Очередной "мирный план" США: Украину продолжат вести на убой

Новый "мирный план" США был отвергнут Киевом сразу же, как только он стал известен. Это произошло 20 ноября. Идея "Крым — России, армия Украины — вдвое меньше" не могла вызвать на Украине ничего другого, кроме как категорического неприятия

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила детальный 28-пунктный план урегулирования войны на Украине. Документ, как сообщают международные СМИ, предполагает масштабные территориальные и военные уступки со стороны Киева, которые уже вызвали резкую негативную реакцию украинского руководства.Согласно проекту, который разрабатывался специальной группой под руководством Стива Уиткоффа, для достижения мира Украина должна согласиться на следующие условия: официально признать Крым и остальные оккупированные территории Донецкой и Луганской областей частью России (линия фронта в Запорожской и Херсонской областях будет заморожена); сократить численность Вооружённых Сил на 40–50 % и отказаться от определённых видов вооружений, в первую очередь, дальнобойных ракет; временно отказаться от вступления в НАТО на срок в несколько лет; предоставить русскому языку статус одного из государственных, а Русской православной церкви на Украине - официальное положение; США существенно сократят или полностью прекратят военную помощь Украине. На её территории будет запрещено размещение иностранных войск.Взамен, как предполагается, США и их союзники предоставят Киеву и Европе некие гарантии безопасности, однако конкретные механизмы этих гарантий в плане не раскрываются.В Киеве аудиторию ознакомили с планом лишь в общих чертах, и он был встречен с возмущением."Условия, изложенные в этом проекте, являются неприемлемыми. Они практически дословно повторяют максималистские требования Кремля и означают капитуляцию украинской государственности", — заявил источник в украинском правительстве. Официальный представитель Кремля, в свою очередь, отказался комментировать "неподтверждённые слухи", отметив, что позиция России остаётся неизменной с прошлых переговоров.В Вашингтоне тон официальных лиц более сдержан. Госсекретарь Марко Рубио в своём заявлении отметил, что "достижение прочного мира потребует от обеих сторон сложных, но необходимых уступок". По данным источников, над планом работали вице-президент Дж. Д. Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер, а также велись консультации с Кириллом Дмитриевым. В Европейском союзе же заявили что любой жизнеспособный мирный план должен быть согласован в первую очередь с Украиной и её европейскими партнёрами.Подробнее о мирном проекте Трампа — в обзоре мнений экспертов.Журналист Алексей ПилькоОтличительной чертой любых переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине является практически мгновенный "слив" достигнутых предварительных договорённостей. Стоило обсудить что-то в Анкоридже, как мировая пресса тут же сообщила об этом. Причём интерпретации разнятся и абсолютно неясно, где достоверная информация, а где фейк.С виртуальным планом Уиткоффа-Дмитриева примерно та же история. Во-первых, до конца непонятно, существует ли он вообще в природе. Скорее всего, речь идёт о каком-то неформальном черновом наброске, на основе которого что-то может вырасти в будущем (а может и нет).Во-вторых, даже если о чём-то устно договорились, то между переговорной позицией и появлением реального документа о мирном урегулировании существует огромная дистанция.Если же принять за чистую монету то, что пишут о плане Уиткоффа-Дмитриева, то следует констатировать, что российские предложения о внеблоковом статусе Украины и неразмещении иностранных войск на её территории, её демилитаризации и восстановлении прав русского языка и культуры были услышаны. Вот только дьявол в деталях.Например, демилитаризация предусматривает сокращение вдвое украинской армии, но возникает вопрос — от какой численности? Довоенная — 300 тыс., а нынешняя почти 900.То же самое в отношении русского языка, который согласно инсайдам должен стать на Украине вторым государственным. Будет ли это пункт договорённостей официально закреплён в украинской конституции? Пока это выглядит сомнительным с учётом настроений тех, кто управляет нынешним украинским государством.