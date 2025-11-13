"Снабжение гарнизонов прекращено": Насонов о том, почему ВСУ не удержат Покровск, Купянск и Волчанск - 13.11.2025 Украина.ру
ВС РФ ведут наступление на трех направлениях, лишая ВСУ возможности маневрировать резервами. Снабжение украинских гарнизонов в городах почти прекращено, что делает их положение безнадежным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности удержания ВСУ Волчанска, Купянска и Покровска до конца года, Насонов предложил сначала проанализировать оперативную обстановку.Отвечая непосредственно на вопрос о судьбе трех ключевых городов, Насонов высказал категоричное мнение: "По моему личному мнению, вряд ли ВСУ удержат хотя бы один из этих трех городов". Свое заключение он аргументировал комплексом проблем, с которыми столкнулись ВСУ: "Время года сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют".В качестве примера эксперт привел неудачную операцию ВСУ: "Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Все остались там. Хотелось красиво, а получилось "как всегда"", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
06:00 13.11.2025
 
ВС РФ ведут наступление на трех направлениях, лишая ВСУ возможности маневрировать резервами. Снабжение украинских гарнизонов в городах почти прекращено, что делает их положение безнадежным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности удержания ВСУ Волчанска, Купянска и Покровска до конца года, Насонов предложил сначала проанализировать оперативную обстановку.
"Для начала давайте расскажем нашей аудитории то, что признает сам противник: Россия одновременно наступает на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями", — заявил эксперт.
Отвечая непосредственно на вопрос о судьбе трех ключевых городов, Насонов высказал категоричное мнение: "По моему личному мнению, вряд ли ВСУ удержат хотя бы один из этих трех городов".
Свое заключение он аргументировал комплексом проблем, с которыми столкнулись ВСУ: "Время года сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют".
В качестве примера эксперт привел неудачную операцию ВСУ: "Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Все остались там. Хотелось красиво, а получилось "как всегда"", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
