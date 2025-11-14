https://ukraina.ru/20251114/nashi-khakery-vskryli-po-starlinka-ekspert-o-poluchenii-dostupa-k-sisteme-upravleniya-1071543761.html
"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
Российские специалисты добились успехов в противодействии системе "Старлинк". Им удалось вскрыть ПО системы, что позволяет отслеживать перемещения и переговоры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее в СМИ была опубликована информация, что российский комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".Комментируя информацию о возможном глушении системы, эксперт сообщил: "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято". Насонов также высказался о уязвимости спутниковой группировки: "Дело в том, что спутники [Илона] Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора".Но главный успех, по словам эксперта, заключается в другом: "Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети".Насонов констатировал фактический провал системы безопасности: "Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". ВСУ находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны".
Ранее в СМИ была опубликована информация, что российский комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".
Комментируя информацию о возможном глушении системы, эксперт сообщил: "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято".
Насонов также высказался о уязвимости спутниковой группировки: "Дело в том, что спутники [Илона] Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора".
Но главный успех, по словам эксперта, заключается в другом: "Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети".
Насонов констатировал фактический провал системы безопасности: "Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". ВСУ находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны".