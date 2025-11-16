Глашатай конца. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис накликает катастрофу на свою страну

https://ukraina.ru/20251116/glashatay-kontsa-glava-mid-litvy-kyastutis-budris-naklikaet-katastrofu-na-svoyu-stranu-1071694557.html

Он – никто, но зовут его Кястутис Будрис. Если точнее, то он – министр иностранных дел Литвы с 12 декабря 2024 года. А ничто он хотя бы потому, что вынужден проводить и защищать политику, которая может накликать беду на его страну.

Все дело в том, что с весны текущего года Литва стала местом реализации германского милитаризма и реваншизма. С апреля Германия впервые со Второй мировой войны развернула постоянную военную бригаду за пределами своих границ – 45-я бронетанковая бригада бундесвера начала службу в окрестностях Вильнюса.И хотя ожидается, что она станет полностью боеспособной только с 2027 года и потом разместится на постоянной базе в Руднинкае, но расположено это в 30 километрах к югу от литовской столицы. То есть, по сути, на границе с Вороновским районом Гродненской области Беларуси. И если немцы рыпнутся и дернутся в сторону этого союзника России и части союзного государства с нею, то по старой и уже апробированной привычке рожки да ножки и позорное мокрое место останутся не только от гордых бронетанковых швабов, но и от самой Литвы. Какой-нибудь ответный "Буревестник" или "Ярс" смоет ее в Балтику вместе с цепочкой, за которую вежливым людям в таких случаях нужно дергать напоследок…Ведь командир немцев, бригадный генерал Кристофер Хубер сказал информационному агентству DPA о своей задаче: "У нас есть ясная миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. Делая это, мы также защищаем территорию НАТО – и саму Германию".Ага, как же. Забыл этот бедолага Хубер о своем однофамильце, генерале СС и повинном в смерти 70-ти тысяч австрийских евреев шефе гестапо Австрии Франце Йозефе Хубере, которого от казни в 1945 году спасли американцы и даже пристроили на работу в ЦРУ. И организатор австрийского холокоста после войны спокойно жил в Мюнхене под своим настоящим именем, работал под прикрытием в одной из частных фирм, а его фото даже печатали журналы.Однако лафа схлопнулась, когда израильский Моссад накрыл в Аргентине шефа Хубера и главспеца по еврейскому вопросу Адольфа Эйхмана, с которым они вместе сбежали из Вены и пепел которого после суда и казни в Израиле в 1961 году развеяли над Средиземным морем, чтобы и не воняло ничем на земле.Перед микрофонамиПосле этого бедный австрогестаповец Хубер застрадал манией преследования, иногда от страха не сдерживался под себя жиденьким и все верещал, что даже протекторат Федеральной разведслужбы Германии не сможет спасти его от рук израильского правосудия. Мучился, бедняга, до самой смерти в 1975 году.Но это так, воспитательные аналогии. А литовскому Хуберу одно хорошо: если там сработает "Буревестник", то страдать манией преследования не придется. Никому. Ни Хуберу, ни главе МИД Будрису. И не спасет их никто, ибо некому будет…А глава МИД Литвы – человек странный хотя бы потому, что его никто не знает. На свой пост он пришел после некоего Габриэлюса Ландсбергиса, внука Витаутаса Ландсбергиса, лидера движения Саюдис и спикера республиканского Верховного Совета, при котором Литва в 1990 году первой вышла из СССР и начала свой печальный путь к самоуничтожению.В поисках будущегоДед Ландсбергис начал путь десуверенизации, деиндустриализации, депопуляции и общей деинтеллектуализации Литвы, а внук практически закончил этот процесс превращения обретенной, как они говорят до сих пор, родины в невзрачное, покорное и никчемного государственное ничто. Сейчас на этой ниве активно трудится Будрис и вместе с президентом Гитанасом Науседой зачищает хвосты. Осталось только, повторяю, вместе с немцами и НАТО дернутся против Белоруссии или – не дай Боже – Калининградской области и дернуть за цепочку…Кястутис Будрис – почти безлик, потому что в свои 45 лет невзрачен, незаметен и ничем непривлекателен, но моложав, как все эти барышни, которые в погоне за уходящей молодостью делают себе подтяжки и накачивают губы, чтобы напоминать совершенно одинаковых уточек из дурацкого мультфильма и передраенные блестящие унитазы, стремящиеся выгладить, как праздничные блюдца. Тоже одинаковые.А определяется это тем, что в постсоветской Литве иго и готовили таким – безликим и покорным функционером на службе лживой и фальшивой эрзац-демократии, которая должна была обмануть население, а их страны превратить в придатки и рынки самого разного использования и применения. Одних, тех, которые постарше, западные политтехнологи перекупали и соблазняли подачками, очень мощными в родных нищих странах. Других, которые помоложе, брали с младых ногтей и готовили под свои задачи.Чем-то недовольныйБудрис – из последних. Когда Литва вышла из СССР, ему не было и 10 лет (он родился 2 октября 1980 года). И он сразу попал в поле зрения ловцов душ из западных, очень даже соросовских структур, и из него начали делать соросенка и последовательно повели во власть.Ничего тяжелее карандаша он в руках не держал, ничем конкретным не занимался, но всегда готовился защищать демократию. Он окончил Институт международных отношений и политологии Вильнюсского университета, получил степень бакалавра политологии и магистра международных отношений, и проходил стажировку в университетах, разумеется, США и Канады.Там его и оприходовали. По-всякому. С 2009 по 2015 год был советником по вопросам разведки и оборонной политики, а потом главным советником по национальной безопасности в администрации президента Дали Грибаускайте (кликуха "Грибынеотпускайте", бывшая активная комсомолка, которую, по легенде, поймали на том, что она была эскортницей и потому, боясь компромата, на чужом кукане стала активной антисоветчицей).Уже с 2015 года работал заместителем директора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы. А с 17 февраля 2022 года стал главным советником по национальной безопасности в администрации уже нынешнего страдальца за демократию и русофоба – президента Гитанаса Науседы. Параллельно был руководителем Группы нацбезопасности, а также секретарем Госсовета обороны и председателем Координационной группы по разведке.В декабре 2024 года социал-демократ и премьер Гинтаутас Палуцкас сделал нашего Кястутиса главой МИД. И хотя он считается личной креатурой нынешнего президента Литвы Науседы, прошел он типичный путь соросенка и грантоеда, который будет хозяевам служить верой и правдой. В Литве. Но такие, как он, и осуществляют внутреннюю оккупацию в любой стране, что попала под влияние Запада и зачем-то ему нужна. Украина вон, например, воюет с Россией.И Литва будет – ее к этому готовят и к этому толкают такие, как ее глава МИД Будрис, которые за последние дни демонстрирует удивительный, но вполне понятный когнитивный диссонанс. С одной стороны, он страшно боится белорусских метеозондов, в которых видит угрозу нацбезопасности свой страны. С другой – провоцирует Белоруссию, закрывая границу с нею, призывает не бояться ядерной России и провоцировать ее на венные конфликты, чтобы испугать ее и добиться от нее уступок в пользу Украины и, разумеется, Запада.Вот посудите сами: уже на первом заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе 16 декабря прошлого года, через четыре дня после утверждения в должности, Будрис объявил себя заядлым русофобом. Заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского сжижженного природного газа (СПГ) и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии.Со Светланой ТихановскойЗатем Вильнюс обвинил Белоруссию в использовании метеозондов для продвижения контрабанды сигарет на литовские земли и до конца ноября полностью в одностороннем порядке заблокировал движение автотранспорта через границу с Белоруссией. В частности, на пунктах пропуска "Шальчининкай", а "Мядининкай" все работает с серьезными ограничениями. Власти Литвы не будут открывать границу с Белоруссию в условиях, когда Минск "решил пойти на эскалацию", заявил Будрис.При этом он сразу побежал за подмогой в ЕС, США и НАТО, как малолетний биндюжник в драке – за старшими за углом. "Лукашенко берет заложников и пытается превратить всю ситуацию в некое разногласие, якобы требующее переговоров. Это дезинформирующая новость для всех. Потому что, по сути, начата гибридная атака. Как мы разрешим эту ситуацию? Когда Лукашенко перестанет нарушать наше воздушное сообщение, перестанет угрожать НАТО, он угрожает Евросоюзу, он находится на грани эскалации, вплоть до горячих фаз. Когда он перестанет это делать, тогда мы сможем открыть границы", – рассказывал он журналистам, требуя наказать президента Белоруссии Александра Лукашенко.Белорусский "Бацька", ясное дело, на этого министра и не плюнет (а если плюнет, то тот рискует утонуть), просто ответил адекватно и закрыл белорусскую границу для литовцев. и потери стали обоюдными. Вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы (Linava) Олег Тарасов признал, что убытки грузоперевозчиков Литвы из-за закрытия Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу могут составить до миллиарда евро. А общая ситуация близка к катастрофе, ибо если граница не будет открыта, литовских перевозчиков вытеснят с рынка.Но Будрис хочет войны. И границу не открывает, утверждая, что не боится Россию, ядерную страну, у которой в принципе, выиграть войну нельзя. Но глав МИД Литвы в это не верит. На площадке американского "Института Хадсона"* на днях он призвал: "Нам нужны силы, чтобы их наращивать, они должны быть заметны. Должны быть видны базы, все развертывания, тренировки и учения. Это должна видеть Россия. Это результат пропаганды, исходящей из России, что единственное, чего не следует делать с Россией – это обострять ситуацию. Кто это придумал? Не нужно бояться обострения! Больше кораблей НАТО означает больше мер предосторожности со стороны России. То же самое с беспилотниками. Когда мы не боимся усиливать давление, мы также должны одновременно увеличивать помощь Украине. Потому что это то, что они пытаются предотвратить. Вот, почему они вмешиваются в вопросы безопасности. Мы должны доказать, что они неправы, а затем отправить Украине дополнительные евро, доллары и оружие, показывая, что так не получится".Товар лицомВо как! И нарезал задачи президенту США Дональду Трампу: "Наши оперативные планы, которые были хорошо написаны в толстой книге, как мы будем сражаться с русскими, – теперь они должны быть подкреплены реальными силами и складами, заполненными боеприпасами, всем, чего у нас до сих пор нет. А роль США в том, чтобы иногда подталкивать, убеждать и побуждать европейцев делать больше для своей обороны".Куда его пошлет Трамп, долго догадываться не надо. Но Будрис знает, что делает – он рассчитывает на европейские коржики, как те же члены Еврокомиссии из Прибалтики: Кая Каллас (Эстония) — верховный представитель ЕС по иностранным делам, его земляк Андрюс Кубилюс (Литва) — комиссар по обороне или Валдис Домбровскис (Латвия) — комиссар по экономике.Кроме того, Будрис для того, повторюсь, и призван в политику, чтобы делать свои страны легкой добычей и удобным инструментом в руках Запада. А демократия, о которой они говорят, – это всего лишь средство выдвижения их наверх и ширма, за которой удобно прятаться и проливать чужую кровь. Как в Украине…Еще о литовских политиках читайте в статье Владимира Скачко "Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа" *включен в перечень нежелательных организаций в России

