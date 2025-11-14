Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград - 14.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251114/zanyat-pribaltiku-so-vsemi-portami-ischenko-o-tom-kakoy-budet-voyna-rossii-s-nato-za-kaliningrad-1071633628.html
Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград
Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград - 14.11.2025 Украина.ру
Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал вероятную
2025-11-14T18:12
2025-11-14T18:12
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал вероятную реакцию мирового сообщества в случае проведения ядерных испытаний со стороны США, а также спрогнозировал военный сценарий развития событий в случае блокады Калининграда: 00:17 – Какой будет реакция общества на ядерные испытания США? 10:02 – О вариантах битвы за Калининград; 13:35 – Вероятность взятия Россией портов Одессы и Прибалтики. *в материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Занять Прибалтику со всеми портами! Ищенко о том, какой будет война России с НАТО за Калининград

18:12 14.11.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал вероятную реакцию мирового сообщества в случае проведения ядерных испытаний со стороны США, а также спрогнозировал военный сценарий развития событий в случае блокады Калининграда:
00:17 – Какой будет реакция общества на ядерные испытания США?
10:02 – О вариантах битвы за Калининград;
13:35 – Вероятность взятия Россией портов Одессы и Прибалтики.
*в материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Лента новостейМолния