Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США - 14.11.2025
Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США - 14.11.2025 Украина.ру
Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
Политический шум вокруг возможных ядерных испытаний, инициированный Дональдом Трампом, не имеет серьезного военного подтекста и связан с подготовкой почвы для отказа от ключевого договора о контроле над вооружениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2025-11-14T04:10
2025-11-14T04:10
новости
сша
китай
россия
украина.ру
дональд трамп
владимир васильев
ядерный
испытания
вооружения
На вопрос журналиста о том, сколько в заявлениях Трампа о ядерных испытаниях политики, а сколько военного аспекта, Васильев предложил разделить эти два момента. "Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду", — отметил эксперт.Он пояснил, что, согласно заявлению министра энергетики США Криса Райта, речь, вероятно, идет о субкритических испытаниях. Что касается Китая и России, то, по мнению Васильева, они также периодически организуют субкритические испытания, но это не имеет политического звучания. "Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, сша, китай, россия, украина.ру, дональд трамп, владимир васильев, ядерный, испытания, вооружения, война, ядерное оружие, международные отношения, международная политика
Новости, США, Китай, Россия, Украина.ру, Дональд Трамп, Владимир Васильев, ядерный, испытания, вооружения, война, Ядерное оружие, международные отношения, Международная политика

04:10 14.11.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
© AP / Mark Schiefelbein
Политический шум вокруг возможных ядерных испытаний, инициированный Дональдом Трампом, не имеет серьезного военного подтекста и связан с подготовкой почвы для отказа от ключевого договора о контроле над вооружениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос журналиста о том, сколько в заявлениях Трампа о ядерных испытаниях политики, а сколько военного аспекта, Васильев предложил разделить эти два момента. "Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду", — отметил эксперт.
Он пояснил, что, согласно заявлению министра энергетики США Криса Райта, речь, вероятно, идет о субкритических испытаниях.
"Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало. При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента", — заявил американист.
Что касается Китая и России, то, по мнению Васильева, они также периодически организуют субкритические испытания, но это не имеет политического звучания. "Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине"
Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний"
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
