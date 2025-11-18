https://ukraina.ru/20251118/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-18-noyabrya-1071788947.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 18.11.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска продолжают продвигаться на Купянском направлении в Харьковской области, также ведут зачистку Покровска и Мирнограда. Также подступают к Гуляйполю на Запорожском направлении.
