Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал вероятную Украина.ру, 14.11.2025

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал вероятную реакцию мирового сообщества в случае проведения ядерных испытаний со стороны США, а также спрогнозировал военный сценарий развития событий в случае блокады Калининграда: 00:17 – Какой будет реакция общества на ядерные испытания США? 10:02 – О вариантах битвы за Калининград; 13:35 – Вероятность взятия Россией портов Одессы и Прибалтики. *в материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

