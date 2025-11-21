https://ukraina.ru/20251121/budet-li-bunt-protiv-zelenskogo-gde-tochka-kipeniya-u-zhiteley-ukrainy-i-chego-zhdat-v-itoge--kopatko-1071982811.html
Будет ли бунт против Зеленского, где точка кипения у жителей Украины и чего ждать в итоге — Копатько
Будет ли бунт против Зеленского, где точка кипения у жителей Украины и чего ждать в итоге — Копатько - 21.11.2025 Украина.ру
Будет ли бунт против Зеленского, где точка кипения у жителей Украины и чего ждать в итоге — Копатько
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Украине спустя 12 лет после евромайдана, а также рассказал о настроениях украинцев в... Украина.ру, 21.11.2025
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Украине спустя 12 лет после евромайдана, а также рассказал о настроениях украинцев в тылу и на фронте: 00:49 – Годовщина евромайдана: извлекли ли украинцы уроки из тех событий? 09:30 – Об отношении к власти на Украине и градусе протестных настроений в обществе; 18:28 – О настроениях украинцев в ВСУ; 20:50 – Об эффективности мирных переговоров. Наш сайт: https://ukraina.ru
