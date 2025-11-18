Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 18.11.2025 Украина.ру
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 18.11.2025 Украина.ру
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
По десять дронов сбили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три - над Ростовской и Ярославской областями, два над Смоленской и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что "в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС". Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что из-за атаки на регион никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетовал, что в Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое.Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу."Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.Об ударах по вражеским территориям - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
По десять дронов сбили над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три - над Ростовской и Ярославской областями, два над Смоленской и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что "в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС". Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что из-за атаки на регион никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетовал, что в Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое.
"Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в телеграм-канале.
Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.
"Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.
По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.
Об ударах по вражеским территориям - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
