Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу

Появление авианосца США у берегов Венесуэлы может стать прелюдией к конфликту, но Каракас обладает многомиллионной армией добровольцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшее время, об этом ранее сообщило агентство Associated Press.Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, эксперт отметил, что, несмотря на скромные размеры армии и флота, страна обладает огромным потенциалом сопротивления. По его словам, любая попытка интервенции со стороны США будет жестко пресечена. "Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро", – подчеркнул аналитик. "Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петро дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

