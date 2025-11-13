https://ukraina.ru/20251113/simptom-beguschikh-s-tonuschego-korablya--krys-kto-iz-soratnikov-zelenskogo-uzhe-pokinul-ukrainu-1071528235.html

Симптом бегущих с тонущего корабля крыс. Кто из соратников Зеленского уже покинул Украину

Громкий коррупционный скандал вокруг окружения Зеленского перепугал многих украинских чиновников, повязанных круговой порукой с Офисом президента. За прошедшую неделю в Киеве и регионах НАБУ провело более 70 обысков. Сообщается, что изъято большое количество документов и наличных денег, но основные фигуранты дел смогли вовремя скрыться.

украина

израиль

киев

тимур миндич

владимир зеленский

трамп и зеленский

набу

офис президента

сап

эксклюзив

Многие из них понимают, что Зеленский не осмелится выступать против западных посольств, курирующих антикоррупционные органы, а предпочтёт пожертвовать пешками, чтобы удержать власть. В связи с этим ряд приближенных Зеленского предпочли бежать "с корабля" в надежде вернуться, когда всё успокоится. Никого из них не задержали и даже не пытались задержать на границе, несмотря на обвинения в коррупции.Одной из центральных фигур мафиозной схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал-95". Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения, что именно Миндич познакомил бывшего комика Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским*.Миндича называют "смотрящим" за украинской энергетикой и "криптокошельком" самого Зеленского. Буквально за несколько часов до того как к нему пришли с обыском из Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миндич сбежал из Украины. В САП подозревают, что имел место слив информации и проводят внутреннюю проверку. "Украинская правда" сообщает, что к утечке информации может быть причастен первый замглавы САП Андрей Синюк, который считается близким к Офису президента.В Госпогранслужбе утверждают, что Миндич выехал на законных основаниях как отец троих детей. Студия "Квартал-95" и развлекательные каналы, совладельцем которых является Миндич, пытаются от него отмежеваться. Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что беглый друг Зеленского был замечен в Израиле, куда на днях вылетел из Варшавы. В НАБУ по поводу бегства Миндича заявляют, что лица, "являющиеся членами преступной организации, очень хорошо использовали средства конспирации и меняли много транспорта, средств связи".Там же в Израиле вместе с Миндичем были замечены еще одни подельники Зеленского, фигурирующие в коррупционном скандале, – братья Михаил и Александр Цукерманы. Один из них под псевдонимом "Шугармэн" фигурирует на записях детективов НАБУ. Братья известны как финансисты, занимавшиеся отмыванием денег через оффшоры."Украинская правда" сообщает, что Цукерманы могут вскоре стать фигурантами дела американского ФБР по подозрению в отмывании средств. Американские правоохранители якобы заинтересовались деятельностью их оффшорной компании с Британских Виргинских островов. Все годы правления Зеленского финансисты находились в тени, хотя мимо них не проходил ни один крупный тендер в сфере энергетики.Вслед за ними из страны оперативно сбежал член Нацкомиссии по тарифам и бывший исполнительный директор по правовым вопросам "Энергоатома" Сергей Пушкарь. С 2010-го по 2015-й был на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины. На плёнках НАБУ он фигурирует как человек, которому надо передать 20 тысяч долларов "за закрытие". Он выехал из Украины по той причине, что детективы НАБУ не соизволили предупредить Госпогранслужбу о подозрении против него.Буквально за два дня до бегства Пушкарь "рвал вышиванку", поддерживая радикальный национализм. В частности он опубликовал пост с обвинениями в адрес Венгрии, которая требует языковых и культурных прав для венгерского меньшинства. От Будапешта он требовал "покаяться" за "преступления" против Украины. Сейчас его обвиняют в том, что, используя служебные связи в министерстве и госкомпании, обеспечивал контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.Секретарь СНБО Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров, по сообщениям украинских СМИ, тоже тесно связан с этой компанией. В НАБУ утверждают, что Миндич оказывал влияние на Умерова. Журналистка "Украинской правды" Татьяна Николаенко пишет, что Миндич давил на Умерова, чтобы тот закупил для ВСУ израильские бронежилеты по завышенной стоимости, в которые Миндич "сам вложился".На этой неделе Умеров спешно выехал в Турцию, якобы для улаживания вопросов по обмену военнопленными. Украинские эксперты сомневаются, что он оттуда вернётся. Парадоксально, но Офис президента заявил, что рассматривает возможность введения санкций против беглых бизнесменов Миндича, Пушкаря и Цукерманов, но санкции должен подписывать секретарь СНБО Рустем Умеров, который и сам является фигурантом этих дел. О том. как в Офисе президента Украины реагируют на происходящее - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей""*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

израиль

киев

2025

