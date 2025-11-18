Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти
Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию. Возвращаться ему вряд ли хочется.
Одним из первых кандидатов на место главаря режима выступает террорист Петр Порошенко*. На Украине почувствовали ослабление позиций Зеленского.
Стендап в украинском суде устроил бывший олигарх, террорист Игорь Коломойский*. Он назвал Миндича неграмотным человеком, способным только жарить шашлык.
О том, кто стоит за НАБУ и для чего бьют по "подбрюшью" режима Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
