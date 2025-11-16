https://ukraina.ru/20251116/iz-gryazi-v-knyazi-kak-ukrainskie-galantereyschiki-zamenili-kardinalov-i-k-chemu-eto-privelo-1071635323.html

"Из грязи в князи": как украинские галантерейщики заменили кардиналов и к чему это привело

Владимир Зеленский ввёл санкции против своего партнёра и близкого друга, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Дело последнего уже нанесло непоправимый урон украинской власти как внутри страны, так и за её пределами

2025-11-16T12:15

В четверг, 13 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского о введении санкций в отношении своего соратника и бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Дело Миндича уже сравнивают с делом Свинарчуков-Гладковских, которое похоронило шансы Петра Порошенко* на второй президентский срок. Тем интереснее то, откуда во власти появился Миндич.Как писали украинские СМИ, буквально за последние год-два влияние Миндича возросло настолько, что в заявлении той же партии Порошенко* нынешнее украинское правительство названо "Кабминдичем". И названо так по праву: после того, как НАБУ обнародовало данные прослушки — "плёнки Миндича", в отставку подали два министра: министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Но украинские журналисты уверяют: этими двумя лицами влияние Миндича на правительство не исчерпывается.Тем удивительнее тот факт, что согласно мнению знающего Миндича олигарха Игоря Коломойского*, друг Зеленского не блещет интеллектом."Я хорошо знаю Тимура Миндича. Он не способен самостоятельно организовать управленческие процессы для выполнения сложных коррупционных схем, подобным тем, которые сейчас раскрывает НАБУ. Тимур Миндич не друг и бизнес-партнёр Владимира Зеленского, он его кошелёк. Схемы Миндича это схемы Зеленского", — цитировала находящегося в заключении Коломойского его пресс-служба.Биография Миндича подтверждает правоту олигарха.Очень близкие связиМиндич родился в 1979 году в Днепропетровске в семье Михаила и Стеллы Миндичей. Позднее его родители стали предпринимателями. О молодости Миндича известно мало. Одно время Миндич встречался с дочерью олигарха Игоря Коломойского Анжеликой."Миндич был когда-то женихом моей дочери, несостоявшимся. Но разошлись", — признавался сам Коломойский в 2019 году в интервью "Украинской правде".Как писало издание "Цензор.НЕТ" брак Миндича и Коломойской расторгли из-за того, что несостоявшийся зять злоупотреблял ссылками на имя потенциального тестя."Брак отменили, но бизнес-партнёрские отношения остались", — рассказал источник издания.По его словам, при этом Коломойский иногда унижал Миндича, посылая последнего, например, на кухню за чем-то во время разговора.Женился Миндич на Екатерине Вербер — дочери ныне покойной бизнесвумен, фэшн-директора московского ЦУМа Аллы Вербер. Последняя характеризовала зятя, как человека, который любит людей и торжества, "чтобы всё было хорошо".Свадьба Миндича и Вербер состоялась в 2010 году в Израиле. Гуляли четыре дня. На свадьбу пригласили полтысячи гостей.Но связи с Коломойским Миндич не утратил. Есть видео, как Миндич помогал настраивать Коломойскому Skype для видеосвязи. А во время опалы на олигарха в последние годы президентства Порошенко* Миндич навещал Коломойского в Израиле и Швейцарии.Сам Коломойский называл Миндича "бизнес-партнёром в некоторых не особо важных проектах, типа девелоперских". Более того, именно Миндич, по словам Коломойского, и познакомил его с Зеленским.Дружба же Миндича с Зеленским была довольно тесной. В 2019 году именно на "Мерседесе" Миндича Зеленский во время избирательной кампании приезжал сдавать тест на наркотики. В 2021 году именно в квартире Миндича Зеленский праздновал свой День рождения: с Миндичем они жили в одном многоквартирном доме в центре Киева — на улице Грушевского.Дружит Миндич и с имеющим огромное влияние на Зеленского главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком."Он (Ермак — Ред.) занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому очень дружественные отношения. Были, есть и, дай Бог, будут", — рассказывал сам Миндич журналистскому проекту "Схемы" в 2020 году.Собственно, благодаря этим связям Миндич и приобрёл влияние на украинское правительство. С другой стороны, он был классово близким для украинской власти. Сам Зеленский попал во власть из шоу-бизнеса. Когда-то КВН-щик и юморист, сегодня от его решений зависят жизни миллионов украинцев. Не хватавший звёзд с небес юрист Ермак сейчас — "серый кардинал" украинской политики.Впрочем, подобное происходит не только на Украине.Любительница "муки"В 2019 году отношениям Эстонии и Финляндии был нанесён удар. Всё дело в заявлении министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, отреагировавшего на назначение 34-летней Санны Марин премьер-министром Финляндии."От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — заявил Хельме.Обеспокоенность министра была вызвана тем, что Марин до прихода в политику была простой кассиршей в универмаге.Его не поняли не только в Финляндии, но и в Эстонии, раскритиковав за такие слова. Сама же Марин ответила: она гордится Финляндией, тем, что там "ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни"."Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя", — указала Марин.Спустя несколько лет она нанесла рабочему классу Финляндии удар под дых, разорвав связи с Россией и фактически втолкнув страну в НАТО, чем лишила многих финнов работы.В столь напряжённый момент для родной страны Марин находила время и на развлечения. Так, в августе 2022 года газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили видео из социальных сетей, на которых вместе с премьер-министром Финляндии веселятся близкие ей финские знаменитости. Кто-то из гостей произносит слово "мука" — так в Финляндии на жаргоне обозначают кокаин. Белый порошок виден и на одном из роликов.Марин вынуждена была оправдываться. В итоге она сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.Подала в отставку Марин в апреле 2023 года. С тех пор об её управленческих успехах не слышно. В сентябре 2023 года Марин подписала контракт с управляющим агентством Range Media Partners на приобретение возможностей работы в сфере кино, телевидения, аудио и сотрудничества с брендами. Тогда же она начала работать стратегическим советником Института глобальных изменений Тони Блэра — некоммерческой организации, созданной бывшим премьер-министром Великобритании в 2016 году.Сегодня безработица в Финляндии — около 9 %. В августе этот уровень превышал 10 %, впервые с 2009 года. При этом количество безработных в Финляндии сегодня в 5 раз превышает число открытых вакансий. Во многом это — следствие разрыва экономических связей с Россией. Бурный рост финской экономики после Второй мировой войны был вызван в том числе и её нейтральным статусом — статусом, который Марин принесла в жертву. Теперь ни российских заказов, ни российских туристов нет. А многие финны безуспешно ищут работу."Диджей, давай веселей!"В октябре 2025 года президент Мадагаскара Андри Радзуэлина выступил к землякам с призывом уважать конституцию государства для разрешения кризиса в стране. Своё заявление Радзуэлина сделал не на Мадагаскаре, а во Франции, куда он бежал на французском военном самолёте после охвативших остров протестов. Власть в Мадагаскаре взяли военные.Ирония судьбы: сам Радзуэлина к власти пришёл во многом благодаря мадагаскарскому "Майдану". В марте 2009 года на его сторону в противостоянии с президентом Марком Равалумананой перешли военные. Равалуманана бежал из страны, возглавлявший антиправительственные демонстрации тогда ещё мэр столицы Мадагаскара Антананариву Радзуэлина стал президентом Высокой переходной администрации.Примечательно, что тогда страну возглавил человек без высшего образования: он получил частное среднее образование. А затем стал работать диджеем в школах и дискотеках Антананариву. В 19 лет Радзуэлина основал компанию Show Business, занимавшуюся проведением различных мероприятий. С 1994 года он проводил ежегодный музыкальный фестиваль Live с участием малагасийских и зарубежных исполнителей, а спустя пять лет — в 1999 году — создал специализировавшуюся на рекламе и цифровой печати компанию Injet. В 2007 году Радзуэлина купил телерадиокомпанию Ravinala, переименовал телеканал в Viva TV, а радиостанцию — в Viva FM. В том же году в т. ч. и благодаря популярности среди молодёжи он выиграл выборы мэра Антананариву.А затем он вступил в конфликт руководством Мадагаскара. Закончился этот конфликт протестами, кровавой попыткой их подавить и бегством президента, в результате чего бывший диджей и возглавил Мадагаскар.Правил Мадагаскаром Радзуэлина до 2014 года. Затем, в 2018 году, он победил на выборах президента страны. В 2023 году он также победил на выборах.За годы его руководства Мадагаскаром Радзуэлину неоднократно пытались сместить с поста и обвиняли в узурпации власти. Были и коррупционные скандалы: в августе 2023 года руководитель аппарата президента Мадагаскара Роми Вос Андрианарисоа была арестована в Лондоне по обвинению в коррупции, после чего Радзуэлина снял её с поста. За два месяца до этого выяснилось, что у Радзуэлины есть гражданство Франции.В сентябре 2025 года из-за длительных отключений электроэнергии и подачи воды в стране вспыхнули протесты. Их итогом и стало бегство Радзуэлины на французском военном самолёте.Авантюристы приходили во власть всегда. Часто их приход был следствием нежелания или отсутствия возможности у старых правящих элит решить накопившиеся в стране проблемы, невозможности обновления элит из-за неработающих социальных лифтов. В итоге общество делало выбор в пользу "молодой крови", полагаясь в том числе и на симпатии и поддавшись актёрским чарам авантюристов. Но играть честного и неподкупного "президента Голобородько" и быть таким главой государства — большая разница.И вот, на Украине уже скучают по Виктору Януковичу, которого во время Майдана обвиняли в "чудовищной коррупции". Но прошли годы и оказалось, что в коррупции новые власти Украины не уступают властям минувшим, а в кровопролитии — превосходят. А любом обществу "ворюга милей, чем кровопийца".* лицо, состоящее в организации, признанной в РФ экстремистской; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей"

Егор Леев

