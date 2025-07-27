"Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа
19:06 27.07.2025 (обновлено: 19:07 27.07.2025)
© ФотоГитанас Науседа - президент Литвы
© Фото
…В субботу, 26 июля 2025 года, президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в очень богоугодном и благородном мероприятии – в церемонии возложения венков в Клайпеде. Это ежегодный и один из старейших праздников моря, зародившийся в Литве в межвоенный период ХХ века.
В память о всех погибших в море. Случилось это на корабле управления и поддержки ВМС Литвы "Йотвингис", который послужил флагманом для конвоя из еще более чем 20 кораблей.
Ну, как кораблей… Какие корабли могут быть у страны размером в 65,3 тыс квадратных километров и населением в 2,8 млн человек? Так катера и кораблики, надежнее всего являющиеся очень даже исчерпаемым запасом металлолома для тех литовцев, которые на этой территории останутся и им надо будет за что-то жить, если повезет…
И тем не менее Науседа был торжественен и одновременно горд: типа мы еще в седле, пардон, на волне. И потому лучился счастьем и ответственностью, когда в Балтийское море были спущены венки "в память о людях, не вернувшихся с моря, отдавших свои жизни во славу Литвы, создавших основы морского государства и бережно хранящих морскую историю страны".
© ФотоНу, очень грозный Науседа
© Фото
Ну, очень грозный Науседа
Обозначить, что Литва еще есть на карте мира и хранит традиции своей государственности, в том числе, и мореходства – это первая задача этого праздника. И в отличие от двух остальных "трибалтийских вымиратов" (Латвии и Эстонии) Литва действительно некогда была Великим княжеством Литовским и блистала в этой части Европы своей мощью, угрожая даже русским княжествам, у которых запросто отбирала территории и переманивала к себе на службу достойных и умелых людей. А первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас некогда в своем президентском дворце с простодушной гордостью показывал мне гобелен на тему "кони князя Витовта моют копыта в Черном море".
Не уверен, что Науседа мог бы кому-то показать этот гобелен и кто-то в могущество Литвы поверил бы. Без стимуляторов на грудь. Но факт остается фактом. Равно как и фантомные боли по поводу былого величия некоторых литовцев угнетают. И уже долгое время томят поляков, которые тоже жаждут исторической компенсации. От России, разумеется. Потому что сначала Польша заглотила и растворила в себе Великое княжество Литовское, а потом, геополитически оборзев не в меру, полезла на Россию. И была поглощена ею. Вместе с Литвой.
Государственность и Польше, и Литве вернул лидер российских большевиков Владимира Ленин. Зачем-то. Поляки "отблагодарили" сразу, на деньги Запада начав кровопролитную войну против ослабевшей от интервенции и гражданской войны России, и почти на 20 лет отгрызли у нее западные части Украины и Белоруссии.
Литва от подобной наглости удержалась. Но когда в 1940 году СССР аннексировал ее (на всякий случай, слишком лизала сапоги Адольфу Гитлеру), то потом счастливо жила советской республикой до 1990 года.
В марте того года Литва первой покинула Советский Союз, провозгласив независимость. И вот с тех времен Литва, войдя и в НАТО, и в Евросоюз, все равно мается в государственной нищете и комплексах неполноценности, что выливается в дичайшую русофобию ее элит, стремящихся "победить Россию". Упомянутый Бразаускас был последним президентом Литвы, у которого можно было фиксировать государственный ум и который четко понимал, "кто есть ху" на этой грешной земле, и потому к России не особо задирался. Остальные же – русофобы на русофобах такие, что, как говорят в России, хоть святых выноси: все хотят попоить литовских кляч в Енисее…
© ФотоНауседа на трибуне
© Фото
Науседа на трибуне
И Гитанас Науседа в 2019 году пополнил список президентов-русофобов, выиграв выборы у Ингриды Шимните и определено обещая умеренность. Не сложилось. Первые пару лет он еще как-то держался, но в 2022 году случилась спецвоенная операция (СВО) России по обузданию украинских неонацистов, и Гитанаса будто русофобы покусали и отравили организм. Он влился в ряды прибалтийских и вообще европейских политиков, для которых русофобия – это и питательная среда обитания, и поле реализации политических амбиций, и место персонального продвижения в карьерном росте (посты еврочиновников, депутатство в Европарламенте и т. д.), и плац для соревнований, кто больше Россию и Путина пнет. Языком, ясное дело.
О подлинном состоянии Литвы при Науседе и за все годы независимости говорит корабль "Йотвингис", с которого президент метал венки. Посудина сделана в Норвегии еще в 1977 году и передана Литве для могущества на море. Но главная задача корабля, носящего имя йотвингов (летописных ятвягов) — западнобалтского народа, некогда жившего на территории современной сегодняшней южной Литвы и исчезнувшего в сложных перипетиях литовской судьбы, – это уберечься от плевка в него с берега. Получится сильно – кораблюга может развалиться, пойти на дно и исчезнуть. Как и вся Литва. Если не остановится. Поэтому Науседа на "Йотвингисе" с венками памяти в море – это и есть невольный символ будущего Литвы, загибающейся на волнах обещанного, но не полученного западного евросчастья…
© ФотоГитанас Науседа - когда что-то не так
© Фото
Гитанас Науседа - когда что-то не так
Науседа – типичный литовский политик новой постсоветской волны из оборотней прошлого. Еще в 1988 году 24-летний (родился в мае 1964 года в Клайпеде), он вступил в КПСС, а потом сразу перескочил в антисоветский фронт "Саюдис" и подленько так скрывал свое коммунистическое прошлое, обозвав его "ошибкой молодости".
