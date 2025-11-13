https://ukraina.ru/20251113/snabzhenie-garnizonov-prekrascheno-nasonov-o-tom-pochemu-vsu-ne-uderzhat-pokrovsk-kupyansk-i-volchansk-1071515122.html

"Снабжение гарнизонов прекращено": Насонов о том, почему ВСУ не удержат Покровск, Купянск и Волчанск

"Снабжение гарнизонов прекращено": Насонов о том, почему ВСУ не удержат Покровск, Купянск и Волчанск - 13.11.2025 Украина.ру

"Снабжение гарнизонов прекращено": Насонов о том, почему ВСУ не удержат Покровск, Купянск и Волчанск

ВС РФ ведут наступление на трех направлениях, лишая ВСУ возможности маневрировать резервами. Снабжение украинских гарнизонов в городах почти прекращено, что делает их положение безнадежным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-11-13T06:00

2025-11-13T06:00

2025-11-13T06:00

новости

россия

волчанск

украина

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности удержания ВСУ Волчанска, Купянска и Покровска до конца года, Насонов предложил сначала проанализировать оперативную обстановку.Отвечая непосредственно на вопрос о судьбе трех ключевых городов, Насонов высказал категоричное мнение: "По моему личному мнению, вряд ли ВСУ удержат хотя бы один из этих трех городов". Свое заключение он аргументировал комплексом проблем, с которыми столкнулись ВСУ: "Время года сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют".В качестве примера эксперт привел неудачную операцию ВСУ: "Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Все остались там. Хотелось красиво, а получилось "как всегда"", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251112/aleksey-leonkov-vsu-razmazali-svoi-rezervy-po-linii-fronta-poetomu-posle-pokrovska-ikh-zhdut-novye-1071512627.html

россия

волчанск

украина

покровск/красноармейск

купянск

купянское направление

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, украина, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война на украине, покровск/красноармейск, купянск, купянское направление, днр, новости днр