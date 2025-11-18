https://ukraina.ru/20251118/gruppirovka-vsu-shlifuetsya-bombometaniem-vladimir-eranosyan-o-prodvizhenii-na-fronte-1071764301.html

"Группировка ВСУ шлифуется бомбометанием": Владимир Ераносян о продвижении на фронте

18.11.2025

"Группировка ВСУ шлифуется бомбометанием": Владимир Ераносян о продвижении на фронте

Бомбовые удары ВКС стали ключевым средством поражения противника, обеспечивающим продвижение российских войск на ряде направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Эксперт отметил, что сегодня не существует объектов, которые не могли бы быть поражены российскими высокоточными средствами. Ераносян уточнил, что речь идет не только о "Калибрах", запускаемых с флота, но и о наземных платформах типа "Искандер", которые способны пробивать очаговую украинскую ПРО, где ещё сохраняется несколько установок "Пэтриот".Продолжая тему ситуации на фронте, эксперт охарактеризовал роль бомбовых ударов. "Бомбовые удары сегодня тоже возрастают. Это одно из приоритетных огневых средств поражения врага на оперативно-стратегических направлениях", – заявил эксперт.Он указал на конкретные районы применения этой тактики. "В частности, на восточном берегу Оскола, где есть успешное продвижение к Петропавловке и Купянску-Узловому. Группировка ВСУ в Мирнограде тоже шлифуется нашим бомбометанием", – констатировал Ераносян."Это пока не орбитальное бомбометание с помощью "Сарматов", но эффективное воздействие с помощью КАБов и ФАБов различной тяжести и различного оснащения, от термобарического до осколочно-фугасного", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Даниил Туленков: Новое русскоязычное поколение бандеровцев - что-то более мрачное и зловещее, чем Фарион" на сайте Украина.ру.

