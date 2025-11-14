"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/nashi-khakery-vskryli-po-starlinka-ekspert-o-poluchenii-dostupa-k-sisteme-upravleniya-1071543761.html
"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления - 14.11.2025 Украина.ру
"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
Российские специалисты добились успехов в противодействии системе "Старлинк". Им удалось вскрыть ПО системы, что позволяет отслеживать перемещения и переговоры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-14T04:20
2025-11-14T04:20
новости
россия
украина
украина.ру
вооруженные силы украины
спутник
связь
starlink
илон маск
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/16/1033311635_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4dea2acb6f13b75cb427059b4ab5e086.jpg
Ранее в СМИ была опубликована информация, что российский комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".Комментируя информацию о возможном глушении системы, эксперт сообщил: "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято". Насонов также высказался о уязвимости спутниковой группировки: "Дело в том, что спутники [Илона] Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора".Но главный успех, по словам эксперта, заключается в другом: "Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети".Насонов констатировал фактический провал системы безопасности: "Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". ВСУ находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны". Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/16/1033311635_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b609728ff34777fc54188bcd553fee8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, спутник, связь, starlink, илон маск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, военный, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, спутник, связь, Starlink, Илон Маск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, военный, военный эксперт

"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления

04:20 14.11.2025
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Российские специалисты добились успехов в противодействии системе "Старлинк". Им удалось вскрыть ПО системы, что позволяет отслеживать перемещения и переговоры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее в СМИ была опубликована информация, что российский комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".
Комментируя информацию о возможном глушении системы, эксперт сообщил: "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято".
Насонов также высказался о уязвимости спутниковой группировки: "Дело в том, что спутники [Илона] Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора".
Но главный успех, по словам эксперта, заключается в другом: "Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети".
Насонов констатировал фактический провал системы безопасности: "Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". ВСУ находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны".
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаУкраина.руВооруженные силы УкраиныспутниксвязьStarlinkИлон МаскСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявоенныйвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского
05:45Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
05:45Остались только плохие варианты
05:40Передача ядерного оружия Украине? Эксперт Васильев о секретной встрече "коалиции желающих"
05:30Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
05:25Пять кризисов: "плёнки Миндича" как пролог к падению Зеленского
05:20Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада
05:10"Грязная бомба" и другие провокации. Васильев о том, почему Западу выгодно изображать Россию врагом
05:00"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31
04:50"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины
04:40"Короткий медовый месяц Трампа": Бабич раскрыл, почему президенту США грозит судьба Хрущева
04:30Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО
04:24Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00
04:20"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
04:10Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
04:00Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт
03:24Новороссийск отражает атаки БПЛА, есть повреждения промышленных объектов и жилья
03:04Непрерывная серия взрывов слышна в Киеве: продолжается атака "Кинжалов", "Калибров" и "Гераней"
01:59Подросток совершил поджог в зале московского кинотеатра во время сеанса
01:35Сводка о продвижении подразделений ВС РФ за 13 ноября от канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния