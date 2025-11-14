https://ukraina.ru/20251114/zakryvaem-kotl-vokrug-mirnograda-serb-o-boyakh-luchshikh-protiv-luchshikh-i-ikh-osobennosti-1071632593.html
Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности
Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности - 14.11.2025 Украина.ру
Закрываем котёл вокруг Мирнограда: "Серб" о боях лучших против лучших и их особенности
Подразделения группировки войск "Центр" армии России продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских войск в Покровской агломерации. 14 ноября Минобороны... Украина.ру, 14.11.2025
2025-11-14T18:03
2025-11-14T18:03
2025-11-14T18:15
видео
россия
украина
вс рф
бпла
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071632381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a17b315476fae2f0c9466dbbd1ad5ae.png
Подразделения группировки войск "Центр" армии России продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских войск в Покровской агломерации. 14 ноября Минобороны России сообщило о зачистке пригорода Покровска — населенного пункта Рог. В настоящий момент на этом участке продолжаются ожесточенные бои.Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" прокомментировал журналистам Украина.ру ситуацию на фронте и объяснил, как в Покровске встретились лучшие из лучших с обеих сторон и почему самая сложная часть работы уже выполнена.
https://ukraina.ru/20250828/komandir-otdeleniya-bpla-shturmovoy-roty-v-serb-my-khotim-iskupit-vinu-i-vernutsya-chestnymi-lyudmi-1067785698.html
россия
украина
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071632381_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74489b7bf8e4e75a99c1812731caf55f.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, вс рф, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, покровск/красноармейск, наступление вс рф, освобождение
Видео, Россия, Украина, ВС РФ, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, наступление ВС РФ, освобождение