И таких несостыковок много, причём основная их масса приходится на территориальный аспект урегулирования. Публикуемая британской прессой информация о том, что в обмен на уход ВСУ с Донбасса Москва будет выплачивать за него Киеву арендную плату, выглядит совершенно фантастической. То есть оплата будет происходить за ту территорию, которая по основному закону страны является российской. Такого юридического нонсенса не может существовать в природе, поэтому данная информация сильно смахивает на фейк.В общем, выводы пока делать весьма рано. Скорее всего, события будут развиваться следующим образом: очередной раунд американских попыток реализовать мирное соглашение по Украине закончится ничем. А затем судьба Зеленского будет незавидной: Украину начнут готовить к продолжению войны с Россией, что в нынешних условиях может означать только одно.Её поведут на убой. Причём для такого сценария нужен не Зеленский, а диктатор-утилизатор. Вот такого и поставят в Киеве в ближайшие месяцы. Хотя прогнозы имеют тенденцию не сбываться.Шансы на окончание войны к весне будущего года есть. Но более вероятным представляется всё же опция с закрытием украинской государственности, от которого через пару лет войны такими темпами может остаться одна оболочка. Дальше же он не будет нужным никому из его союзников как отработанный материал. И в общем-то в историческом плане так с Украиной уже бывало. Но бег по граблям — вещь увлекательная.Политолог Сергей МаркедоновУ мировых медиа выдался очередной повод поговорить о новом "мирном плане" по Украине. Вашингтон активизировался, Кремль "подаёт сигналы", Зеленский отправился в Турцию, Эрдоган выразил готовность модерировать процесс, Умеров то ли релоцировался, то ли начал выполнение особой дипломатической миссии.Для конспирологов наступил просто "пир духа". Коррупционный скандал на Украине ("дело Миндича") подаётся как один из инструментов для punishment for peace. То ли американский, то ли российско-американский!Полагаю, учёным ещё предстоит изучить такой феномен, как восприятие постсоветских конфликтов за рамками пределов бывшего СССР. Ну почему для иранца или китайца конфликт в Газе — это "всерьёз и надолго", а мир на Украине (или ранее в Грузии) должен наступить по созвону Путина с Трампом (или кем-то из его предшественников в Белом доме)?... Вернемся однако же к тому, с чего начали, — с Украины. Это крайне сложный многоуровневый конфликт. Он касается и внутреннего измерения (национально-государственного строительства на постсоветской Украине), и международного.Выбирая между многосоставным "государством—нацией" и "нацией—государством" (наспех скроенным из галицийского, эмигрантско-диаспорного и постсоветско-транзитного элементов), украинские элиты предпочли второй вектор. Выбрав, говоря словами одного одиозного сетевого (анти)героя, "землянку УПА"*, они обрекли собственную страну на раскол и на внешнее вмешательство. При этом со всех сторон одновременно."Ветер с Востока" ведь не просто так появился, во многом он стал запоздалой (в силу наших же инерции, лени и банальной нелюбознательности) реакцией на "западные ветры". СВО не тождественно "украинскому вопросу". Она — лишь одна из фаз конфликта, который в форме противостояния низкой и средней интенсивности шёл с 2014 года, а в форме идентитарной борьбы — даже не с 1991, а с момента Первой мировой и краха двух империй — Российской и Австро-Венгерской.Добавим к этому кризисы легальности и легитимности, сопровождавшие два распада — СССР и ялтинско-потсдамской системы. И вы на полном серьёзе станете утверждать, что с помощью одной Аляски, хитрого Уиткоффа и других комбинаций проблему можно закрыть? Если её Сталин с Пилсудским и Кравчук с Ельциным не закрыли!Перемирие и ceasefire — не конец "украинского вопроса". Это всего лишь новое динамическое равновесие. Не разобравшись со всеми уровнями проблемы, вы просто обеспечите некий статус-кво. До новых потрясений или до полного "выгорания" конфликта.