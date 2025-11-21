https://ukraina.ru/20251121/ukrainskie-chinovniki-zhaluyutsya-na-nesvoevremennost-mirnogo-plana-ssha-1071987062.html

Украинские чиновники жалуются на несвоевременность мирного плана США

Украинские чиновники пожаловались на появление плана США по урегулированию конфликта на Украине в то время, когда в Киеве продолжается коррупционный скандал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканал NBC

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101904/98/1019049850_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_87c47a2c903c39d5086fe1f3ea9304fd.jpg

Близкий к украинскому правительству анонимный источник сообщил NBC о жалобах бюрократов Украины. Они недовольны тем, что момент появления мирного плана президента США Дональда Трампа якобы не случайно совпал с коррупционным скандалом в Киеве. Тем временем в СМИ появился текст приписываемого Белому дому плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Кроме того, Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Североатлантический альянс обязуется не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек (почти в 2,5 раза больше, чем до СВО). "Украинские чиновники не считают совпадением момент появления этого нового плана", - сказано в сообщении. Из него следует, что Киев обратил внимание на то, что план был выдвинут в момент ослабления позиций украинского руководства. НАБУ проводит спецоперацию в сфере энергетики Украины, где выявлена коррупция и мошенничество "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. По громкому уголовному делу проходят бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и ряд министров. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

