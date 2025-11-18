Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти - 18.11.2025 Украина.ру
Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти
Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию... Украина.ру, 18.11.2025
Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию. Возвращаться ему вряд ли хочется. Одним из первых кандидатов на место главаря режима выступает террорист Петр Порошенко*. На Украине почувствовали ослабление позиций Зеленского. Стендап в украинском суде устроил бывший олигарх, террорист Игорь Коломойский*. Он назвал Миндича неграмотным человеком, способным только жарить шашлык.О том, кто стоит за НАБУ и для чего бьют по "подбрюшью" режима Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
видео, греция, франция, украина, владимир зеленский, тимур миндич, петр порошенко, набу, слуга народа, эксперты, международная политика, международные отношения, олигарх, терроризм, коррупция, видео
Видео, Греция, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Петр Порошенко, НАБУ, Слуга народа, эксперты, Международная политика, международные отношения, олигарх, терроризм, коррупция

Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти

12:32 18.11.2025
 
Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию. Возвращаться ему вряд ли хочется.

Одним из первых кандидатов на место главаря режима выступает террорист Петр Порошенко*. На Украине почувствовали ослабление позиций Зеленского.

Стендап в украинском суде устроил бывший олигарх, террорист Игорь Коломойский*. Он назвал Миндича неграмотным человеком, способным только жарить шашлык.

О том, кто стоит за НАБУ и для чего бьют по "подбрюшью" режима Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.

*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
