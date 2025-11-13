https://ukraina.ru/20251113/v-es-rasskazali-kak-nuzhno-pisat-ob-oskandalivshemsya-zelenskom-1071535802.html
В ЕС рассказали, как нужно писать об оскандалившемся Зеленском
Свою методичку о политически выверенных публикациях на тему причастности Владимира Зеленского к очередному коррупционному скандалу представил 12 ноября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
Эксперт посоветовал западной прессе спасать репутацию Зеленского в нынешнем громком коррупционном скандале. Для этого Кошкович предложил несколько тезисов для пропагандистского "темника"."В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией", - предложил Кошкович.По его мнению, будет хорош и ещё один вариант для текстов в поддержку режима Зеленского в нынешнем коррупционном скандале. "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить. Будет работать так же хорошо", — добавил эксперт.Тем временем коррупционный скандал в Киеве набрал обороты. С 10 ноября на Украине проходят обыски - как в офисах государственных и частных компаний, так и по местам жительства фигурантов. Главному фигуранту скандала Тимуру Миндичу - давнему бизнес-партнёру главы киевского режима с репутацией "кошелька Зеленского", удалось сбежать с Украины.Зеленский был вынужден 12 ноября прервать молчание и заявить о поддержке мер по отставкам министров, замешанных в нынешней коррупционной истории.
10:29 13.11.2025 (обновлено: 10:39 13.11.2025)
Эксперт посоветовал западной прессе спасать репутацию Зеленского в нынешнем громком коррупционном скандале. Для этого Кошкович предложил несколько тезисов для пропагандистского "темника".
"В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией", - предложил Кошкович.
По его мнению, будет хорош и ещё один вариант для текстов в поддержку режима Зеленского в нынешнем коррупционном скандале.
"Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить. Будет работать так же хорошо", — добавил эксперт.
Тем временем коррупционный скандал в Киеве набрал обороты. С 10 ноября на Украине проходят обыски - как в офисах государственных и частных компаний, так и по местам жительства фигурантов. Главному фигуранту скандала Тимуру Миндичу - давнему бизнес-партнёру главы киевского режима с репутацией "кошелька Зеленского", удалось сбежать с Украины.
Зеленский был вынужден 12 ноября прервать молчание и заявить о поддержке мер по отставкам министров, замешанных в нынешней коррупционной истории.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.