"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления

Российские специалисты добились успехов в противодействии системе "Старлинк". Им удалось вскрыть ПО системы, что позволяет отслеживать перемещения и переговоры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Ранее в СМИ была опубликована информация, что российский комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".Комментируя информацию о возможном глушении системы, эксперт сообщил: "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято". Насонов также высказался о уязвимости спутниковой группировки: "Дело в том, что спутники [Илона] Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора".Но главный успех, по словам эксперта, заключается в другом: "Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети".Насонов констатировал фактический провал системы безопасности: "Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". ВСУ находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны". Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

2025

