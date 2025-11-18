Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу - 18.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251118/maduro-gotovit-millionnuyu-armiyu-analitik-o-tom-chto-zhdet-ssha-v-sluchae-vtorzheniya-v-venesuelu-1071740775.html
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу - 18.11.2025 Украина.ру
Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
Появление авианосца США у берегов Венесуэлы может стать прелюдией к конфликту, но Каракас обладает многомиллионной армией добровольцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T04:30
2025-11-18T04:30
новости
венесуэла
сша
россия
владимир ераносян
николас мадуро
украина.ру
вооруженные силы украины
колумбия
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg
Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшее время, об этом ранее сообщило агентство Associated Press.Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, эксперт отметил, что, несмотря на скромные размеры армии и флота, страна обладает огромным потенциалом сопротивления. По его словам, любая попытка интервенции со стороны США будет жестко пресечена. "Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро", – подчеркнул аналитик. "Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петро дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
венесуэла
сша
россия
колумбия
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:227:832:851_1920x0_80_0_0_93fe2f6746e2318c9bd692ca7b6a2e3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, сша, россия, владимир ераносян, николас мадуро, украина.ру, вооруженные силы украины, колумбия, флот, вторжение, нападение, латинская америка, война, конфликт
Новости, Венесуэла, США, Россия, Владимир Ераносян, Николас Мадуро, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Колумбия, флот, вторжение, нападение, Латинская Америка, война, конфликт

Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу

04:30 18.11.2025
 
© ФотоСгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Появление авианосца США у берегов Венесуэлы может стать прелюдией к конфликту, но Каракас обладает многомиллионной армией добровольцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшее время, об этом ранее сообщило агентство Associated Press.
Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, эксперт отметил, что, несмотря на скромные размеры армии и флота, страна обладает огромным потенциалом сопротивления.
"У этой страны небольшие армия и флот, но невероятный боевой дух. Они сейчас формируют бригады добровольцев численностью примерно четыре миллиона человек", – заявил Ераносян.
По его словам, любая попытка интервенции со стороны США будет жестко пресечена. "Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро", – подчеркнул аналитик.
"Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петро дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенесуэлаСШАРоссияВладимир ЕраносянНиколас МадуроУкраина.руВооруженные силы УкраиныКолумбияфлотвторжениенападениеЛатинская Америкавойнаконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:35Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма
05:20Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было"
05:10"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов
05:00Игорь Юшков: "Россия не ставит своей целью устроить на Украине полный блэкаут"
04:50"Группировка ВСУ шлифуется бомбометанием": Владимир Ераносян о продвижении на фронте
04:40Мишени-пустышки перегружают ПВО для точного попадания дронов — эксперт раскрыл тактику ударов
04:33Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00
04:30Мадуро готовит миллионную армию: аналитик о том, что ждет США в случае вторжения в Венесуэлу
04:20Игорь Юшков: Запад может сократить помощь Украине из-за коррупционных скандалов
04:10"Туда заходят не только штурмовые группы": военкор о перспективах продвижения после Красноармейска
04:00Владимир Ераносян: "ЦРУ использовало наркокартели для провокаций против Венесуэлы"
03:41Успехи ВС РФ, новые беспилотники и развитие коррупционного скандала. Краткие итоги 17 ноября
03:02Нардеп Гончаренко* рассказал, зачем Умеров уехал в США
02:40Трамп допустил удары по Мексике ради прекращения наркотрафика в США
01:58The New York Times рассказала о роли Зеленского в коррупционных схемах
01:33Угроза атак украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:08Начался решающий этап боёв, определяющий судьбу окружённых в Димитрове украинских войск
00:34Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:21Массированные удары по объектам ВСУ: десятки "Гераней" атакуют Днепропетровск и другие регионы
00:16Террористическая атака на Белгородскую область: в Короче ранены двое при обстреле коммерческих объектов
Лента новостейМолния