Однако Науседу можно отнести к политикам-прагматикам и технократам. Появился он на свет в семье инженера-энергетика и преподавательницы математики и физики и с детства нес клеймо гнилого интеллигента – учился в музыкальной школе и даже пел в хоре мальчиков Gintarlis.
Потом в 1987 году окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета, в 1987-1989 годах был аспирантом факультета экономики и дальше уже пошел по экономической линии и ее соросятско-грантоедским ответвлениям. В 1993 году стал доктором наук после стажировки в Германии в Мангеймском университете и потом в бундестаге.
После прозападной прокачки он все время либо преподавал в вузах, либо работал в банках – от частных, коммерческих, литовских и зарубежных, до Центробанка Литвы. Осваивал и развивал азы приватизации и себя не забывал. В 2008-2018 годах он работал советником президента, главным экономистом отделения шведского банка SEB в Литве и даже был советником президента Литвы, американца Валдаса Адамкуса. И теперь, по оценкам литовской налоговой инспекции, по состоянию на 2023 год Науседа – самый богатый в руководстве Литвы (состояние в размере более 770 тыс. евро).
То есть нормальный такой, крайне независимый политик, который владеет английским, немецким, русским языками, имеет жену и двух дочерей, которые получили образование в Бельгии и Франции, для которых Литва – это как зайцу стоп-сигнал.
Гитанас Науседа - а счастье вот там
Гитанас Науседа - а счастье вот там
СВО и прибалтийская традиция "борьбы с Россией" затянули Науседу в русофобию с головой. Особенно он почему-то лютует в этом году. То просто ездил на Украину и там символично тискался с недопрезидентом-просрочкой Владимиром Зеленским, а теперь вот норовит ослабить Россию, разорвав ее на части. Санкциями и прочими разными способами.
В январе 2025-го он начал год тем, что объявил российский город Калининград… литовским и сказал: "Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!". Даже немцы и поляки нервно поморщились в этом месте. Первые считают, что Калининград – это Кенигсберг, столица их Пруссии. Вторые уверены, что прав их экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак, утверждавший, что "стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши".
Но Вальдемар Скшипчак, произнеся эту странную тираду, пять дней назад умер. И теперь Науседа в своих претензиях на Калининградскую область временно осиротел. Временно, потому что в Польше таких генералов - пруд пруди.
Более того, как известно, еще в мае 2023 года польский комитет по стандартизации географических названий рекомендовал в польской речи называть Калининград Крулевец (Królewiec) а Калининградскую область – Кенигсбергская. Потому что, мол, "каждое государство вправе использовать в своем языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, но оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых наименований".
Дальше – больше. В феврале сего года на полях Мюнхенской конференции по безопасности Науседа заявил: Россия представляет собой долгосрочную угрозу на ближайшие 20-30 лет. Мы должны это осознать. Мы, приграничные страны, очень хорошо это понимаем". И предупредил всех, что Россия обязательно нападет на Европу и начнет с Прибалтики, а потому США "могут ввести санкции, понизить цены на нефть по всему миру, и это бы сильно ударило по российской экономике".
А уже 8 июня 2025 года Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT, а также. ввести ограничения против энергетических компаний Nord Stream AG, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл". Почему? По Науседе, очень просто: "Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения".
Другие раздухарившиеся литовские политики (экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис), вдохновленные смелостью Неуседы, вообще предлагают сконцентрироваться на ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Потому что нефть – ключевой источник валютных поступлений, а удары по энергетике могут ослабить экономику России.
Сейчас, непосредственно между опусканием венков в море, Науседа пытается разрулить возможный правительственный кризис, возникший в связи с обвинениями в коррупции. Он встретился с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и дал две недели на выяснение, как так получилось, что вся премьерская родня через подставные фирмы обдирает бюджет страны, затаривается элитной недвижимостью в нищающем Вильнюсе и коррупционирует чиновников.
Если у премьера ничего не получится, то тогда президент гонит его в отставку. Премьер Палуцкас, ясно дело, в отставку не хочет и все характеризует, как "атаку со стороны политических оппонентов". И грозится тем, что если он уйдет, то разразится кризис. На голову Науседе.
А как в мире? Financial Times, как известно, еще месяц назад писала, что Вашингтон обратился к украинскому руководству с настоятельной рекомендацией воздержаться от атак по объектам российской топливно-энергетической отрасли. Это-де вызовет возможный всплеск мировых цен на нефть и газ, и от этого Западу будет плохо, а России хорошо.
© ФотоХорошо смеется тот, кто смеется после Гитанаса Науседы
© Фото
Хорошо смеется тот, кто смеется после Гитанаса Науседы
Ну а Россия воспринимает угрозы "трибалтийских тигров" не без чувств юмора. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала претензии Науседы на Калининград "влажными историческими фантазиями", а его самого — "дурилкой картонной", которой не помешало бы "учить историю".
А экс-губернатор Калининградщины Антон Алиханов ушел в классику: "Знаете, как, по-моему, Марк Твен сказал: "Никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом".
И, кажется, тут трудно спорить и с Захаровой, и с Алихановым, и с Марком Твеном. Да и польский генерал Скшипчак, так сильно бредящий Калининградом, своем недавно отдал богу душу и там дожидается переименования. Сказка – ложь, да в ней намек, всяким молодцам урок. Даже президентам…
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