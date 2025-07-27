https://ukraina.ru/20250727/vlazhnye-fantazii-durilki-kartonnoy-nekotorye-litsa-prezidenta-litvy-gitanasa-nausedy-1066033004.html

"Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа

"Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа - 27.07.2025 Украина.ру

"Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа

…В субботу, 26 июля 2025 года, президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в очень богоугодном и благородном мероприятии – в церемонии возложения венков в Клайпеде. Это ежегодный и один из старейших праздников моря, зародившийся в Литве в межвоенный период ХХ века.

2025-07-27T19:06

2025-07-27T19:06

2025-07-27T19:07

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В память о всех погибших в море. Случилось это на корабле управления и поддержки ВМС Литвы "Йотвингис", который послужил флагманом для конвоя из еще более чем 20 кораблей.Ну, как кораблей… Какие корабли могут быть у страны размером в 65,3 тыс квадратных километров и населением в 2,8 млн человек? Так катера и кораблики, надежнее всего являющиеся очень даже исчерпаемым запасом металлолома для тех литовцев, которые на этой территории останутся и им надо будет за что-то жить, если повезет…И тем не менее Науседа был торжественен и одновременно горд: типа мы еще в седле, пардон, на волне. И потому лучился счастьем и ответственностью, когда в Балтийское море были спущены венки "в память о людях, не вернувшихся с моря, отдавших свои жизни во славу Литвы, создавших основы морского государства и бережно хранящих морскую историю страны".Обозначить, что Литва еще есть на карте мира и хранит традиции своей государственности, в том числе, и мореходства – это первая задача этого праздника. И в отличие от двух остальных "трибалтийских вымиратов" (Латвии и Эстонии) Литва действительно некогда была Великим княжеством Литовским и блистала в этой части Европы своей мощью, угрожая даже русским княжествам, у которых запросто отбирала территории и переманивала к себе на службу достойных и умелых людей. А первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас некогда в своем президентском дворце с простодушной гордостью показывал мне гобелен на тему "кони князя Витовта моют копыта в Черном море".Не уверен, что Науседа мог бы кому-то показать этот гобелен и кто-то в могущество Литвы поверил бы. Без стимуляторов на грудь. Но факт остается фактом. Равно как и фантомные боли по поводу былого величия некоторых литовцев угнетают. И уже долгое время томят поляков, которые тоже жаждут исторической компенсации. От России, разумеется. Потому что сначала Польша заглотила и растворила в себе Великое княжество Литовское, а потом, геополитически оборзев не в меру, полезла на Россию. И была поглощена ею. Вместе с Литвой.Государственность и Польше, и Литве вернул лидер российских большевиков Владимира Ленин. Зачем-то. Поляки "отблагодарили" сразу, на деньги Запада начав кровопролитную войну против ослабевшей от интервенции и гражданской войны России, и почти на 20 лет отгрызли у нее западные части Украины и Белоруссии.Литва от подобной наглости удержалась. Но когда в 1940 году СССР аннексировал ее (на всякий случай, слишком лизала сапоги Адольфу Гитлеру), то потом счастливо жила советской республикой до 1990 года.В марте того года Литва первой покинула Советский Союз, провозгласив независимость. И вот с тех времен Литва, войдя и в НАТО, и в Евросоюз, все равно мается в государственной нищете и комплексах неполноценности, что выливается в дичайшую русофобию ее элит, стремящихся "победить Россию". Упомянутый Бразаускас был последним президентом Литвы, у которого можно было фиксировать государственный ум и который четко понимал, "кто есть ху" на этой грешной земле, и потому к России не особо задирался. Остальные же – русофобы на русофобах такие, что, как говорят в России, хоть святых выноси: все хотят попоить литовских кляч в Енисее…И Гитанас Науседа в 2019 году пополнил список президентов-русофобов, выиграв выборы у Ингриды Шимните и определено обещая умеренность. Не сложилось. Первые пару лет он еще как-то держался, но в 2022 году случилась спецвоенная операция (СВО) России по обузданию украинских неонацистов, и Гитанаса будто русофобы покусали и отравили организм. Он влился в ряды прибалтийских и вообще европейских политиков, для которых русофобия – это и питательная среда обитания, и поле реализации политических амбиций, и место персонального продвижения в карьерном росте (посты еврочиновников, депутатство в Европарламенте и т. д.), и плац для соревнований, кто больше Россию и Путина пнет. Языком, ясное дело.О подлинном состоянии Литвы при Науседе и за все годы независимости говорит корабль "Йотвингис", с которого президент метал венки. Посудина сделана в Норвегии еще в 1977 году и передана Литве для могущества на море. Но главная задача корабля, носящего имя йотвингов (летописных ятвягов) — западнобалтского народа, некогда жившего на территории современной сегодняшней южной Литвы и исчезнувшего в сложных перипетиях литовской судьбы, – это уберечься от плевка в него с берега. Получится сильно – кораблюга может развалиться, пойти на дно и исчезнуть. Как и вся Литва. Если не остановится. Поэтому Науседа на "Йотвингисе" с венками памяти в море – это и есть невольный символ будущего Литвы, загибающейся на волнах обещанного, но не полученного западного евросчастья…Науседа – типичный литовский политик новой постсоветской волны из оборотней прошлого. Еще в 1988 году 24-летний (родился в мае 1964 года в Клайпеде), он вступил в КПСС, а потом сразу перескочил в антисоветский фронт "Саюдис" и подленько так скрывал свое коммунистическое прошлое, обозвав его "ошибкой молодости".