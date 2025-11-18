https://ukraina.ru/20251118/povrezhdeny-tes-raneny-lyudi-pvo-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071775126.html
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 18.11.2025 Украина.ру
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-18T07:44
2025-11-18T07:44
2025-11-18T07:44
новости
россия
донецкая народная республика
орловская область
денис пушилин
вячеслав гладков
украина.ру
мчс
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
По десять дронов сбили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три - над Ростовской и Ярославской областями, два над Смоленской и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что "в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС". Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что из-за атаки на регион никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетовал, что в Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое.Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу."Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.Об ударах по вражеским территориям - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
орловская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, орловская область, денис пушилин, вячеслав гладков, украина.ру, мчс, минобороны
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Орловская область, Денис Пушилин, Вячеслав Гладков, Украина.ру, МЧС, Минобороны
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
По десять дронов сбили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три - над Ростовской и Ярославской областями, два над Смоленской и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что "в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС". Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что из-за атаки на регион никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетовал, что в Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое.
"Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в телеграм-канале.
Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.
"Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.
По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.