валуйкам в Белгородской области, ранены мирные жители
17:03Ермак возглавит украинскую делегацию на мирных переговорах в Швейцарии
16:43Рада не поддержит "мирный план" Трампа, "поразительная ситуация" на Украине. Главные новости на 16:45
16:12На Украине объявили в розыск Миндича и Цукермана
15:50"Герани" ударили по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области — видео
15:31ВСУ пытаются бежать с позиций в Константиновке, ВС РФ зачистили крупный "опорник" — Кимаковский
15:10ВСУ просят "коридор на выход", продвижение под Красным Лиманом. Главные события на фронте на 15:10
14:31"Молнии" громят ВСУ, снижение уровня мошенничества, стрельба у рождественской елки. Главное на 14:30
14:13Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине — The Guardian
14:00Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
13:06ВС РФ освободили Звановку в ДНР и село Новое Запорожье в Запорожской области — Минобороны
13:00Ситуация в Красноармейске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 ноября
12:40Как Зеленский и его клика пытаются переформировать мирный план Трампа
12:34Капремонт жилых домов и молодежного центра: про события в "новых" регионах сообщает тг-канал Украина.ру
Лента новостейМолния