Однако Науседу можно отнести к политикам-прагматикам и технократам. Появился он на свет в семье инженера-энергетика и преподавательницы математики и физики и с детства нес клеймо гнилого интеллигента – учился в музыкальной школе и даже пел в хоре мальчиков Gintarlis.Потом в 1987 году окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета, в 1987-1989 годах был аспирантом факультета экономики и дальше уже пошел по экономической линии и ее соросятско-грантоедским ответвлениям. В 1993 году стал доктором наук после стажировки в Германии в Мангеймском университете и потом в бундестаге.После прозападной прокачки он все время либо преподавал в вузах, либо работал в банках – от частных, коммерческих, литовских и зарубежных, до Центробанка Литвы. Осваивал и развивал азы приватизации и себя не забывал. В 2008-2018 годах он работал советником президента, главным экономистом отделения шведского банка SEB в Литве и даже был советником президента Литвы, американца Валдаса Адамкуса. И теперь, по оценкам литовской налоговой инспекции, по состоянию на 2023 год Науседа – самый богатый в руководстве Литвы (состояние в размере более 770 тыс. евро).То есть нормальный такой, крайне независимый политик, который владеет английским, немецким, русским языками, имеет жену и двух дочерей, которые получили образование в Бельгии и Франции, для которых Литва – это как зайцу стоп-сигнал.СВО и прибалтийская традиция "борьбы с Россией" затянули Науседу в русофобию с головой. Особенно он почему-то лютует в этом году. То просто ездил на Украину и там символично тискался с недопрезидентом-просрочкой Владимиром Зеленским, а теперь вот норовит ослабить Россию, разорвав ее на части. Санкциями и прочими разными способами.В январе 2025-го он начал год тем, что объявил российский город Калининград… литовским и сказал: "Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!". Даже немцы и поляки нервно поморщились в этом месте. Первые считают, что Калининград – это Кенигсберг, столица их Пруссии. Вторые уверены, что прав их экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак, утверждавший, что "стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши".Но Вальдемар Скшипчак, произнеся эту странную тираду, пять дней назад умер. И теперь Науседа в своих претензиях на Калининградскую область временно осиротел. Временно, потому что в Польше таких генералов - пруд пруди.Более того, как известно, еще в мае 2023 года польский комитет по стандартизации географических названий рекомендовал в польской речи называть Калининград Крулевец (Królewiec) а Калининградскую область – Кенигсбергская. Потому что, мол, "каждое государство вправе использовать в своем языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, но оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых наименований".Дальше – больше. В феврале сего года на полях Мюнхенской конференции по безопасности Науседа заявил: Россия представляет собой долгосрочную угрозу на ближайшие 20-30 лет. Мы должны это осознать. Мы, приграничные страны, очень хорошо это понимаем". И предупредил всех, что Россия обязательно нападет на Европу и начнет с Прибалтики, а потому США "могут ввести санкции, понизить цены на нефть по всему миру, и это бы сильно ударило по российской экономике".А уже 8 июня 2025 года Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT, а также. ввести ограничения против энергетических компаний Nord Stream AG, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл". Почему? По Науседе, очень просто: "Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения".Другие раздухарившиеся литовские политики (экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис), вдохновленные смелостью Неуседы, вообще предлагают сконцентрироваться на ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Потому что нефть – ключевой источник валютных поступлений, а удары по энергетике могут ослабить экономику России.Сейчас, непосредственно между опусканием венков в море, Науседа пытается разрулить возможный правительственный кризис, возникший в связи с обвинениями в коррупции. Он встретился с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и дал две недели на выяснение, как так получилось, что вся премьерская родня через подставные фирмы обдирает бюджет страны, затаривается элитной недвижимостью в нищающем Вильнюсе и коррупционирует чиновников.Если у премьера ничего не получится, то тогда президент гонит его в отставку. Премьер Палуцкас, ясно дело, в отставку не хочет и все характеризует, как "атаку со стороны политических оппонентов". И грозится тем, что если он уйдет, то разразится кризис. На голову Науседе.А как в мире? Financial Times, как известно, еще месяц назад писала, что Вашингтон обратился к украинскому руководству с настоятельной рекомендацией воздержаться от атак по объектам российской топливно-энергетической отрасли. Это-де вызовет возможный всплеск мировых цен на нефть и газ, и от этого Западу будет плохо, а России хорошо.Ну а Россия воспринимает угрозы "трибалтийских тигров" не без чувств юмора. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала претензии Науседы на Калининград "влажными историческими фантазиями", а его самого — "дурилкой картонной", которой не помешало бы "учить историю".А экс-губернатор Калининградщины Антон Алиханов ушел в классику: "Знаете, как, по-моему, Марк Твен сказал: "Никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".И, кажется, тут трудно спорить и с Захаровой, и с Алихановым, и с Марком Твеном. Да и польский генерал Скшипчак, так сильно бредящий Калининградом, своем недавно отдал богу душу и там дожидается переименования. Сказка – ложь, да в ней намек, всяким молодцам урок. Даже президентам…Читайте также статьи Владимир Скачко о президенте Эстонии Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса и Президента Латвии Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу

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литва, россия, калининград, гитанас науседа, мария захарова, мид, нато, ес, мнения