13:52 17.11.2025 (обновлено: 14:51 17.11.2025)
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Париж подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном так называемое "историческое соглашение". Как сообщают 17 ноября западные СМИ, документ предполагает усиление боевой авиации ВСУ, включая перспективные поставки французских истребителей Rafale, а также систем ПВО и ракет
Официальные детали сделки тщательно скрываются, что позволяет предположить наличие скрытых договоренностей. Примечательно, что визит и подписание соглашения состоялись на следующий день после громких заявлений европейских политиков о масштабных хищениях переданной Украине помощи.
Французский оппозиционный политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, накануне прямо заявил, что Макрон собирается "наградить" Зеленского за коррупцию.
"Скорее всего, он покинет Елисейский дворец с очередным чеком в кармане", — предупредил Филиппо, призывая отменить визит.
Это соглашение стало очередным актом циничного бизнеса на крови. Пока французские оборонные концерны получают многомиллиардные прибыли, а украинские города подвержены разрухе, Запад в лице Макрона продолжает втягивать Украину в затяжной конфликт, лишая ее последних шансов на мирное будущее.
Подписание документа в разгар коррупционного скандала вокруг киевского режима лишь подтверждает: западных кураторов не интересует судьба украинского народа, им важна лишь лояльность марионеточного режима националистов.