https://ukraina.ru/20251118/maduro-gotovit-millionnuyu-armiyu-analitik-o-tom-chto-zhdet-ssha-v-sluchae-vtorzheniya-v-venesuelu-1071740775.html
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу - 18.11.2025 Украина.ру
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
Появление авианосца США у берегов Венесуэлы может стать прелюдией к конфликту, но Каракас обладает многомиллионной армией добровольцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T04:30
2025-11-18T04:30
2025-11-18T04:30
новости
венесуэла
сша
россия
владимир ераносян
николас мадуро
украина.ру
вооруженные силы украины
колумбия
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg
Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшее время, об этом ранее сообщило агентство Associated Press.Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, эксперт отметил, что, несмотря на скромные размеры армии и флота, страна обладает огромным потенциалом сопротивления. По его словам, любая попытка интервенции со стороны США будет жестко пресечена. "Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро", – подчеркнул аналитик. "Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петро дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
венесуэла
сша
россия
колумбия
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:227:832:851_1920x0_80_0_0_93fe2f6746e2318c9bd692ca7b6a2e3a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венесуэла, сша, россия, владимир ераносян, николас мадуро, украина.ру, вооруженные силы украины, колумбия, флот, вторжение, нападение, латинская америка, война, конфликт
Новости, Венесуэла, США, Россия, Владимир Ераносян, Николас Мадуро, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Колумбия, флот, вторжение, нападение, Латинская Америка, война, конфликт
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
Появление авианосца США у берегов Венесуэлы может стать прелюдией к конфликту, но Каракас обладает многомиллионной армией добровольцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшее время, об этом ранее сообщило агентство Associated Press.
Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, эксперт отметил, что, несмотря на скромные размеры армии и флота, страна обладает огромным потенциалом сопротивления.
"У этой страны небольшие армия и флот, но невероятный боевой дух. Они сейчас формируют бригады добровольцев численностью примерно четыре миллиона человек", – заявил Ераносян.
По его словам, любая попытка интервенции со стороны США будет жестко пресечена. "Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро", – подчеркнул аналитик.
"Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петро дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину", — заключил собеседник издания.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.