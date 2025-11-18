https://ukraina.ru/20251118/mechutsya-v-panike-i-ne-znayut-komu-poklonitsya-pavliv-o-sluge-naroda-i-atake-nabu-na-podbryushe-vlasti-1071787981.html

Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти

Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти - 18.11.2025 Украина.ру

Мечутся в панике и не знают, кому поклониться: Павлив о "Слуге Народа" и атаке НАБУ на "подбрюшье" власти

Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию... Украина.ру, 18.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071787372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_114745008465e13b210a761b311fb730.png

Офис Владимира Зеленского пытается отмыться от коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Сам Зеленский улетел сначала в Грецию, потом — во Францию. Возвращаться ему вряд ли хочется. Одним из первых кандидатов на место главаря режима выступает террорист Петр Порошенко*. На Украине почувствовали ослабление позиций Зеленского. Стендап в украинском суде устроил бывший олигарх, террорист Игорь Коломойский*. Он назвал Миндича неграмотным человеком, способным только жарить шашлык.О том, кто стоит за НАБУ и для чего бьют по "подбрюшью" режима Зеленского, рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Новости

