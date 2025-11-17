https://ukraina.ru/20251117/agressor-proyavilsya-germaniya-zagovorila-o-voyne-s-rossiey-1071729695.html

Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией

Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией - 17.11.2025 Украина.ру

Агрессор проявился: Германия заговорила о войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung анонсировал войну между НАТО и Россией

2025-11-17T11:38

2025-11-17T11:38

2025-11-17T11:38

новости

россия

германия

европа

мария захарова

борис писториус

яков кедми

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320103_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_874fc20ef3f2d8e73aaae0245fdad955.jpg

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", — предупредил он.Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить. Поэтому, начиная с середины 2027 года, в Германии начнут проводить комплексные медицинские обследования, чтобы определить, кого можно призвать в случае чрезвычайного положения в стране.Летом Писториус угрожал, что немецкие войска готовы "убивать российских солдат" в случае нападения России на страну НАТО. При этом российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новое заявление главы минобороны Германии, указала, что теперь нет сомнений, кто агрессор.Подробнее о вероятной войне - в материале У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией на сайте Украина.ру.

россия

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, европа, мария захарова, борис писториус, яков кедми, нато, украина.ру