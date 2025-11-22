https://ukraina.ru/20251122/kak-shturmoviki-vozvraschayutsya-na-svo-dazhe-posle-raneniy-kalash-ob-opasnosti-dronov-1072004608.html
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов - 22.11.2025 Украина.ру
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт... Украина.ру, 22.11.2025
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт. Также он объяснил, почему Чеченская война была менее опасной, чем современная.
Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
Боец армии России с позывным "Калаш" рассказал журналисту издания Украина.ру, как шесть раз был ранен на СВО, справлялся с травмами и возвращался на фронт. Также он объяснил, почему Чеченская война была менее опасной, чем современная.