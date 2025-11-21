https://ukraina.ru/20251121/mezhdu-molotom-i-realnostyu-chto-s-mirnym-planom-vashingtona-1071995887.html

Между молотом и реальностью: добьётся ли своего Вашингтон?

Предложение Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине встретило в Киеве негативную реакцию, как и ожидалось

2025-11-21T18:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354698_0:183:569:503_1920x0_80_0_0_d04e89ac56aa071cc237e1d25c96b587.jpg

Зеленский заявляет, что готов к диалогу, но снова говорит о "красных линиях", переступать которые Украина не намерена.В Киеве последовательно заявляют, что "наша земля не продаётся" и вопрос суверенитета над "временно оккупированными территориями" не подлежит обсуждению.Куда движется мирный трек — анализировали эксперты в своих блогах.Политолог Вадим ТрухачёвСудя по всему, Путин предполагаемый план Трампа отверг. Его слова про "преступную группу" во главе Украины означают, что с Зелей он подписывать ничего не хочет. То есть если что и подпишут — с другими людьми на Банковой. А это явно будет не сейчас.Кроме того, особое внимание к Харьковской и Днепропетровской областям во время доклада военных — тоже вряд ли спроста. Как и доклады под камеру об освобождении Купянска.По всей видимости, интерес к присоединению этих регионов есть. Особенно Харьковщины, российскую военно-гражданскую администрацию которой никто не распустил.То есть пока почётное, но явное "поражение по очкам" в планы, судя по всему, не входит.И в завершение темы — ещё раз о возможном мирном плане Трампа по Украине. Подлинность его никто не подтвердил. В лучшем случае перед нами — черновик.На чистовике всегда есть подпись президента и печать, и он вывешивается на официальном сайте Белого дома. УкрСМИ и английские газеты источниками тут выступать не могут.Потому подождём, что президент США предложит в действительности. Но гипотетический вариант документа пока впечатлил почти исключительно с отрицательной стороны…Аналитик Алексей КущВойна — это тяжёлая болезнь, которая охватывает тело (экономику), кровь (общество) и разум (психоэмоциональное состояние общества).Как и у каждой болезни, у войны есть свой анамнез или записи в журнале лечащего врача: "Пациенту предложили диализ, пациент отказался, его состояние ухудшилось".Зачем врач делает такие записи? Для формирования всей полноты картины болезни. А также для своего оправдания в случае летального исхода.Мирный план Трампа — это запись в журнале лечащего врача. Ход самой болезни ещё далёк до завершения.Но это именно та "запись", о которой вспомнят в случае ухудшения ситуации через полгода или год. Таких записей в журнале будет уже две. А две точки — это линия, тренд.На одной точке тренд не построишь, а на двух — как минимум будет видно направление динамики. Поэтому этих точек в ходе войны будет, скорее всего, три.Что касается наших реакций и действий — мы стали реагировать очень предсказуемо и линейно. На этом нас и "ловят". И будут "ловить" ещё не раз: на фронте военном и дипломатическом.Публицист Вадим Авва"Мирный план Трампа", предусматривающий отторжение у России части России, фактическое сохранение режима санкций и бандеровской власти в Киеве, геноцид русских людей, амнистию военных преступников, контроль НАТО за Черноморским побережьем и т. д.А когда американские генералы прекратят командовать европейскими военными и ВСУ на украинском ТВД? Тоже сразу после п........ (проигранного - ред.) 27 ноября? Или уже прекратили?Борьба за мир такая пошла, как бы не стереть всё в труху.Оппозиционный украинский политик Олег ВолошинВ общем-то, никто и не сомневался в том, где находится главное препятствие к миру. Названия стран вводят в заблуждение.Это не Германия и Франция хотят конфронтации. А глобалистская элита через своих марионеток в правительствах этих стран.Тем ценнее работа на европейском направлении с адекватными, по-настоящему патриотическими силами. Они (за редким исключением) видят в Россию потенциального друга и союзника.Поэтому не нужна жёсткая риторика в отношении стран и народов, находящихся в плену глобалистов, весь этот "ядерный пепел" и "можем повторить". Такая болтовня ничего не приносит на практике и только используется против России.Политолог Юрий БаранчикВообще, спокойствие Кремля обосновано — последовательность действий на этот раз выбрана правильная.Сначала Трамп продавливает Зеленского и Евросоюз, а потом выходит к нам с согласованным пакетом. Если нам что-то не нравится — возвращаем обратно, и так далее, по кругу.А за это время мы спокойно продолжаем брать все новые территории под контроль.США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября, сообщает Reuters.Т. е. амеры осознали уязвимость своей позиции. Поэтому поставили зелёному наркоману ультиматум — он должен согласовать план Трампа до 27 ноября включительно.Другое дело. Он не согласует — и получит по шапке. И у Европы не будет времени дёргаться и провоцировать — всё должно решиться за предстоящую неделю.Политик Дмитрий ВасилецКупянское совещание, проведённое президентом, кроме всего прочего, явно декларирует, что Вашингтон не предлагает Москве приемлемых условий мира.Причём не только потому, что их трудно сформулировать, а ещё потому, что единственный доступный ему партнёр на Украине — нынешний киевский режим — с российской точки зрения просто нелегитимен, тем более для подписания каких-либо договорённостей.Пока США не будут готовы к смене политической проекции в Киеве, Британии и ЕС, любые переговоры останутся имитацией.А вот военные успехи России при этом становятся рычагом для принуждения Запада к признанию этого фундаментального условия.Освобождение Купянска — это напоминание о том, что военное решение продолжает оставаться приоритетным в отсутствие внятной и легитимной политической перспективы.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакГлобалисты и демократы начали своё глобальное противостояние с Трампом и MAGA.Они не дадут Дональду Фредовичу стать триумфатором, который закончил войну в Украине и начинает формировать новый игровой порядок на основе американских интересов.Задача глобалистов — сорвать ЛЮБЫЕ мирные треки Трампа в Европе и не дать ему выйти на соглашение с Россией.Украина становится заложником этого большого геополитического столкновения.Ну и кроме того, европейские левые понимают, что их роль сведена в этом соглашении к минимуму. А значит, они не будут иметь субъектности в будущих глобальных переговорах…Значит, надо затянуть время и постараться переубедить Трампа, не входя с ним в конфликт.Остаётся пока неясной роль и позиция Британии и Ватикана. Думаю, что в ближайшую неделю многое будет решено.Читайте также: Очередной "мирный план" США: Украину продолжат вести на убой

