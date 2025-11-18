https://ukraina.ru/20251118/povrezhdeny-tes-raneny-lyudi-pvo-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071775126.html

Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

По десять дронов сбили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три - над Ростовской и Ярославской областями, два над Смоленской и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что "в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС". Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что из-за атаки на регион никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетовал, что в Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое.Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу."Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.Об ударах по вражеским территориям - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.

