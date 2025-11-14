https://ukraina.ru/20251114/zakryvaem-kotl-vokrug-mirnograda-serb-o-boyakh-luchshikh-protiv-luchshikh-i-ikh-osobennosti-1071632593.html

Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности

Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности - 14.11.2025 Украина.ру

Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности

Подразделения группировки войск "Центр" армии России продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских войск в Покровской агломерации. 14 ноября Минобороны... Украина.ру, 14.11.2025

2025-11-14T18:03

2025-11-14T18:03

2025-11-14T18:15

видео

россия

украина

вс рф

бпла

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

спецоперация

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071632381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a17b315476fae2f0c9466dbbd1ad5ae.png

Подразделения группировки войск "Центр" армии России продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских войск в Покровской агломерации. 14 ноября Минобороны России сообщило о зачистке пригорода Покровска — населенного пункта Рог. В настоящий момент на этом участке продолжаются ожесточенные бои.Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" прокомментировал журналистам Украина.ру ситуацию на фронте и объяснил, как в Покровске встретились лучшие из лучших с обеих сторон и почему самая сложная часть работы уже выполнена.

https://ukraina.ru/20250828/komandir-otdeleniya-bpla-shturmovoy-roty-v-serb-my-khotim-iskupit-vinu-i-vernutsya-chestnymi-lyudmi-1067785698.html

россия

украина

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, вс рф, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, покровск/красноармейск, наступление вс рф, освобождение