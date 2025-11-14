https://ukraina.ru/20251114/zayavlenie-trampa-o-yadernykh-ispytaniyakh-vladimir-vasilev-o-realnykh-tselyakh-ssha-1071562760.html

Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США

Политический шум вокруг возможных ядерных испытаний, инициированный Дональдом Трампом, не имеет серьезного военного подтекста и связан с подготовкой почвы для отказа от ключевого договора о контроле над вооружениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg

На вопрос журналиста о том, сколько в заявлениях Трампа о ядерных испытаниях политики, а сколько военного аспекта, Васильев предложил разделить эти два момента. "Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду", — отметил эксперт.Он пояснил, что, согласно заявлению министра энергетики США Криса Райта, речь, вероятно, идет о субкритических испытаниях. Что касается Китая и России, то, по мнению Васильева, они также периодически организуют субкритические испытания, но это не имеет политического звучания. "Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

