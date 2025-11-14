Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска - 14.11.2025 Украина.ру
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска - 14.11.2025 Украина.ру
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
Освобождение Покровска (Красноармейск) в ДНР, который ранее считался ключевым узлом обороны ВСУ в регионе, позволит открыть новые оперативные направления и станет переломным моментом в борьбе за Донбасс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-11-14T06:00
2025-11-14T06:00
На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Покровск (Красноармейск) свое значение как краеугольный камень обороны ВСУ в Донбассе, Кнутов ответил: "Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время". Он указал на стратегические последствия этого события для обороны противника."Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету", — пояснил экономический аспект эксперт."Для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в Запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника", — заявил Кнутов. Он добавил, что в зависимости от обстановки в зоне СВО может появиться и возможность наступления ВС РФ на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска

06:00 14.11.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Освобождение Покровска (Красноармейск) в ДНР, который ранее считался ключевым узлом обороны ВСУ в регионе, позволит открыть новые оперативные направления и станет переломным моментом в борьбе за Донбасс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Покровск (Красноармейск) свое значение как краеугольный камень обороны ВСУ в Донбассе, Кнутов ответил: "Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время". Он указал на стратегические последствия этого события для обороны противника.
"Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету", — пояснил экономический аспект эксперт.
"Для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в Запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника", — заявил Кнутов.
Он добавил, что в зависимости от обстановки в зоне СВО может появиться и возможность наступления ВС РФ на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.
"Поэтому освобождение Покровско-Мирноградской агломерации станет переломным моментом в освобождении Донбасса, который можно будет сравнить с победой в Сталинградской битве", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность".
Лента новостейМолния