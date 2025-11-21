Украинские чиновники жалуются на несвоевременность мирного плана США - 21.11.2025 Украина.ру
Украинские чиновники жалуются на несвоевременность мирного плана США
Украинские чиновники жалуются на несвоевременность мирного плана США
Украинские чиновники пожаловались на появление плана США по урегулированию конфликта на Украине в то время, когда в Киеве продолжается коррупционный скандал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканал NBC
2025-11-21T15:55
2025-11-21T16:01
Близкий к украинскому правительству анонимный источник сообщил NBC о жалобах бюрократов Украины. Они недовольны тем, что момент появления мирного плана президента США Дональда Трампа якобы не случайно совпал с коррупционным скандалом в Киеве. Тем временем в СМИ появился текст приписываемого Белому дому плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Кроме того, Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Североатлантический альянс обязуется не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек (почти в 2,5 раза больше, чем до СВО). "Украинские чиновники не считают совпадением момент появления этого нового плана", - сказано в сообщении. Из него следует, что Киев обратил внимание на то, что план был выдвинут в момент ослабления позиций украинского руководства. НАБУ проводит спецоперацию в сфере энергетики Украины, где выявлена коррупция и мошенничество "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. По громкому уголовному делу проходят бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и ряд министров. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
15:55 21.11.2025 (обновлено: 16:01 21.11.2025)
 
Развитие ситуации в Киеве
Украинские чиновники пожаловались на появление плана США по урегулированию конфликта на Украине в то время, когда в Киеве продолжается коррупционный скандал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканал NBC
Близкий к украинскому правительству анонимный источник сообщил NBC о жалобах бюрократов Украины. Они недовольны тем, что момент появления мирного плана президента США Дональда Трампа якобы не случайно совпал с коррупционным скандалом в Киеве.
Тем временем в СМИ появился текст приписываемого Белому дому плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения".
Кроме того, Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Североатлантический альянс обязуется не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек (почти в 2,5 раза больше, чем до СВО).
"Украинские чиновники не считают совпадением момент появления этого нового плана", - сказано в сообщении.
Из него следует, что Киев обратил внимание на то, что план был выдвинут в момент ослабления позиций украинского руководства. НАБУ проводит спецоперацию в сфере энергетики Украины, где выявлена коррупция и мошенничество "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. По громкому уголовному делу проходят бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и ряд министров.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина Киев США Дональд Трамп Владимир Зеленский Тимур Миндич Вооруженные силы Украины Белый дом НАТО коррупция СВО переговоры по Украине 2025 переговоры новости переговоров скандал Новые регионы Донбасс
 
