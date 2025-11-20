https://ukraina.ru/20251120/ot-stanka-do-okopa-kak-kak-soyuz01-pomogaet-frontu-1071935019.html

От станка до окопа: как как "Союз‑01" помогает фронту

От станка до окопа: как как "Союз‑01" помогает фронту - 20.11.2025

От станка до окопа: как как "Союз‑01" помогает фронту

Предприятие "Союз-01" занимается разработкой и производством трубопроводной арматуры для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой и нефтехимической... Украина.ру, 20.11.2025

Предприятие "Союз-01" занимается разработкой и производством трубопроводной арматуры для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой и нефтехимической отрасли, имеет лицензию на производство продукции для ледокольного флота России. Завод выпускает различные клапаны, задвижки, элементы трубопровода, уплотнения из терморасширенного графита и спирально-навитые прокладки.Несколько лет коллектив завода помогает нашим военнослужащим в зоне СВО. По просьбе с фронта для бойцов изготавливают любые необходимые детали и приспособления, передают оборудование для связи, транспорт, медикаменты. Помощь заводчан бойцы ценят, искренне благодарят.Подробнее - в репортаже корреспондентов Украина.ру Федора Громова и Алексея Туманова.

россия

2025

