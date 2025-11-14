https://ukraina.ru/20251114/otkroetsya-put-na-pavlograd-i-zaporozhe-ekspert-pro-krakh-vsu-i-skoroe-osvobozhdenie-pokrovska-1071560372.html
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска - 14.11.2025 Украина.ру
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
Освобождение Покровска (Красноармейск) в ДНР, который ранее считался ключевым узлом обороны ВСУ в регионе, позволит открыть новые оперативные направления и станет переломным моментом в борьбе за Донбасс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-11-14T06:00
2025-11-14T06:00
2025-11-14T06:00
новости
донбасс
павлоград
украина
юрий кнутов
вооруженные силы украины
миг-31
украина.ру
покровск/красноармейск
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg
На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Покровск (Красноармейск) свое значение как краеугольный камень обороны ВСУ в Донбассе, Кнутов ответил: "Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время". Он указал на стратегические последствия этого события для обороны противника."Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету", — пояснил экономический аспект эксперт."Для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в Запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника", — заявил Кнутов. Он добавил, что в зависимости от обстановки в зоне СВО может появиться и возможность наступления ВС РФ на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность".
донбасс
павлоград
украина
покровск/красноармейск
днепропетровск
днепропетровская область
запорожское направление
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_aeae7266bd26ff71329d07ee1e1246d2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, павлоград, украина, юрий кнутов, вооруженные силы украины, миг-31, украина.ру, покровск/красноармейск, днепропетровск, днепропетровская область, запорожское направление, днр, новости днр, война на украине, спецоперация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Донбасс, Павлоград, Украина, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, МиГ-31, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, Днепропетровск, Днепропетровская область, Запорожское направление, ДНР, новости ДНР, война на Украине, Спецоперация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас
Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
Освобождение Покровска (Красноармейск) в ДНР, который ранее считался ключевым узлом обороны ВСУ в регионе, позволит открыть новые оперативные направления и станет переломным моментом в борьбе за Донбасс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Покровск (Красноармейск) свое значение как краеугольный камень обороны ВСУ в Донбассе, Кнутов ответил: "Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время". Он указал на стратегические последствия этого события для обороны противника.
"Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету", — пояснил экономический аспект эксперт.
"Для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в Запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника", — заявил Кнутов.
Он добавил, что в зависимости от обстановки в зоне СВО может появиться и возможность наступления ВС РФ на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.
"Поэтому освобождение Покровско-Мирноградской агломерации станет переломным моментом в освобождении Донбасса, который можно будет сравнить с победой в Сталинградской битве", — подытожил собеседник издания.