Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
Политический шум вокруг возможных ядерных испытаний, инициированный Дональдом Трампом, не имеет серьезного военного подтекста и связан с подготовкой почвы для отказа от ключевого договора о контроле над вооружениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос журналиста о том, сколько в заявлениях Трампа о ядерных испытаниях политики, а сколько военного аспекта, Васильев предложил разделить эти два момента. "Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду", — отметил эксперт.Он пояснил, что, согласно заявлению министра энергетики США Криса Райта, речь, вероятно, идет о субкритических испытаниях. Что касается Китая и России, то, по мнению Васильева, они также периодически организуют субкритические испытания, но это не имеет политического звучания. "Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
На вопрос журналиста о том, сколько в заявлениях Трампа о ядерных испытаниях политики, а сколько военного аспекта, Васильев предложил разделить эти два момента. "Первый — это ядерные испытания, о которых объявил Трамп. Сегодня не совсем понятно, что и как имеется в виду", — отметил эксперт.
Он пояснил, что, согласно заявлению министра энергетики США Криса Райта, речь, вероятно, идет о субкритических испытаниях.
"Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало. При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента", — заявил американист.
Что касается Китая и России, то, по мнению Васильева, они также периодически организуют субкритические испытания, но это не имеет политического звучания. "Поэтому для меня крайне странно, что Трамп придал этому какое-то значение", — резюмировал собеседник издания.