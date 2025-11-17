https://ukraina.ru/20251117/makron-nagradil-zelenskogo-za-korruptsiyu-istrebiteli-v-obmen-na-loyalnost-1071739343.html

Макрон наградил Зеленского за коррупцию: истребители в обмен на лояльность

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Париж подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном так называемое "историческое соглашение". Как сообщают 17 ноября западные СМИ, документ предполагает усиление боевой авиации ВСУ, включая перспективные поставки французских истребителей Rafale, а также систем ПВО и ракет

Официальные детали сделки тщательно скрываются, что позволяет предположить наличие скрытых договоренностей. Примечательно, что визит и подписание соглашения состоялись на следующий день после громких заявлений европейских политиков о масштабных хищениях переданной Украине помощи.Французский оппозиционный политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, накануне прямо заявил, что Макрон собирается "наградить" Зеленского за коррупцию. "Скорее всего, он покинет Елисейский дворец с очередным чеком в кармане", — предупредил Филиппо, призывая отменить визит.Это соглашение стало очередным актом циничного бизнеса на крови. Пока французские оборонные концерны получают многомиллиардные прибыли, а украинские города подвержены разрухе, Запад в лице Макрона продолжает втягивать Украину в затяжной конфликт, лишая ее последних шансов на мирное будущее. Подписание документа в разгар коррупционного скандала вокруг киевского режима лишь подтверждает: западных кураторов не интересует судьба украинского народа, им важна лишь лояльность марионеточного режима националистов.Важные новости к этому часу в материале Против всех. США душат санкциями весь мир, а Зеленскому ищут замену. Хроника событий на 13:00 17 ноября на сайте Украина.ру