Публицист Дмитрий ОльшанскийЧто касается мирного соглашения, о котором снова начали везде говорить, то очевидно, что составлено оно таким образом, что Украина постарается его не подписывать в таком виде, потому что для неё это слишком большие уступки, но и Россия постарается его не подписывать в таком виде, потому что для неё это слишком мелкие уступки.Интрига же, как всегда, состоит в том, кто будет виноват в срыве блестящего плана.Депутат Верховной Рады Артём ДмитрукСейчас в информационном поле массово обсуждают так называемый "мирный план" по Украине, приводят отдельные пункты, ссылки на статьи, вырывают фрагменты. Одним из условий называют сокращение украинской армии на 40–50 %. Но никто не уточняет главное: от какого числа? От нынешней армии, от тех численностей, которые были до 24 февраля 2022 года? Или от реальной боеспособности?Все эти дискуссии построены на воздухе. Вилами по воде написано. И при этом многие не понимают простейшей вещи: армия может быть маленькой, но настоящей. Небольшая, но профессиональная, мотивированная, стратегически встроенная в архитектуру мира, способна дать стране силу, достоинство и уверенность.Проблема Украины не в численности армии, а в том, что людей превращают в расходный ресурс ради сохранения власти Зеленского.Если мы говорим о мире с Россией, то и вопрос армии должен обсуждаться иначе. Это уже не вопрос "сколько людей согнать на фронт", а вопрос нового формата безопасности, где численность войск — следствие политики, а не её единственный инструмент. Здесь я не буду вдаваться в вопрос внутренних войск — национальной гвардии Украины и других форм. Сейчас вопрос сокращения армии — это манипуляции, а не подходы к миру.Мне также крайне интересны пункты, которые сейчас освещают СМИ: восстановление прав граждан Украины говорить на русском языке, восстановление прав верующих — нашей Украинской Православной Церкви. Если всё представлено верно, то парадокс выглядит так: получается, что именно Путин настаивает на восстановлении прав украинских граждан, которые у нас были отобраны режимом. И выходит, что Путин — главный правозащитник украинцев. Не как фигура речи, не как сарказм, а буквально — исходя из тех пунктов, которые озвучиваются.Мы, конечно, сможем предметно обсуждать эти предложения только тогда, когда увидим официальную, полную версию документа, если он вообще будет опубликован.И пока украинская власть нужна только война — любые планы будут перемолоты враньём, манипуляциями и саботажем.Политолог Малек ДудаковУкраинское лобби теряет последних сторонников. На фоне публикации первых мирных планов по деэскалации на Украине в отставку уходит спецпосланник Трампа Кит Келлог. 81-летний отставной генерал и ветеран вьетнамской войны ещё несколько месяцев назад пропал с радаров.К Келлогу давно предъявлялись претензии — ведь он де-факто превратился в рупор повестки Киева, а не Белого дома. Это был очевиднейший конфликт интересов. К тому же ему не удалось добиться почти ничего в контексте коммуникации с офисом Зеленского.Единственное исключение — это редкоземельная сделка, навязанная украинцам весной. Да и она носила фиктивный характер и на текущий момент практически забыта. Теперь за работу на украинском направлении скорее отвечают представители ФБР, ведущие коррупционные расследования.Уход Келлога олицетворяет набирающий обороты "ястребопад" в Вашингтоне. Совсем недавно о своей отставке объявил Майк Маккол — экс-глава комитета Конгресса по международным отношениям и главный лоббист предоставления Киеву дальнобойных ракет и F-16.Вскоре из Сената уйдут экс-лидер республиканцев Митч Макконнелл и ястребино настроенная демократка Джин Шейхин, они оба активно поддерживали Киев. На предстоящих праймериз в 2026 году может проиграть сенатор от Техаса Джон Корнин, его по рейтингам обходит генпрокурор штата и критик Украины Кен Пакстон.Земля зашаталась под ногами и у Линдси Грэма*, 57 % республиканцев в Южной Каролине выступают за его отставку. Украинский конфликт усилил раздрай в Вашингтоне и подорвал позиции очень многих ястребов, далеко не все из них смогут его пережить.* организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас

