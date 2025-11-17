Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией - 17.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251117/agressor-proyavilsya-germaniya-zagovorila-o-voyne-s-rossiey-1071729695.html
Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией
Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией - 17.11.2025 Украина.ру
Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung анонсировал войну между НАТО и Россией
2025-11-17T11:38
2025-11-17T11:38
новости
россия
германия
европа
мария захарова
борис писториус
яков кедми
нато
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320103_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_874fc20ef3f2d8e73aaae0245fdad955.jpg
"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — предупредил он.Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить. Поэтому, начиная с середины 2027 года, в Германии начнут проводить комплексные медицинские обследования, чтобы определить, кого можно призвать в случае чрезвычайного положения в стране.Летом Писториус угрожал, что немецкие войска готовы "убивать российских солдат" в случае нападения России на страну НАТО. При этом российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новое заявление главы минобороны Германии, указала, что теперь нет сомнений, кто агрессор.Подробнее о вероятной войне - в материале У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией на сайте Украина.ру.
Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией

11:38 17.11.2025
 
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung анонсировал войну между НАТО и Россией
"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — предупредил он.
Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить. Поэтому, начиная с середины 2027 года, в Германии начнут проводить комплексные медицинские обследования, чтобы определить, кого можно призвать в случае чрезвычайного положения в стране.
Летом Писториус угрожал, что немецкие войска готовы "убивать российских солдат" в случае нападения России на страну НАТО. При этом российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новое заявление главы минобороны Германии, указала, что теперь нет сомнений, кто агрессор.
Подробнее о вероятной войне - в материале У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией на сайте Украина.ру.
