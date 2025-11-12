У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
С военной точки зрения у НАТО отсутствуют шансы на победу в возможном конфликте с Россией, однако неразумность решений западных политиков делает такой сценарий вероятным. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Если полагаться на логику, смотреть на соотношение военных сил, как конвенциональных, так и неконвенциональных, у НАТО нет никаких шансов противостоять российской армии, заявил Кедми.
Аналитик отметил, что ядерный потенциал Великобритании и Франции несопоставим с российским арсеналом, который включает, помимо прочего, "Орешники" и "Цирконы".
"С военной, тактической профессиональной точки зрения начинать военные действия против России с применением ядерного оружия — для НАТО самоубийство", — констатировал эксперт.
Также Кедми обратил внимание на историческую склонность западных политиков к неразумным решениям, которые уже приводили мир к масштабным конфликтам.
"Уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы. Поэтому, да, они могут пойти на нелогичные военные действия против РФ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:18Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на