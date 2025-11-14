https://ukraina.ru/20251114/otkroetsya-put-na-pavlograd-i-zaporozhe-ekspert-pro-krakh-vsu-i-skoroe-osvobozhdenie-pokrovska-1071560372.html

Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска

Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска - 14.11.2025 Украина.ру

Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска

Освобождение Покровска (Красноармейск) в ДНР, который ранее считался ключевым узлом обороны ВСУ в регионе, позволит открыть новые оперативные направления и станет переломным моментом в борьбе за Донбасс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-11-14T06:00

2025-11-14T06:00

2025-11-14T06:00

новости

донбасс

павлоград

украина

юрий кнутов

вооруженные силы украины

миг-31

украина.ру

покровск/красноармейск

днепропетровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Покровск (Красноармейск) свое значение как краеугольный камень обороны ВСУ в Донбассе, Кнутов ответил: "Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время". Он указал на стратегические последствия этого события для обороны противника."Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету", — пояснил экономический аспект эксперт."Для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в Запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника", — заявил Кнутов. Он добавил, что в зависимости от обстановки в зоне СВО может появиться и возможность наступления ВС РФ на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность".

донбасс

павлоград

украина

покровск/красноармейск

днепропетровск

днепропетровская область

запорожское направление

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, павлоград, украина, юрий кнутов, вооруженные силы украины, миг-31, украина.ру, покровск/красноармейск, днепропетровск, днепропетровская область, запорожское направление, днр, новости днр, война на украине, спецоперация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас